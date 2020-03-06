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Номер извещения
ГП003324
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка ГСМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.03.2020 15:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 645-91-18 доб. 1742
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
alek.stepanov@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Степанов Алексей Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ГСМ для МГСС Топливо дизельное, ЕВРО, арктическое, класс 4, экологического класса К5 (ДТ-А-К5) 3700 тн или Топливо дизельное, ЕВРО, зимнее, класс 2 (3), экологического класса К5 (ДТ-З-К5) 3700 тн
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.03.2020 16:00 GMT +306.03.2020 16:0006.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003324Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМ для МГСС Топливо дизельное, ЕВРО, арктическое, класс 4, экологического класса К5 (ДТ-А-К5) 3700 тн или Топливо дизельное, ЕВРО, зимнее, класс 2 (3), экологического класса К5 (ДТ-З-К5) 3700 тн Москва
Подведение итогов не позднее
13.03.2020 16:3013.03.2020 16:3013.03.2020 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003324Подведение итогов не позднее Поставка ГСМ для МГСС Топливо дизельное, ЕВРО, арктическое, класс 4, экологического класса К5 (ДТ-А-К5) 3700 тн или Топливо дизельное, ЕВРО, зимнее, класс 2 (3), экологического класса К5 (ДТ-З-К5) 3700 тн Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.03.202013.03.2020 16:3013.03.2020 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003324Подведение итогов не позднее Поставка ГСМ для МГСС Топливо дизельное, ЕВРО, арктическое, класс 4, экологического класса К5 (ДТ-А-К5) 3700 тн или Топливо дизельное, ЕВРО, зимнее, класс 2 (3), экологического класса К5 (ДТ-З-К5) 3700 тн Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ГСМ для МГСС Топливо дизельное, ЕВРО, арктическое, класс 4, экологического класса К5 (ДТ-А-К5) 3700 тн или Топливо дизельное, ЕВРО, зимнее, класс 2 (3), экологического класса К5 (ДТ-З-К5) 3700 тн
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Топливо дизельное, ЕВРО, арктическое, класс 4, экологического класса К5 (ДТ-А-К5) 3700 тн или Топливо дизельное, ЕВРО, зимнее, класс 2 (3), экологического класса К5 (ДТ-З-К5) 3700 тн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Филиала «Ленская нефтебаза» АО «Саханефтегазсбыт» г. ЛенскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
19.20.21.335
19.20.21.325
46.71.2
Документация лота
Кол-во: 3700
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