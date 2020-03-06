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    Главная / Торги / Поставка ручного инструмента и хозяйственного инвентаря

    Поставка ручного инструмента и хозяйственного инвентаря

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 15:3006.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003317Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ручного инструмента и хозяйственного инвентаряМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003317

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка ручного инструмента и хозяйственного инвентаря

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.03.2020 15:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ГП003317.pdf

    Договор поставки

    Образец спецификации к договору поставки

    1._Документация_открытого_запроса_цен

    2._Запрос_-__Форма_ТКП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    d.daminov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Даминов Дамир Ильдарович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ручного инструмента и хозяйственного инвентаря

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.03.2020 15:30 GMT +306.03.2020 15:3006.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003317Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ручного инструмента и хозяйственного инвентаряМосква

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2020 16:0020.03.2020 16:0020.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003317Подведение итогов не позднее Поставка ручного инструмента и хозяйственного инвентаряМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 16:0020.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003317Подведение итогов не позднее Поставка ручного инструмента и хозяйственного инвентаряМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ручного инструмента и хозяйственного инвентаря

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответсвии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответсвии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответсвии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    25.73.30.299

    Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/670779/name/5ef07c37531806.78192327

    22.06.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трубогиб гидравлический Matrix 181335"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Ареометр для измерения плотности электролита"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Клапан обратный Ду 50мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Баллон 5л с вентилем"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Ключ трещотка 1/2""

    Кол-во: 12

    "Позиция 6"

    "Саморез с прессшайбой 4,2*35"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 7"

    "Шайба М6"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 8"

    "Заклепка 3,2х8"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 9"

    "Скоба вентиляционная ССВ-1 болт М8 для стяжки фланцев"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 10"

    "Плоскогубцы 180мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 11"

    "Паяльник молотковый ЭПСН 250/220"

    Кол-во: 30

    "Позиция 12"

    "Цепь для бензопилы"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Манометр МП4-УФ 0-25МПа класс точности 1,0 d-160мм IP40 М20х1,5 РШ ТУ 4212-114-64115539-2014 с поверкой"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Резьба Ду25 G 1-В ГОСТ 6357-81"

    Кол-во: 18

    "Позиция 15"

    "Переход стальной d76*25"

    Кол-во: 8

    "Позиция 16"

    "Анкер 12*120"

    Кол-во: 220

    "Позиция 17"

    "Переход стальной 57х25"

    Кол-во: 14

    "Позиция 18"

    "Колпак"

    Кол-во: 150

    "Позиция 19"

    "Кисть радиаторная 25мм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 20"

    "Нож строительный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 21"

    "Лезвие для ножа 18мм 10шт"

    Кол-во: 200

    "Позиция 22"

    "Краска 25кг"

    Кол-во: 25

    "Позиция 23"

    "Баллон газовый 220гр пропан"

    Кол-во: 300

    "Позиция 24"

    "Лента клейкая"

    Кол-во: 800

    "Позиция 25"

    "Трос стальной d-12мм"

    Кол-во: 400

    "Позиция 26"

    "Диск алмазный 230мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Угольник столярный 250мм"

    Кол-во: 40

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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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