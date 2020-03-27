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Номер извещения
ГП003264
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение многолотового открытого запроса (ценовых) котировок на право поставки средств индивидуальной защиты для нужд ООО «Трансойл-сервис» Лот № 1, Лот № 2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.03.2020 11:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197046, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 18 литер «А»
Почтовый адрес
197046, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 18 литер «А»
Контактный телефон
+7 812 332-22-00
Факс
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Адрес электронной почты
maculevich.aa@transoil.com
Ф.И.О. контактного лица
Мацулевич Антон Александрович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Обособленного подразделения Крымск ООО «Трансойл-сервис».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.03.2020 17:00 GMT +327.03.2020 17:0027.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003264Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Обособленного подразделения Крымск ООО «Трансойл-сервис».Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
27.03.2020 17:0027.03.2020 17:0027.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003264Дата и время вскрытия заявок Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Обособленного подразделения Крымск ООО «Трансойл-сервис».Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 17:0030.04.2020 17:0030.04.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003264Подведение итогов не позднее Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Обособленного подразделения Крымск ООО «Трансойл-сервис».Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Обособленного подразделения Крымск ООО «Трансойл-сервис».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с условиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с условиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТРАНСОЙЛ-СЕРВИС
Все закупки и тендеры ТРАНСОЙЛ-СЕРВИС
Адрес местонахождения
197046, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 18 литер «А»
32.99.11.199
Документация лота
Кол-во:
Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Обособленного подразделения Кириши ПТОЛ, ПРС ООО «Трансойл-сервис».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.03.2020 17:00 GMT +327.03.2020 17:0027.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003264Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Обособленного подразделения Кириши ПТОЛ, ПРС ООО «Трансойл-сервис».Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
27.03.2020 17:0027.03.2020 17:0027.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003264Дата и время вскрытия заявок Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Обособленного подразделения Кириши ПТОЛ, ПРС ООО «Трансойл-сервис».Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
24.04.2020 17:0024.04.2020 17:0024.04.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003264Подведение итогов не позднее Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Обособленного подразделения Кириши ПТОЛ, ПРС ООО «Трансойл-сервис».Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Обособленного подразделения Кириши ПТОЛ, ПРС ООО «Трансойл-сервис».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с условиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с условиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТРАНСОЙЛ-СЕРВИС
Все закупки и тендеры ТРАНСОЙЛ-СЕРВИС
Адрес местонахождения
197046, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 18 литер «А»
32.99.11.199
Документация лота
Кол-во:
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