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Номер извещения
ГП003265
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка Заключений по результатам определения фоновых значений физических полей, измеряемых геофизическими методами в пределах выемочных участков лавы 21-1-7 и лавы 21-1-11
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.03.2020 11:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-28-19
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
voloshinani@kuz.rikt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Волошина Надежда Ивановна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Выполнение работ по разработке Заключений по результатам определения фоновых значений физических полей, измеряемых геофизическими методами в пределах выемочных участков лавы 21-1-7 и лавы 21-1-11
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 10:00 GMT +311.03.2020 10:0011.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003265Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке Заключений по результатам определения фоновых значений физических полей, измеряемых геофизическими методами в пределах выемочных участков лавы 21-1-7 и лавы 21-1-11 Междуреченск
Дата и время вскрытия заявок
11.03.2020 10:0011.03.2020 10:0011.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003265Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по разработке Заключений по результатам определения фоновых значений физических полей, измеряемых геофизическими методами в пределах выемочных участков лавы 21-1-7 и лавы 21-1-11 Междуреченск
Подведение итогов не позднее
31.03.2020 10:0031.03.2020 10:0031.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003265Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке Заключений по результатам определения фоновых значений физических полей, измеряемых геофизическими методами в пределах выемочных участков лавы 21-1-7 и лавы 21-1-11 Междуреченск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.03.202031.03.2020 10:0031.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003265Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке Заключений по результатам определения фоновых значений физических полей, измеряемых геофизическими методами в пределах выемочных участков лавы 21-1-7 и лавы 21-1-11 Междуреченск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по разработке Заключений по результатам определения фоновых значений физических полей, измеряемых геофизическими методами в пределах выемочных участков лавы 21-1-7 и лавы 21-1-11
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Сроки выполнения работ согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПАО "Южный Кузбасс"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
09.90.19.900
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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