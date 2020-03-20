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Номер извещения
ГП003452
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТА «МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД САХАЛИН-ХАБАРОВСК-ВЛАДИВОСТОК, УЧАСТОК КМ 158,0 – КМ 505,0», ИНВ. № 00037945. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КАМЕРЫ ЗАПУСКА 287 КМ НА РЕЗЕРВНОЙ НИТКЕ Р. ЯЙ. АМУРСКОЕ ЛПУМГ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.03.2020 19:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
Почтовый адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
Контактный телефон
+7 812 665-08-46 доб. 7911
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@GSPROM.RU
Ф.И.О. контактного лица
Ваулина Елена Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТА «МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД САХАЛИН-ХАБАРОВСК-ВЛАДИВОСТОК, УЧАСТОК КМ 158,0 – КМ 505,0», ИНВ. № 00037945. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КАМЕРЫ ЗАПУСКА 287 КМ НА РЕЗЕРВНОЙ НИТКЕ Р. ЯЙ. АМУРСКОЕ ЛПУМГ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.03.2020 12:00 GMT +320.03.2020 12:0020.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003452Дата и время окончания срока приема заявок ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТА «МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД САХАЛИН-ХАБАРОВСК-ВЛАДИВОСТОК, УЧАСТОК КМ 158,0 – КМ 505,0», ИНВ. № 00037945. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КАМЕРЫ ЗАПУСКА 287 КМ НА РЕЗЕРВНОЙ НИТКЕ Р. ЯЙ. АМУРСКОЕ ЛПУМГ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК».Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
20.03.2020 12:0020.03.2020 12:0020.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003452Дата и время вскрытия заявок ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТА «МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД САХАЛИН-ХАБАРОВСК-ВЛАДИВОСТОК, УЧАСТОК КМ 158,0 – КМ 505,0», ИНВ. № 00037945. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КАМЕРЫ ЗАПУСКА 287 КМ НА РЕЗЕРВНОЙ НИТКЕ Р. ЯЙ. АМУРСКОЕ ЛПУМГ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК».Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
15.04.2020 15:0015.04.2020 15:0015.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003452Подведение итогов не позднее ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТА «МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД САХАЛИН-ХАБАРОВСК-ВЛАДИВОСТОК, УЧАСТОК КМ 158,0 – КМ 505,0», ИНВ. № 00037945. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КАМЕРЫ ЗАПУСКА 287 КМ НА РЕЗЕРВНОЙ НИТКЕ Р. ЯЙ. АМУРСКОЕ ЛПУМГ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК».Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.04.202015.04.2020 15:0015.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003452Подведение итогов не позднее ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТА «МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД САХАЛИН-ХАБАРОВСК-ВЛАДИВОСТОК, УЧАСТОК КМ 158,0 – КМ 505,0», ИНВ. № 00037945. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КАМЕРЫ ЗАПУСКА 287 КМ НА РЕЗЕРВНОЙ НИТКЕ Р. ЯЙ. АМУРСКОЕ ЛПУМГ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК».Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТА «МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД САХАЛИН-ХАБАРОВСК-ВЛАДИВОСТОК, УЧАСТОК КМ 158,0 – КМ 505,0», ИНВ. № 00037945. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КАМЕРЫ ЗАПУСКА 287 КМ НА РЕЗЕРВНОЙ НИТКЕ Р. ЯЙ. АМУРСКОЕ ЛПУМГ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗСТРОЙПРОМ
Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ
Адрес местонахождения
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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