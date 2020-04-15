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    Главная / Торги / Поставка сплит-систем для ООО «Краснодар Водоканал» на период 2020 гг.

    Поставка сплит-систем для ООО «Краснодар Водоканал» на период 2020 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.04.2020 14:0015.04.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008947019Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сплит-систем для ООО «Краснодар Водоканал» на период 2020 гг. КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008947019

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка сплит-систем для ООО «Краснодар Водоканал» на период 2020 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.03.2020 11:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГЛБ

    Закупочная_документация.7z

    Вопрос_2_Сплиты.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    Почтовый адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Контактный телефон

    +7 861 992-30-06 доб. 7307

    Факс

    +7 861 220-29-80

    Адрес электронной почты

    a.vlasova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Власова Анна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сплит-систем для ООО «Краснодар Водоканал» на период 2020 гг.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.04.2020 14:00 GMT +315.04.2020 14:0015.04.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008947019Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сплит-систем для ООО «Краснодар Водоканал» на период 2020 гг. Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    15.07.2020 12:0015.07.2020 12:0015.07.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008947019Подведение итогов не позднее Поставка сплит-систем для ООО «Краснодар Водоканал» на период 2020 гг. Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.07.202015.07.2020 12:0015.07.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008947019Подведение итогов не позднее Поставка сплит-систем для ООО «Краснодар Водоканал» на период 2020 гг. Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сплит-систем для ООО «Краснодар Водоканал» на период 2020 гг.

    Начальная цена

    952 666,86

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно требований закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требований закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требований закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    27.51.2

    Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    27.51

    Производство бытовых электрических приборов

    Документация лота

    Закупочная документация

    07.04.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/639426/name/5eaab2c4ad62b2.06653327

    30.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сплит-система площадь до 25 м2,"

    Кол-во: 44

    "Позиция 2"

    "Сплит-система до 35м2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Сплит-система площадь до 50м2"

    Кол-во: 1

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