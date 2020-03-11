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Номер извещения
ГП003263
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
работы по мех.обработке отливок цилиндров (расточной станок с ЧПУ) в апреле-мае 2020
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Предварительный отбор\Квалификационный отбор
Дата публикации
03.03.2020 11:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-00 доб. 2185
Факс
Адрес электронной почты
Natalya.Pankrateva@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Панкратьева Наталья Александровна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Работы по мех.обработке (расточной станок с ЧПУ) отливок цилиндров в апреле-мае 2020 весом до 24 тонн в количестве 4 штук (чертежи будут предоставлены только участникам, прошедшим процедуру квалификационного отбора и допущенным во 2 этап)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003263Подведение итогов не позднее работы по мех.обработке (расточной станок с ЧПУ) отливок цилиндров в апреле-мае 2020 весом до 24 тонн в количестве 4 штук (чертежи будут предоставлены только участникам, прошедшим процедуру квалификационного отбора и допущенным во 2 этап)Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по мех.обработке (расточной станок с ЧПУ) отливок цилиндров в апреле-мае 2020 весом до 24 тонн в количестве 4 штук (чертежи будут предоставлены только участникам, прошедшим процедуру квалификационного отбора и допущенным во 2 этап)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Филиал ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова"-ЛП 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
25.62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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