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    Главная / Торги / закупка масел и смазочных материалов для дорожно-строительной техники (г. Усть-Кут)

    закупка масел и смазочных материалов для дорожно-строительной техники (г. Усть-Кут)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 18:0006.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003271Дата и время окончания срока приема заявок закупка масел и смазочных материалов для дорожно-строительной техники (г. Усть-Кут) МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003271

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1836/СТГ-ТПС

    Наименование закупки

    закупка масел и смазочных материалов для дорожно-строительной техники (г. Усть-Кут)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.03.2020 12:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП003271_second_parts_protocol.rtf

    Форма КП

    Договор

    техническое задание

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    mak.sokolov@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соколов Максим Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка масел и смазочных материалов для дорожно-строительной техники (г. Усть-Кут)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.03.2020 18:00 GMT +306.03.2020 18:0006.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003271Дата и время окончания срока приема заявок закупка масел и смазочных материалов для дорожно-строительной техники (г. Усть-Кут) Москва

    Подведение итогов не позднее

    13.03.2020 18:0013.03.2020 18:0013.03.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003271Подведение итогов не позднее закупка масел и смазочных материалов для дорожно-строительной техники (г. Усть-Кут) Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 18:0013.03.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003271Подведение итогов не позднее закупка масел и смазочных материалов для дорожно-строительной техники (г. Усть-Кут) Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка масел и смазочных материалов для дорожно-строительной техники (г. Усть-Кут)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    закупка масел и смазочных материалов для дорожно-строительной техники (г. Усть-Кут)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    19.20.2

    Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/617612/name/5e85c1b9823322.92534429

    02.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло моторное GAZPROMNEFT G-Profi GTS 5W-30 200 л"

    Кол-во: 15000

    "Позиция 2"

    "Масло моторное Total Rubia Tir 9200 FE 5W-30 208л"

    Кол-во: 30160

    "Позиция 3"

    "Масло гидравлическое Total Dynatrans AC 0W20"

    Кол-во: 10400

    "Позиция 4"

    "Масло гидравлическое Teboil Hydraulic Oil 46s"

    Кол-во: 12990

    "Позиция 5"

    "Масло моторное Teboil Super HPD sae 10W30"

    Кол-во: 6000

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