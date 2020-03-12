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Требования к документации

142000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА", БОКС №6

108814, Российская Федерация, Москва, г. Москва, поселение Сосенскоей, поселок Газопровод, 103А

ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Производство прочих текстильных изделий" Кол-во: 142.00000

"Позиция 2" "Производство прочих текстильных изделий" Кол-во: 1123.00000

"Позиция 3" "Производство прочих текстильных изделий" Кол-во: 370.00000

"Позиция 4" "Производство прочих текстильных изделий" Кол-во: 4.00000

"Позиция 5" "Производство одежды, кроме одежды из меха" Кол-во: 120.00000

"Позиция 6" "Производство изделий из бумаги и картона" Кол-во: 4304.00000

"Позиция 7" "Производство изделий из бумаги и картона" Кол-во: 4193.00000

"Позиция 8" "Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств" Кол-во: 769.00000

"Позиция 9" "Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств" Кол-во: 1005.00000

"Позиция 10" "Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств" Кол-во: 35.00000

"Позиция 11" "Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств" Кол-во: 113.00000

"Позиция 12" "Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств" Кол-во: 175.00000

"Позиция 13" "Производство изделий из пластмасс" Кол-во: 331.00000

"Позиция 14" "Производство изделий из пластмасс" Кол-во: 48.00000

"Позиция 15" "Производство изделий, не включенных в другие группировки" Кол-во: 197.00000