Оказание услуг: - включение услуги газоснабжения и/или иных услуг, оказываемых Заказчиком на территории Тверской области в единый платежный документ (формирование ЕПД); - печать, конвертование и доставка населению ЕПД в целях оплаты потребителями услуг по газоснабжению и/или иных услуг, оказываемых Заказчиком на территории Тверской области.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32008946699 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг: - включение услуги газоснабжения и/или иных услуг, оказываемых Заказчиком на территории Тверской области в единый платежный документ (формирование ЕПД); - печать, конвертование и доставка населению ЕПД в целях оплаты потребителями услуг по газоснабжению и/или иных услуг, оказываемых Заказчиком на территории Тверской области. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Тверь»

Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз Тверь Юридический адрес 170100, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Крылова, 40/29 Почтовый адрес 170100, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Крылова, 40/29 Контактный телефон +7 4822 33-36-39 Факс +7 4822 33-36-49 Адрес электронной почты F0691310@tverregiongaz.ru Ф.И.О. контактного лица Лалаян Георгий Игнатьевич Место рассмотрения предложений Тверь Закупки и тендеры Тверская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

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