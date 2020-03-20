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    Главная / Торги / ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТА «МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД САХАЛИН-ХАБАРОВСК-ВЛАДИВОСТОК, УЧАСТОК КМ 158,0 – КМ 505,0», ИНВ. № 00037945. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КАМЕРЫ ЗАПУСКА 287 КМ НА РЕЗЕРВНОЙ НИТКЕ Р. ЯЙ. АМУРСКОЕ ЛПУМГ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК».

    ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТА «МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД САХАЛИН-ХАБАРОВСК-ВЛАДИВОСТОК, УЧАСТОК КМ 158,0 – КМ 505,0», ИНВ. № 00037945. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КАМЕРЫ ЗАПУСКА 287 КМ НА РЕЗЕРВНОЙ НИТКЕ Р. ЯЙ. АМУРСКОЕ ЛПУМГ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2020 12:0020.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003452Дата и время окончания срока приема заявок ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТА «МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД САХАЛИН-ХАБАРОВСК-ВЛАДИВОСТОК, УЧАСТОК КМ 158,0 – КМ 505,0», ИНВ. № 00037945. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КАМЕРЫ ЗАПУСКА 287 КМ НА РЕЗЕРВНОЙ НИТКЕ Р. ЯЙ. АМУРСКОЕ ЛПУМГ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК».Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003452

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТА «МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД САХАЛИН-ХАБАРОВСК-ВЛАДИВОСТОК, УЧАСТОК КМ 158,0 – КМ 505,0», ИНВ. № 00037945. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КАМЕРЫ ЗАПУСКА 287 КМ НА РЕЗЕРВНОЙ НИТКЕ Р. ЯЙ. АМУРСКОЕ ЛПУМГ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.03.2020 19:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма договора КР

    Приложения к ТЗ

    Условия_Банковского_сопровождения

    Форма согласия с условиями договора.docx

    Приложение 1.Форма КП ГТ Томск Камера приема запуска р.Яй

    Приложения к ТЗ

    ОТКРЫТЫЙ_Переходящий_КР_СХВ_158_0-505_инв_00037945_Газпром_трансгаз_Томск_18.03.20.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Контактный телефон

    +7 812 665-08-46 доб. 7911

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@GSPROM.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Ваулина Елена Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТА «МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД САХАЛИН-ХАБАРОВСК-ВЛАДИВОСТОК, УЧАСТОК КМ 158,0 – КМ 505,0», ИНВ. № 00037945. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КАМЕРЫ ЗАПУСКА 287 КМ НА РЕЗЕРВНОЙ НИТКЕ Р. ЯЙ. АМУРСКОЕ ЛПУМГ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.03.2020 12:00 GMT +320.03.2020 12:0020.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003452Дата и время окончания срока приема заявок ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТА «МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД САХАЛИН-ХАБАРОВСК-ВЛАДИВОСТОК, УЧАСТОК КМ 158,0 – КМ 505,0», ИНВ. № 00037945. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КАМЕРЫ ЗАПУСКА 287 КМ НА РЕЗЕРВНОЙ НИТКЕ Р. ЯЙ. АМУРСКОЕ ЛПУМГ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК».Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    20.03.2020 12:0020.03.2020 12:0020.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003452Дата и время вскрытия заявок ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТА «МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД САХАЛИН-ХАБАРОВСК-ВЛАДИВОСТОК, УЧАСТОК КМ 158,0 – КМ 505,0», ИНВ. № 00037945. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КАМЕРЫ ЗАПУСКА 287 КМ НА РЕЗЕРВНОЙ НИТКЕ Р. ЯЙ. АМУРСКОЕ ЛПУМГ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК».Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    15.04.2020 15:0015.04.2020 15:0015.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003452Подведение итогов не позднее ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТА «МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД САХАЛИН-ХАБАРОВСК-ВЛАДИВОСТОК, УЧАСТОК КМ 158,0 – КМ 505,0», ИНВ. № 00037945. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КАМЕРЫ ЗАПУСКА 287 КМ НА РЕЗЕРВНОЙ НИТКЕ Р. ЯЙ. АМУРСКОЕ ЛПУМГ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК».Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.04.202015.04.2020 15:0015.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003452Подведение итогов не позднее ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТА «МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД САХАЛИН-ХАБАРОВСК-ВЛАДИВОСТОК, УЧАСТОК КМ 158,0 – КМ 505,0», ИНВ. № 00037945. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КАМЕРЫ ЗАПУСКА 287 КМ НА РЕЗЕРВНОЙ НИТКЕ Р. ЯЙ. АМУРСКОЕ ЛПУМГ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК».Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТА «МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД САХАЛИН-ХАБАРОВСК-ВЛАДИВОСТОК, УЧАСТОК КМ 158,0 – КМ 505,0», ИНВ. № 00037945. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КАМЕРЫ ЗАПУСКА 287 КМ НА РЕЗЕРВНОЙ НИТКЕ Р. ЯЙ. АМУРСКОЕ ЛПУМГ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Классификатор ОКПД2

    42.21

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТА «МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД САХАЛИН-ХАБАРОВСК-ВЛАДИВОСТОК, УЧАСТОК КМ 158,0 – КМ 505,0», ИНВ. № 00037945. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КАМЕРЫ ЗАПУСКА 287 КМ НА РЕЗЕРВНОЙ НИТКЕ Р. ЯЙ. АМУРСКОЕ ЛПУМГ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК»."

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