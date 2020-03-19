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Номер извещения
32008946541
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора на поставку чугуна литейного марки Л-1 для нужд ООО "Горводоканал" в 2020 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
03.03.2020 10:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24
Почтовый адрес
440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24
Контактный телефон
+7 8412 20-96-20
Факс
+7 8412 34-60-75
Адрес электронной почты
vodokanal-pnz@gvkpenza.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ильин Юрий Олегович
Место рассмотрения предложений
Пенза
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка чугуна литейного марки Л-1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.03.2020 10:00 GMT +319.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946541Дата и время окончания срока приема заявок Поставка чугуна литейного марки Л-1Пенза
Дата и время вскрытия заявок
19.03.2020 10:00GMT +319.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008946541Дата и время вскрытия заявок Поставка чугуна литейного марки Л-1Пенза
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.03.202024.03.2020 23:5924.03.2020 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008946541Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка чугуна литейного марки Л-1Пенза
Подведение итогов не позднее
31.03.2020 23:5931.03.2020 23:5931.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946541Подведение итогов не позднее Поставка чугуна литейного марки Л-1Пенза
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка чугуна литейного марки Л-1
Начальная цена
923 726,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно конкурсной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно конкурсной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Горводоканал
Все закупки и тендеры Горводоканал
Адрес местонахождения
440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24
24.10.11.131
24.10.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20.00000
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