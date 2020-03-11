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    Главная / Торги / работы по мех.обработке отливок цилиндров (расточной станок с ЧПУ) в апреле-мае 2020

    работы по мех.обработке отливок цилиндров (расточной станок с ЧПУ) в апреле-мае 2020

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 14:0011.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003263Дата и время окончания срока приема заявок работы по мех.обработке (расточной станок с ЧПУ) отливок цилиндров в апреле-мае 2020 весом до 24 тонн в количестве 4 штук (чертежи будут предоставлены только участникам, прошедшим процедуру квалификационного отбора и допущенным во 2 этап)КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003263

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    22-ОВК

    Наименование закупки

    работы по мех.обработке отливок цилиндров (расточной станок с ЧПУ) в апреле-мае 2020

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    03.03.2020 11:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2185

    Факс

    Адрес электронной почты

    Natalya.Pankrateva@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Панкратьева Наталья Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по мех.обработке (расточной станок с ЧПУ) отливок цилиндров в апреле-мае 2020 весом до 24 тонн в количестве 4 штук (чертежи будут предоставлены только участникам, прошедшим процедуру квалификационного отбора и допущенным во 2 этап)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003263Подведение итогов не позднее работы по мех.обработке (расточной станок с ЧПУ) отливок цилиндров в апреле-мае 2020 весом до 24 тонн в количестве 4 штук (чертежи будут предоставлены только участникам, прошедшим процедуру квалификационного отбора и допущенным во 2 этап)Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по мех.обработке (расточной станок с ЧПУ) отливок цилиндров в апреле-мае 2020 весом до 24 тонн в количестве 4 штук (чертежи будут предоставлены только участникам, прошедшим процедуру квалификационного отбора и допущенным во 2 этап)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    4 штуки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Филиал ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова"-ЛП 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% оплата в течение 30 дней от даты подписания акта выполненных работ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.62

    Услуги по обработке металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "мех.обработка отливки 3800х2500х1200 (24тн)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "мех.обработка отливки 1800х1600х900 (6тн)"

    Кол-во: 2

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