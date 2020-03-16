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Номер извещения
32008948127
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка строительных материалов, оборудования, комплектующих для благоустройства (Промбаза+ДРП) и хозяйственных нужд для Филиала №9 АО "ГК "Северавтодор"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
03.03.2020 13:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 34675 7-59-99
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
Fil9-ok@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хайруллин Руслан Вазихович
Место рассмотрения предложений
Югорск
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Поставка строительных материалов, оборудования, комплектующих для благоустройства (Промбаза+ДРП) и хозяйственных нужд для Филиала №9 АО "ГК "Северавтодор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 08:00 GMT +316.03.2020 08:0016.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008948127Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительных материалов, оборудования, комплектующих для благоустройства (Промбаза+ДРП) и хозяйственных нужд для Филиала №9 АО "ГК "Северавтодор"Югорск
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 08:0016.03.2020 08:0016.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008948127Дата и время вскрытия заявок Поставка строительных материалов, оборудования, комплектующих для благоустройства (Промбаза+ДРП) и хозяйственных нужд для Филиала №9 АО "ГК "Северавтодор"Югорск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.03.202017.03.2020 13:0017.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008948127Подведение итогов не позднее Поставка строительных материалов, оборудования, комплектующих для благоустройства (Промбаза+ДРП) и хозяйственных нужд для Филиала №9 АО "ГК "Северавтодор"Югорск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка строительных материалов, оборудования, комплектующих для благоустройства (Промбаза+ДРП) и хозяйственных нужд для Филиала №9 АО "ГК "Северавтодор"
Начальная цена
2 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
47.52.7
47.1
Документация лота
Кол-во:
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