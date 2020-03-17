www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32008951683
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 01-Т-2020/Э ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПОСТАВКИ КАНЦТОВАРОВ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
04.03.2020 10:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
305035, Российская Федерация, Курская область, Курск, Энгельса, 8
Почтовый адрес
305035, Российская Федерация, Курская область, Курск, Энгельса, 8
Контактный телефон
+7 4712 73-52-81
Факс
+7 4712 73-52-90
Адрес электронной почты
Gulova@mrg046.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гюлова Марина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Согласно документации по проведению запроса предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцтоваров
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцтоваров
Начальная цена
305 906,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений в электронной формеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром межрегионгаз Курск
Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Курск
Адрес местонахождения
305035, Российская Федерация, Курская область, Курск, Энгельса, 8
17.23
17.23
Документация лота
Кол-во: 26330.00000
Кол-во: 50260.00000
Кол-во: 1270.00000
Кол-во: 1335.00000
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