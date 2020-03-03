Лот 1

Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 75 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Срок поставки март 2020 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ООО "Агрофирма "Благодатенкая", Курская обл., Рыльский район, п. Октябрьский. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 1167,4 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Курск - 350 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Давыдово – 1383 руб/тн с НДС; • в ж.д. вагонах со ст. Прохоровка до DDP склада + Доставка – 816,33 руб / тн с НДС; • в ж.д. вагонах со ст. Пильшино до DDP склада + Доставка – 1190 руб / тн с НДС.