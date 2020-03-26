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    Главная / Торги / Поставка дизельного топлива для филиала Ноябрьское УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой» на площадях Камчатского ГПУ

    Поставка дизельного топлива для филиала Ноябрьское УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой» на площадях Камчатского ГПУ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2020 10:0026.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946736Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дизельного топлива для филиала Ноябрьское УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой» на площадях Камчатского ГПУ Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008946736

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    20/П/0550014/ПРУренгой/МИ/ГОС/Э/03.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка дизельного топлива для филиала Ноябрьское УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой» на площадях Камчатского ГПУ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    03.03.2020 10:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_0550014_МИ.pdf

    Письмо участникам от 03.04.2020

    Документация от 03.04.2020

    Извещение от 03.04.2020

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром подземремонт Уренгой»
    Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-09

    Факс

    Адрес электронной почты

    i.stabrovskaya@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стабровская Ирина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка дизельного топлива для филиала Ноябрьское УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой» на площадях Камчатского ГПУ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.04.202003.04.2020 14:0003.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946736Подведение итогов не позднее Поставка дизельного топлива для филиала Ноябрьское УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой» на площадях Камчатского ГПУ Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дизельного топлива для филиала Ноябрьское УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой» на площадях Камчатского ГПУ

    Начальная цена

    16 709 627,36

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром подземремонт Уренгой»
    Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Классификатор ОКПД2

    46.90.10.000

    Услуги по неспециализированной оптовой торговле

    Классификатор ОКВЭД2

    46.71

    Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/623826/name/5e943c58eb66b4.23369740

    13.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Топливо дизельное "ДТ-З-К5ГОСТ 32511-2013""

    Кол-во: 171.10000

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