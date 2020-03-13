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    Главная / Торги / Оказание услуг: - включение услуги газоснабжения и/или иных услуг, оказываемых Заказчиком на территории Тверской области в единый платежный документ (формирование ЕПД); - печать, конвертование и доставка населению ЕПД в целях оплаты потребителями услуг по газоснабжению и/или иных услуг, оказываемых Заказчиком на территории Тверской области.

    Оказание услуг: - включение услуги газоснабжения и/или иных услуг, оказываемых Заказчиком на территории Тверской области в единый платежный документ (формирование ЕПД); - печать, конвертование и доставка населению ЕПД в целях оплаты потребителями услуг по газоснабжению и/или иных услуг, оказываемых Заказчиком на территории Тверской области.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 12:0013.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946699Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг: - включение услуги газоснабжения и/или иных услуг, оказываемых Заказчиком на территории Тверской области в единый платежный документ (формирование ЕПД); - печать, конвертование и доставка населению ЕПД в целях оплаты потребителями услуг по газоснабжению и/или иных услуг, оказываемых Заказчиком на территории Тверской области. ТверьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008946699

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг: - включение услуги газоснабжения и/или иных услуг, оказываемых Заказчиком на территории Тверской области в единый платежный документ (формирование ЕПД); - печать, конвертование и доставка населению ЕПД в целях оплаты потребителями услуг по газоснабжению и/или иных услуг, оказываемых Заказчиком на территории Тверской области.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.03.2020 10:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол.pdf

    Итоговый_протокол.pdf

    Документация о запросе предложений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Тверь»
    Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз Тверь

    Юридический адрес

    170100, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Крылова, 40/29

    Почтовый адрес

    170100, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Крылова, 40/29

    Контактный телефон

    +7 4822 33-36-39

    Факс

    +7 4822 33-36-49

    Адрес электронной почты

    F0691310@tverregiongaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лалаян Георгий Игнатьевич

    Место рассмотрения предложений

    Тверь

    Закупки и тендеры Тверская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг: - включение услуги газоснабжения и/или иных услуг, оказываемых Заказчиком на территории Тверской области в единый платежный документ (формирование ЕПД); - печать, конвертование и доставка населению ЕПД в целях оплаты потребителями услуг по газоснабжению и/или иных услуг, оказываемых Заказчиком на территории Тверской области.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 12:00 GMT +313.03.2020 12:0013.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946699Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг: - включение услуги газоснабжения и/или иных услуг, оказываемых Заказчиком на территории Тверской области в единый платежный документ (формирование ЕПД); - печать, конвертование и доставка населению ЕПД в целях оплаты потребителями услуг по газоснабжению и/или иных услуг, оказываемых Заказчиком на территории Тверской области. Тверь

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 12:0013.03.2020 12:0013.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008946699Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг: - включение услуги газоснабжения и/или иных услуг, оказываемых Заказчиком на территории Тверской области в единый платежный документ (формирование ЕПД); - печать, конвертование и доставка населению ЕПД в целях оплаты потребителями услуг по газоснабжению и/или иных услуг, оказываемых Заказчиком на территории Тверской области. Тверь

    Подведение итогов не позднее

    16.03.2020 17:3016.03.2020 17:3016.03.2020 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946699Подведение итогов не позднее Оказание услуг: - включение услуги газоснабжения и/или иных услуг, оказываемых Заказчиком на территории Тверской области в единый платежный документ (формирование ЕПД); - печать, конвертование и доставка населению ЕПД в целях оплаты потребителями услуг по газоснабжению и/или иных услуг, оказываемых Заказчиком на территории Тверской области. Тверь

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    16.03.202016.03.2020 17:3016.03.2020 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946699Подведение итогов не позднее Оказание услуг: - включение услуги газоснабжения и/или иных услуг, оказываемых Заказчиком на территории Тверской области в единый платежный документ (формирование ЕПД); - печать, конвертование и доставка населению ЕПД в целях оплаты потребителями услуг по газоснабжению и/или иных услуг, оказываемых Заказчиком на территории Тверской области. Тверь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг: - включение услуги газоснабжения и/или иных услуг, оказываемых Заказчиком на территории Тверской области в единый платежный документ (формирование ЕПД); - печать, конвертование и доставка населению ЕПД в целях оплаты потребителями услуг по газоснабжению и/или иных услуг, оказываемых Заказчиком на территории Тверской области.

    Начальная цена

    17 712 182,93

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром межрегионгаз Тверь
    Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз Тверь

    Адрес местонахождения

    170100, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Крылова, 40/29

    Классификатор ОКПД2

    53.10

    Услуги почтовой связи общего пользования

    Классификатор ОКВЭД2

    53.10

    Деятельность почтовой связи общего пользования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/604560/name/5e70e48534dcb1.58379606

    17.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/604580/name/5e7116ed848432.46266503

    17.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность почтовой связи общего пользования"

    Кол-во: 1.00000

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