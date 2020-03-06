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Номер извещения
ГП003317
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка ручного инструмента и хозяйственного инвентаря
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.03.2020 15:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
d.daminov@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Даминов Дамир Ильдарович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ручного инструмента и хозяйственного инвентаря
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.03.2020 15:30 GMT +306.03.2020 15:3006.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003317Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ручного инструмента и хозяйственного инвентаряМосква
Подведение итогов не позднее
20.03.2020 16:0020.03.2020 16:0020.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003317Подведение итогов не позднее Поставка ручного инструмента и хозяйственного инвентаряМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ручного инструмента и хозяйственного инвентаря
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответсвии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответсвии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
25.73.30.299
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 12
Кол-во: 3000
Кол-во: 6000
Кол-во: 10000
Кол-во: 5000
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 3
Кол-во: 18
Кол-во: 8
Кол-во: 220
Кол-во: 14
Кол-во: 150
Кол-во: 500
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 25
Кол-во: 300
Кол-во: 800
Кол-во: 400
Кол-во: 10
Кол-во: 40
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