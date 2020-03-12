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    Главная / Торги / Поставка хозяйственных товаров

    Поставка хозяйственных товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 11:5912.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008949061Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаровг. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008949061

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗП-1/2020

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственных товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.03.2020 15:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_итоговый_от_17.03.2020г_Поставка_хозяйственных_товаров.doc

    Проект договора ЗП-1/2020

    Техническое задание ЗП-1/2020

    Извещение ЗП-1/2020

    Форма 13 описание товара ЗП-1/2020

    Документация ЗП-1/2020

    Форма коммерческого предложения ЗП-1/2020

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, г. Москва, поселение Сосенскоей, поселок Газопровод, 103А

    Почтовый адрес

    142000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА", БОКС №6

    Контактный телефон

    +7 495 660-30-09

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    f050tender@gazmsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Солодкий Павел Петрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка хозяйственных товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008949061Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаровг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных товаров

    Начальная цена

    611 796,22

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, Москва, г. Москва, поселение Сосенскоей, поселок Газопровод, 103А

    142000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА", БОКС №6

    Классификатор ОКПД2

    20.41

    Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства

    Классификатор ОКВЭД2

    20.41

    Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/607184/name/5e73696b8af0d8.34768773

    19.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих текстильных изделий"

    Кол-во: 142.00000

    "Позиция 2"

    "Производство прочих текстильных изделий"

    Кол-во: 1123.00000

    "Позиция 3"

    "Производство прочих текстильных изделий"

    Кол-во: 370.00000

    "Позиция 4"

    "Производство прочих текстильных изделий"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 5"

    "Производство одежды, кроме одежды из меха"

    Кол-во: 120.00000

    "Позиция 6"

    "Производство изделий из бумаги и картона"

    Кол-во: 4304.00000

    "Позиция 7"

    "Производство изделий из бумаги и картона"

    Кол-во: 4193.00000

    "Позиция 8"

    "Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств"

    Кол-во: 769.00000

    "Позиция 9"

    "Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств"

    Кол-во: 1005.00000

    "Позиция 10"

    "Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств"

    Кол-во: 35.00000

    "Позиция 11"

    "Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств"

    Кол-во: 113.00000

    "Позиция 12"

    "Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств"

    Кол-во: 175.00000

    "Позиция 13"

    "Производство изделий из пластмасс"

    Кол-во: 331.00000

    "Позиция 14"

    "Производство изделий из пластмасс"

    Кол-во: 48.00000

    "Позиция 15"

    "Производство изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 197.00000

    "Позиция 16"

    "Производство изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 478.00000

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