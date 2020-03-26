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Номер извещения
32008946736
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка дизельного топлива для филиала Ноябрьское УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой» на площадях Камчатского ГПУ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
03.03.2020 10:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н
Контактный телефон
+7 812 609-68-09
Факс
Адрес электронной почты
i.stabrovskaya@podzem-remont.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стабровская Ирина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка дизельного топлива для филиала Ноябрьское УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой» на площадях Камчатского ГПУ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка дизельного топлива для филиала Ноябрьское УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой» на площадях Камчатского ГПУ
Начальная цена
16 709 627,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром подземремонт Уренгой»
Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н
46.90.10.000
46.71
Документация лота
Кол-во: 171.10000
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