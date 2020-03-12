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Номер извещения
32008946886
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка горюче-смазочных материалов (автомобильного бензина и дизельного топлива) с использованием топливных карт для нужд АО «Дальневосточное ПГО» (ОСП «Приморгеология»)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
03.03.2020 11:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15,
Почтовый адрес
680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15
Контактный телефон
+7 4162 35-19-11
Факс
+7 4212 59-12-30
Адрес электронной почты
UstinenkoAS@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Устиненко Анастасия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Благовещенск
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Поставка горюче-смазочных материалов (автомобильного бензина и дизельного топлива) с использованием топливных карт для нужд АО «Дальневосточное ПГО» (ОСП «Приморгеология»)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.03.202013.03.2020 12:0013.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946886Подведение итогов не позднее Поставка горюче-смазочных материалов (автомобильного бензина и дизельного топлива) с использованием топливных карт для нужд АО «Дальневосточное ПГО» (ОСП «Приморгеология»)Благовещенск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка горюче-смазочных материалов (автомобильного бензина и дизельного топлива) с использованием топливных карт для нужд АО «Дальневосточное ПГО» (ОСП «Приморгеология»)
Начальная цена
2 343 676,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с приложенными документами
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с приложенными документамиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПГО
Все закупки и тендеры АО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПГО
Адрес местонахождения
680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15,
680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15
46.71
46.71
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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