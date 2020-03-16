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    Главная / Торги / Поставка сантехнической продукции и полипропиленовых изделий

    Поставка сантехнической продукции и полипропиленовых изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 16:3016.03.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008947178Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сантехнической продукции и полипропиленовых изделий Ростов-на-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008947178

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка сантехнической продукции и полипропиленовых изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.03.2020 11:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Пакет документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОДОКАНАЛ РОСТОВА-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Почтовый адрес

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Контактный телефон

    +7 863 282-50-50 доб. 1548

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    i.suhorukov@rvdk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Радушева Ирина Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-на-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сантехнической продукции и полипропиленовых изделий

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 14:0019.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008947178Подведение итогов не позднее Поставка сантехнической продукции и полипропиленовых изделий Ростов-на-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сантехнической продукции и полипропиленовых изделий

    Начальная цена

    424 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в информационной карте

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в информационной картеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в информационной карте
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОДОКАНАЛ РОСТОВА-НА-ДОНУ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.130

    Краны и затворы дисковые

    Классификатор ОКВЭД2

    25.99.2

    Производство прочих металлических изделий

    Документация лота

    Извещение

    03.03.2020

    Пакет документов

    03.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих металлических изделий"

    Кол-во:

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