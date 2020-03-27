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    Главная / Торги / Проведение многолотового открытого запроса (ценовых) котировок на право поставки средств индивидуальной защиты для нужд ООО «Трансойл-сервис» Лот № 1, Лот № 2

    Проведение многолотового открытого запроса (ценовых) котировок на право поставки средств индивидуальной защиты для нужд ООО «Трансойл-сервис» Лот № 1, Лот № 2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2020 17:0027.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003264Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Обособленного подразделения Крымск ООО «Трансойл-сервис».Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003264

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение многолотового открытого запроса (ценовых) котировок на право поставки средств индивидуальной защиты для нужд ООО «Трансойл-сервис» Лот № 1, Лот № 2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.03.2020 11:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    договор

    закупочная документация

    ГП003264_лот_2_ЭТП.rtf

    ГП003264_лот_1_ЭТП.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСОЙЛ-СЕРВИС
    Все закупки и тендеры ТРАНСОЙЛ-СЕРВИС

    Юридический адрес

    197046, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 18 литер «А»

    Почтовый адрес

    197046, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 18 литер «А»

    Контактный телефон

    +7 812 332-22-00

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    maculevich.aa@transoil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Мацулевич Антон Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Обособленного подразделения Крымск ООО «Трансойл-сервис».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.03.2020 17:00 GMT +327.03.2020 17:0027.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003264Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Обособленного подразделения Крымск ООО «Трансойл-сервис».Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    27.03.2020 17:0027.03.2020 17:0027.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003264Дата и время вскрытия заявок Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Обособленного подразделения Крымск ООО «Трансойл-сервис».Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 17:0030.04.2020 17:0030.04.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003264Подведение итогов не позднее Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Обособленного подразделения Крымск ООО «Трансойл-сервис».Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 17:0030.04.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003264Подведение итогов не позднее Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Обособленного подразделения Крымск ООО «Трансойл-сервис».Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Обособленного подразделения Крымск ООО «Трансойл-сервис».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с условиями закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСОЙЛ-СЕРВИС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТРАНСОЙЛ-СЕРВИС
    Все закупки и тендеры ТРАНСОЙЛ-СЕРВИС

    Адрес местонахождения

    197046, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 18 литер «А»

    Классификатор ОКПД2

    32.99.11.199

    Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    лот 1

    27.04.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/651765/name/5ecb8fdd301003.42169645

    25.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "средства индивидуальной защиты"

    Кол-во:

    Лот 2

    Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Обособленного подразделения Кириши ПТОЛ, ПРС ООО «Трансойл-сервис».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.03.2020 17:00 GMT +327.03.2020 17:0027.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003264Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Обособленного подразделения Кириши ПТОЛ, ПРС ООО «Трансойл-сервис».Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    27.03.2020 17:0027.03.2020 17:0027.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003264Дата и время вскрытия заявок Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Обособленного подразделения Кириши ПТОЛ, ПРС ООО «Трансойл-сервис».Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    24.04.2020 17:0024.04.2020 17:0024.04.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003264Подведение итогов не позднее Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Обособленного подразделения Кириши ПТОЛ, ПРС ООО «Трансойл-сервис».Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.04.202024.04.2020 17:0024.04.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003264Подведение итогов не позднее Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Обособленного подразделения Кириши ПТОЛ, ПРС ООО «Трансойл-сервис».Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Обособленного подразделения Кириши ПТОЛ, ПРС ООО «Трансойл-сервис».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с условиями закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСОЙЛ-СЕРВИС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТРАНСОЙЛ-СЕРВИС
    Все закупки и тендеры ТРАНСОЙЛ-СЕРВИС

    Адрес местонахождения

    197046, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 18 литер «А»

    Классификатор ОКПД2

    32.99.11.199

    Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    лот 2

    27.04.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/651770/name/5ecb90a70b29a4.11668231

    25.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "средства индивидуальной защиты"

    Кол-во:

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