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    Главная / Торги / Шрот соевый высокопротеиновый

    Шрот соевый высокопротеиновый

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.03.2020 13:3003.03.2020 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003255Дата и время окончания срока приема заявок Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 75 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Срок поставки март 2020 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ООО "Агрофирма "Благодатенкая", Курская обл., Рыльский район, п. Октябрьский. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 1167,4 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Курск - 350 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Давыдово – 1383 руб/тн с НДС; • в ж.д. вагонах со ст. Прохоровка до DDP склада + Доставка – 816,33 руб / тн с НДС; • в ж.д. вагонах со ст. Пильшино до DDP склада + Доставка – 1190 руб / тн с НДС.БелгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003255

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Шрот соевый высокопротеиновый

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.03.2020 11:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП003255_second_parts_protocol_10.03.20.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Агроторг
    Все закупки и тендеры ТД Агроторг

    Юридический адрес

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1

    Почтовый адрес

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1

    Контактный телефон

    +7 4722 58-64-00

    Факс

    +7 4722 58-64-00

    Адрес электронной почты

    m.pozharskaya@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пожарская Мария Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Белгород

    Закупки и тендеры Белгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 75 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Срок поставки март 2020 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ООО "Агрофирма "Благодатенкая", Курская обл., Рыльский район, п. Октябрьский. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 1167,4 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Курск - 350 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Давыдово – 1383 руб/тн с НДС; • в ж.д. вагонах со ст. Прохоровка до DDP склада + Доставка – 816,33 руб / тн с НДС; • в ж.д. вагонах со ст. Пильшино до DDP склада + Доставка – 1190 руб / тн с НДС.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.03.2020 13:30 GMT +303.03.2020 13:3003.03.2020 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003255Дата и время окончания срока приема заявок Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 75 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Срок поставки март 2020 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ООО "Агрофирма "Благодатенкая", Курская обл., Рыльский район, п. Октябрьский. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 1167,4 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Курск - 350 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Давыдово – 1383 руб/тн с НДС; • в ж.д. вагонах со ст. Прохоровка до DDP склада + Доставка – 816,33 руб / тн с НДС; • в ж.д. вагонах со ст. Пильшино до DDP склада + Доставка – 1190 руб / тн с НДС.Белгород

    Дата и время вскрытия заявок

    03.03.2020 13:3003.03.2020 13:3003.03.2020 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003255Дата и время вскрытия заявок Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 75 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Срок поставки март 2020 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ООО "Агрофирма "Благодатенкая", Курская обл., Рыльский район, п. Октябрьский. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 1167,4 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Курск - 350 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Давыдово – 1383 руб/тн с НДС; • в ж.д. вагонах со ст. Прохоровка до DDP склада + Доставка – 816,33 руб / тн с НДС; • в ж.д. вагонах со ст. Пильшино до DDP склада + Доставка – 1190 руб / тн с НДС.Белгород

    Подведение итогов не позднее

    04.03.2020 17:0004.03.2020 17:0004.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003255Подведение итогов не позднее Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 75 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Срок поставки март 2020 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ООО "Агрофирма "Благодатенкая", Курская обл., Рыльский район, п. Октябрьский. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 1167,4 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Курск - 350 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Давыдово – 1383 руб/тн с НДС; • в ж.д. вагонах со ст. Прохоровка до DDP склада + Доставка – 816,33 руб / тн с НДС; • в ж.д. вагонах со ст. Пильшино до DDP склада + Доставка – 1190 руб / тн с НДС.Белгород

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    04.03.202004.03.2020 17:0004.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003255Подведение итогов не позднее Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 75 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Срок поставки март 2020 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ООО "Агрофирма "Благодатенкая", Курская обл., Рыльский район, п. Октябрьский. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 1167,4 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Курск - 350 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Давыдово – 1383 руб/тн с НДС; • в ж.д. вагонах со ст. Прохоровка до DDP склада + Доставка – 816,33 руб / тн с НДС; • в ж.д. вагонах со ст. Пильшино до DDP склада + Доставка – 1190 руб / тн с НДС.Белгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 75 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Срок поставки март 2020 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ООО "Агрофирма "Благодатенкая", Курская обл., Рыльский район, п. Октябрьский. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 1167,4 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Курск - 350 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Давыдово – 1383 руб/тн с НДС; • в ж.д. вагонах со ст. Прохоровка до DDP склада + Доставка – 816,33 руб / тн с НДС; • в ж.д. вагонах со ст. Пильшино до DDP склада + Доставка – 1190 руб / тн с НДС.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Ориентировочная потребность 75 тонн +/- 20% в опционе покупателя.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Грузополучатель: ООО "Агрофирма "Благодатенкая", Курская обл., Рыльский район, п. Октябрьский.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки март 2020 г., строго по согласованному графику поставки.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТД Агроторг
    Все закупки и тендеры ТД Агроторг

    Адрес местонахождения

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/594737/name/5e67467e614743.32309543

    10.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шрот соевый высокопротеиновый"

    Кол-во: 75

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