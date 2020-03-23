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    Главная / Торги / Поставка самоходного мачтового подъёмника

    Поставка самоходного мачтового подъёмника

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.03.2020 09:0023.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946854Дата и время окончания срока приема заявок Поставка самоходного мачтового подъёмникаХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008946854

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка самоходного мачтового подъёмника

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    03.03.2020 10:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора.doc

    Документ_с_изменениями.docx

    Извещение_(документация)_о_закупке.docx

    ТЗ.pdf

    Итоговый_протокол_0_заявок.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИМ. С.А.ЛАВОЧКИНА
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛАВОЧКИНА

    Юридический адрес

    141402, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ХИМКИ, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 24,

    Почтовый адрес

    141402, г. Химки Московской области, ул. Ленинградская, 24

    Контактный телефон

    +7 495 575-53-80

    Факс

    Адрес электронной почты

    kms@laspace.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кудрявцев Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка самоходного мачтового подъёмника

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.03.2020 09:00 GMT +323.03.2020 09:0023.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946854Дата и время окончания срока приема заявок Поставка самоходного мачтового подъёмникаХимки

    Дата и время вскрытия заявок

    23.03.2020 09:0023.03.2020 09:0023.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008946854Дата и время вскрытия заявок Поставка самоходного мачтового подъёмникаХимки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.03.202025.03.2020 14:0025.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946854Подведение итогов не позднее Поставка самоходного мачтового подъёмникаХимки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка самоходного мачтового подъёмника

    Начальная цена

    2 064 003,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО ЛАВОЧКИНА
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛАВОЧКИНА

    Адрес местонахождения

    141402, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ХИМКИ, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 24,

    141402, г. Химки Московской области, ул. Ленинградская, 24

    Классификатор ОКПД2

    28.22.11.190

    Подъемники, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.22

    Производство подъемно-транспортного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/613833/name/5e7c9756dd1352.55037344

    26.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство подъемно-транспортного оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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