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    Главная / Торги / Поставка ГСМ

    Поставка ГСМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 16:0006.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003324Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМ для МГСС Топливо дизельное, ЕВРО, арктическое, класс 4, экологического класса К5 (ДТ-А-К5) 3700 тн или Топливо дизельное, ЕВРО, зимнее, класс 2 (3), экологического класса К5 (ДТ-З-К5) 3700 тн МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003324

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1835/СТГ-ТПС

    Наименование закупки

    Поставка ГСМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.03.2020 15:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Типовая форма договора

    Извещение

    Форма ТКП

    ГП003324_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 645-91-18 доб. 1742

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    alek.stepanov@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Степанов Алексей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ГСМ для МГСС Топливо дизельное, ЕВРО, арктическое, класс 4, экологического класса К5 (ДТ-А-К5) 3700 тн или Топливо дизельное, ЕВРО, зимнее, класс 2 (3), экологического класса К5 (ДТ-З-К5) 3700 тн

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.03.2020 16:00 GMT +306.03.2020 16:0006.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003324Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМ для МГСС Топливо дизельное, ЕВРО, арктическое, класс 4, экологического класса К5 (ДТ-А-К5) 3700 тн или Топливо дизельное, ЕВРО, зимнее, класс 2 (3), экологического класса К5 (ДТ-З-К5) 3700 тн Москва

    Подведение итогов не позднее

    13.03.2020 16:3013.03.2020 16:3013.03.2020 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003324Подведение итогов не позднее Поставка ГСМ для МГСС Топливо дизельное, ЕВРО, арктическое, класс 4, экологического класса К5 (ДТ-А-К5) 3700 тн или Топливо дизельное, ЕВРО, зимнее, класс 2 (3), экологического класса К5 (ДТ-З-К5) 3700 тн Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 16:3013.03.2020 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003324Подведение итогов не позднее Поставка ГСМ для МГСС Топливо дизельное, ЕВРО, арктическое, класс 4, экологического класса К5 (ДТ-А-К5) 3700 тн или Топливо дизельное, ЕВРО, зимнее, класс 2 (3), экологического класса К5 (ДТ-З-К5) 3700 тн Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ГСМ для МГСС Топливо дизельное, ЕВРО, арктическое, класс 4, экологического класса К5 (ДТ-А-К5) 3700 тн или Топливо дизельное, ЕВРО, зимнее, класс 2 (3), экологического класса К5 (ДТ-З-К5) 3700 тн

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Топливо дизельное, ЕВРО, арктическое, класс 4, экологического класса К5 (ДТ-А-К5) 3700 тн или Топливо дизельное, ЕВРО, зимнее, класс 2 (3), экологического класса К5 (ДТ-З-К5) 3700 тн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Филиала «Ленская нефтебаза» АО «Саханефтегазсбыт» г. ЛенскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Постоплата 100% в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки (передачи) каждой партии
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.335

    Топливо дизельное арктическое экологического класса К5

    19.20.21.325

    Топливо дизельное зимнее экологического класса К5

    Классификатор ОКВЭД2

    46.71.2

    Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/652654/name/5eccdf5fde0934.15488615

    26.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Топливо дизельное Евро, зимнее, класс 2(3) (ДТ-З-К5), экологический класс К5"

    Кол-во: 3700

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