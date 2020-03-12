Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия поставки Товара: С даты подписания Договора по 31.01.2021 года. Поставка Товара производится по будням (ПН-ПТ) строго с 8-00 до 18-00 часов (по местному времени) по заявке Заказчика силами и за счет средств Поставщика. Условия оплаты Товара: Оплата Товара осуществляется Заказчиком по счету Поставщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после подписания обеими Сторонами товарной накладной (по форме № ТОРГ-12) или Универсального передаточного документа (далее – «УПД») при наличии документов согласно п. 4.5. Договора и после подтверждения производителем подлинности предоставленных копий сертификатов соответствия и паспортов качества.