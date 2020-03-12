Текущий ремонт в целях устранения выявленных дефектов в лифтовых шахтах, находящихся в зданиях ФГБОУ ВО "ИГУ", расположенных по адресу: г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 12 и ул. Лермонтова, 124

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32008947206 Уникальный номер закупки Номер закупки 03-023-2020 Наименование закупки Текущий ремонт в целях устранения выявленных дефектов в лифтовых шахтах, находящихся в зданиях ФГБОУ ВО "ИГУ", расположенных по адресу: г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 12 и ул. Лермонтова, 124 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок в электронной форме для СМСП Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО ИГУ, ИГУ, ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Юридический адрес 664003, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ КАРЛА МАРКСА, ДОМ 1, Почтовый адрес 664003, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ КАРЛА МАРКСА, ДОМ 1 Контактный телефон +7 3952 52-19-26 Факс Адрес электронной почты contractoffice1@isu.ru Ф.И.О. контактного лица Герасимова Елена Александровна Место рассмотрения предложений Иркутск Закупки и тендеры Иркутская область Ключевые слова:

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