Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка строительных материалов, оборудования, комплектующих для благоустройства (Промбаза+ДРП) и хозяйственных нужд для Филиала №9 АО "ГК "Северавтодор"

    Поставка строительных материалов, оборудования, комплектующих для благоустройства (Промбаза+ДРП) и хозяйственных нужд для Филиала №9 АО "ГК "Северавтодор"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 08:0016.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008948127Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительных материалов, оборудования, комплектующих для благоустройства (Промбаза+ДРП) и хозяйственных нужд для Филиала №9 АО "ГК "Северавтодор"ЮгорскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008948127

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1-9

    Наименование закупки

    Поставка строительных материалов, оборудования, комплектующих для благоустройства (Промбаза+ДРП) и хозяйственных нужд для Филиала №9 АО "ГК "Северавтодор"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    03.03.2020 13:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_подведения_итогов.pdf

    Протокол_подведения_итогов.pdf

    Извещение №1-9

    Приложение №1.1

    Проект договора

    Приложение №1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Юридический адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 34675 7-59-99

    Факс

    +7 3462 22-51-82

    Адрес электронной почты

    Fil9-ok@severavtodor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хайруллин Руслан Вазихович

    Место рассмотрения предложений

    Югорск

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка строительных материалов, оборудования, комплектующих для благоустройства (Промбаза+ДРП) и хозяйственных нужд для Филиала №9 АО "ГК "Северавтодор"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 08:00 GMT +316.03.2020 08:0016.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008948127Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительных материалов, оборудования, комплектующих для благоустройства (Промбаза+ДРП) и хозяйственных нужд для Филиала №9 АО "ГК "Северавтодор"Югорск

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 08:0016.03.2020 08:0016.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008948127Дата и время вскрытия заявок Поставка строительных материалов, оборудования, комплектующих для благоустройства (Промбаза+ДРП) и хозяйственных нужд для Филиала №9 АО "ГК "Северавтодор"Югорск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 13:0017.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008948127Подведение итогов не позднее Поставка строительных материалов, оборудования, комплектующих для благоустройства (Промбаза+ДРП) и хозяйственных нужд для Филиала №9 АО "ГК "Северавтодор"Югорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных материалов, оборудования, комплектующих для благоустройства (Промбаза+ДРП) и хозяйственных нужд для Филиала №9 АО "ГК "Северавтодор"

    Начальная цена

    2 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Адрес местонахождения

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    47.52.7

    Услуги по розничной торговле строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах

    Классификатор ОКВЭД2

    47.1

    Торговля розничная в неспециализированных магазинах

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/602696/name/5e70522cd6fcd1.98899967

    17.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/604621/name/5e71989787faa5.79850181

    18.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля розничная в неспециализированных магазинах"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211075565
    КО №1154/КО - Теплоизоляционные материалы для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Киров»
    КО №1154/КО - Теплоизоляционные материалы для нужд Общество с ограниченной ответственностью...
    592733
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    761 410
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить