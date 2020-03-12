Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора поставки пиломатериалов для нужд ООО "Горводоканал" в 2020 году

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32008946665 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора поставки пиломатериалов для нужд ООО "Горводоканал" в 2020 году Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры ГВК-74

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Горводоканал

Все закупки и тендеры Горводоканал Юридический адрес 440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24 Почтовый адрес 440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24 Контактный телефон +7 8412 20-96-20 Факс +7 8412 34-60-75 Адрес электронной почты vodokanal-pnz@gvkpenza.ru Ф.И.О. контактного лица Ильин Юрий Олегович Место рассмотрения предложений Пенза Закупки и тендеры Пензенская область Ключевые слова:

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