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    Главная / Торги / Выполнение работ по замене деревянных дверей на противопожарные для нужд «КБхиммаш им. А.М. Исаева

    Выполнение работ по замене деревянных дверей на противопожарные для нужд «КБхиммаш им. А.М. Исаева

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 09:0016.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008947102Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по замене деревянных дверей на противопожарные для нужд «КБхиммаш им. А.М. Исаева»Московская область, г. Королёв, ул. Богомолова, д. 12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008947102

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по замене деревянных дверей на противопожарные для нужд «КБхиммаш им. А.М. Исаева

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.03.2020 11:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПИ_ЗК_СМП_замена_дверей.docx

    Смета

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 499 429-03-17

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    popova.ea@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Литвиненко Александр Алексанрович

    Место рассмотрения предложений

    Московская область, г. Королёв, ул. Богомолова, д. 12

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по замене деревянных дверей на противопожарные для нужд «КБхиммаш им. А.М. Исаева»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 09:0020.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008947102Подведение итогов не позднее Выполнение работ по замене деревянных дверей на противопожарные для нужд «КБхиммаш им. А.М. Исаева»Московская область, г. Королёв, ул. Богомолова, д. 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по замене деревянных дверей на противопожарные для нужд «КБхиммаш им. А.М. Исаева»

    Начальная цена

    746 818,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    43.39.11.110

    Работы по установке стандартных или изготовленных на заказ листовых металлических изделий

    Классификатор ОКВЭД2

    43.39

    Производство прочих отделочных и завершающих работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/608108/name/5e747950df0925.86822549

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих отделочных и завершающих работ"

    Кол-во: 1.00000

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