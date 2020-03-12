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    Главная / Торги / Текущий ремонт в целях устранения выявленных дефектов в лифтовых шахтах, находящихся в зданиях ФГБОУ ВО "ИГУ", расположенных по адресу: г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 12 и ул. Лермонтова, 124

    Текущий ремонт в целях устранения выявленных дефектов в лифтовых шахтах, находящихся в зданиях ФГБОУ ВО "ИГУ", расположенных по адресу: г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 12 и ул. Лермонтова, 124

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 03:0012.03.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008947206Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтов в здании ЗНБ (Лермонтова,124) и общежитии № 10 (Улан-Баторская,12)ИркутскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008947206

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    03-023-2020

    Наименование закупки

    Текущий ремонт в целях устранения выявленных дефектов в лифтовых шахтах, находящихся в зданиях ФГБОУ ВО "ИГУ", расположенных по адресу: г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 12 и ул. Лермонтова, 124

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.03.2020 11:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    тех. зад.

    обоснование НМЦД

    проект договора

    итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО ИГУ, ИГУ, ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

    Юридический адрес

    664003, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ КАРЛА МАРКСА, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    664003, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ КАРЛА МАРКСА, ДОМ 1

    Контактный телефон

    +7 3952 52-19-26

    Факс

    Адрес электронной почты

    contractoffice1@isu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Герасимова Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Иркутск

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтов в здании ЗНБ (Лермонтова,124) и общежитии № 10 (Улан-Баторская,12)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 04:0013.03.2020 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008947206Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтов в здании ЗНБ (Лермонтова,124) и общежитии № 10 (Улан-Баторская,12)Иркутск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтов в здании ЗНБ (Лермонтова,124) и общежитии № 10 (Улан-Баторская,12)

    Начальная цена

    836 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГБОУ ВО ИГУ, ИГУ, ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО ИГУ, ИГУ, ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

    Адрес местонахождения

    664003, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ КАРЛА МАРКСА, ДОМ 1,

    664003, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ КАРЛА МАРКСА, ДОМ 1

    Классификатор ОКПД2

    43.29.19.110

    Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание

    Классификатор ОКВЭД2

    43.29

    Производство прочих строительно-монтажных работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/599249/name/5e6aff07d055c2.47612399

    13.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих строительно-монтажных работ"

    Кол-во: 1.00000

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    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
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    Регион:
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