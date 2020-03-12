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    Главная / Торги / Поставка хозяйственных товаров в ОООП (ЛИБ Плесецк)

    Поставка хозяйственных товаров в ОООП (ЛИБ Плесецк)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003239Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаров в ОООП (ЛИБ Плесецк)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003239

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственных товаров в ОООП (ЛИБ Плесецк)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.03.2020 10:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол__ГП003239_2_от_18.03.2020-2.docx

    проект договора

    извещение (документация о закупке)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 499 749-80-31

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    mazurok.iy@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Красноперова О Н

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка хозяйственных товаров в ОООП (ЛИБ Плесецк)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.03.202018.03.2020 11:0018.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003239Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров в ОООП (ЛИБ Плесецк)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных товаров в ОООП (ЛИБ Плесецк)

    Начальная цена

    499 998,29

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Все необходимые сведения приведены в разделе 9 извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Архангельская область, г. Мирный, ул. Ленина, д. 34, ЛИБ «Плесецк», столовая «Рокот»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия поставки Товара: С даты подписания Договора по 31.01.2021 года. Поставка Товара производится по будням (ПН-ПТ) строго с 8-00 до 18-00 часов (по местному времени) по заявке Заказчика силами и за счет средств Поставщика. Условия оплаты Товара: Оплата Товара осуществляется Заказчиком по счету Поставщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после подписания обеими Сторонами товарной накладной (по форме № ТОРГ-12) или Универсального передаточного документа (далее – «УПД») при наличии документов согласно п. 4.5. Договора и после подтверждения производителем подлинности предоставленных копий сертификатов соответствия и паспортов качества.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    22.29.23.110

    Посуда столовая и кухонная пластмассовая

    Классификатор ОКВЭД2

    22.29

    Производство прочих пластмассовых изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/606748/name/5e73369aa9bad4.33428983

    19.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка хозяйственных товаров в ОООП (ЛИБ Плесецк)"

    Кол-во:

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