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    Главная / Торги / Контейнер 40 футов Open Top б/у с тентом

    Контейнер 40 футов Open Top б/у с тентом

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 17:3011.03.2020 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003953Дата и время окончания срока приема заявок Контейнер 40 футов Open Top б/у с тентом МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003953

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Контейнер 40 футов Open Top б/у с тентом

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.03.2020 17:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТКП

    Образец спецфикации

    Типовая_форма_договора

    Документация запроса цен

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 4198

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    g.gninenko@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гниненко Глеб Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Контейнер 40 футов Open Top б/у с тентом

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 17:30 GMT +311.03.2020 17:3011.03.2020 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003953Дата и время окончания срока приема заявок Контейнер 40 футов Open Top б/у с тентом Москва

    Подведение итогов не позднее

    01.04.2020 13:3001.04.2020 13:3001.04.2020 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003953Подведение итогов не позднее Контейнер 40 футов Open Top б/у с тентом Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    01.04.202001.04.2020 13:3001.04.2020 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003953Подведение итогов не позднее Контейнер 40 футов Open Top б/у с тентом Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Контейнер 40 футов Open Top б/у с тентом

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    29.20.21

    Контейнеры, специально предназначенные для перевозки грузов одним или более видами транспорта

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контейнер 40 футов Open Top б/у с тентом"

    Кол-во: 3

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