работы по мех.обработке отливок цилиндров (расточной станок с ЧПУ) в апреле-мае 2020

Лот 1

Работы по мех.обработке (расточной станок с ЧПУ) отливок цилиндров в апреле-мае 2020 весом до 24 тонн в количестве 4 штук (чертежи будут предоставлены только участникам, прошедшим процедуру квалификационного отбора и допущенным во 2 этап)