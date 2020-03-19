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    Главная / Торги / Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора на поставку чугуна литейного марки Л-1 для нужд ООО "Горводоканал" в 2020 году

    Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора на поставку чугуна литейного марки Л-1 для нужд ООО "Горводоканал" в 2020 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946541Дата и время окончания срока приема заявок Поставка чугуна литейного марки Л-1ПензаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008946541

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора на поставку чугуна литейного марки Л-1 для нужд ООО "Горводоканал" в 2020 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    03.03.2020 10:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГВК-75

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Горводоканал
    Все закупки и тендеры Горводоканал

    Юридический адрес

    440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24

    Почтовый адрес

    440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24

    Контактный телефон

    +7 8412 20-96-20

    Факс

    +7 8412 34-60-75

    Адрес электронной почты

    vodokanal-pnz@gvkpenza.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ильин Юрий Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Пенза

    Закупки и тендеры Пензенская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка чугуна литейного марки Л-1

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.03.2020 10:00 GMT +319.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946541Дата и время окончания срока приема заявок Поставка чугуна литейного марки Л-1Пенза

    Дата и время вскрытия заявок

    19.03.2020 10:00GMT +319.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008946541Дата и время вскрытия заявок Поставка чугуна литейного марки Л-1Пенза

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.03.202024.03.2020 23:5924.03.2020 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008946541Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка чугуна литейного марки Л-1Пенза

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2020 23:5931.03.2020 23:5931.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946541Подведение итогов не позднее Поставка чугуна литейного марки Л-1Пенза

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 23:5931.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946541Подведение итогов не позднее Поставка чугуна литейного марки Л-1Пенза

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка чугуна литейного марки Л-1

    Начальная цена

    923 726,64

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно конкурсной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно конкурсной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно конкурсной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Горводоканал»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Горводоканал
    Все закупки и тендеры Горводоканал

    Адрес местонахождения

    440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24

    Классификатор ОКПД2

    24.10.11.131

    Чугун литейный обычный

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10.11

    Производство чугуна

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство чугуна"

    Кол-во: 20.00000

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