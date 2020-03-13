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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП003241
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка системы видеонаблюдения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.03.2020 10:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Контактный телефон
+7 495 221-31-32
Факс
+7 495 739-01-60
Адрес электронной почты
YReznichenko@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Резниченко Юлия Васильевна
Место рассмотрения предложений
ЦАО
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка системы видеонаблюдения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 18:00 GMT +313.03.2020 18:0013.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003241Дата и время окончания срока приема заявок Поставка системы видеонаблюденияЦАО
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 18:0013.03.2020 18:0013.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003241Дата и время вскрытия заявок Поставка системы видеонаблюденияЦАО
Подведение итогов не позднее
30.06.2020 18:0030.06.2020 18:0030.06.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003241Подведение итогов не позднее Поставка системы видеонаблюденияЦАО
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка системы видеонаблюдения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Инструкцией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ИнструкциейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
28
26
Документация лота
Кол-во: 1
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