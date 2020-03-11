Оказание услуг по доставке МТР в период навигации на р. Лена в 2020 году по маршрутам: из п. Осетрово – п. Витим; п. Пеледуй и обратно речными судами грузоподъемностью от 200 тн и до 2800 тн, а также услуги по ПРР в п. Витим; п. Пеледуй.

Дата и время окончания срока приема заявок

Оказание услуг по доставке МТР в период навигации на р. Лена в 2020 году по маршрутам: из п. Осетрово – п. Витим; п. Пеледуй и обратно речными судами грузоподъемностью от 200 тн и до 2800 тн, а также услуги по ПРР в п. Витим; п. Пеледуй.

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Оплата услуг может производится путем перечисления аванса (не более 30%) от стоимости фрахта судна в течении 10 (десяти) банковских дней с момента выставления счета. Окончательные расчёт производится в течении 30 банковских дней после подписания акта выполненных работ и предоставления всех необходимых подтверждающих перевозку документов.

ГАС Все закупки и тендеры ГАС

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Стоимость услуг фрахта крупных речных судов по маршруту п. Осетрово (г. Усть-Кут) - п. Витим; п. Пеледуй гп.судна от 801 тн. до 900 тн." Кол-во: 1

"Позиция 2" "Стоимость услуг фрахта крупных речных судов по маршруту п. Осетрово (г. Усть-Кут) - п. Витим; п. Пеледуй гп.судна от 901 тн. до 1000 тн." Кол-во: 1

"Позиция 3" "Стоимость услуг фрахта крупных речных судов по маршруту п. Осетрово (г. Усть-Кут) - п. Витим; п. Пеледуй гп.судна от 1001 тн. до 1300 тн." Кол-во: 1

"Позиция 4" "Стоимость услуг фрахта крупных речных судов по маршруту п. Осетрово (г. Усть-Кут) - п. Витим; п. Пеледуй гп.судна от 1301 тн. до 1500 тн." Кол-во: 1

"Позиция 5" "Стоимость услуг фрахта крупных речных судов по маршруту п. Осетрово (г. Усть-Кут) - п. Витим; п. Пеледуй гп.судна от 1501 тн. до 1800 тн." Кол-во: 1

"Позиция 6" "Стоимость услуг фрахта крупных речных судов по маршруту п. Осетрово (г. Усть-Кут) - п. Витим; п. Пеледуй гп.судна от 1801 тн. до 2000 тн." Кол-во: 1

"Позиция 7" "Стоимость услуг фрахта крупных речных судов по маршруту п. Осетрово (г. Усть-Кут) - п. Витим; п. Пеледуй гп.судна от 2001 тн. до 2500 тн." Кол-во: 1

"Позиция 8" "Стоимость услуг фрахта крупных речных судов по маршруту п. Осетрово (г. Усть-Кут) - п. Витим; п. Пеледуй гп.судна от 2501 тн. до 2800 тн." Кол-во: 1

"Позиция 9" "Стоимость услуг фрахта крупных речных судов по маршруту п. Витим; п. Пеледуй - п. Осетрово (г. Усть-Кут) гп.судна от 801 тн. до 900 тн." Кол-во: 1

"Позиция 10" "Стоимость услуг фрахта крупных речных судов по маршруту п. Витим; п. Пеледуй - п. Осетрово (г. Усть-Кут) гп.судна от 901 тн. до 1000 тн." Кол-во: 1

"Позиция 11" "Стоимость услуг фрахта крупных речных судов по маршруту п. Витим; п. Пеледуй - п. Осетрово (г. Усть-Кут) гп.судна от 1001 тн. до 1300 тн." Кол-во: 1

"Позиция 12" "Стоимость услуг фрахта крупных речных судов по маршруту п. Витим; п. Пеледуй - п. Осетрово (г. Усть-Кут) гп.судна от 1301 тн. до 1500 тн." Кол-во: 1

"Позиция 13" "Стоимость услуг фрахта крупных речных судов по маршруту п. Витим; п. Пеледуй - п. Осетрово (г. Усть-Кут) гп.судна от 1501 тн. до 1800 тн." Кол-во: 1

"Позиция 14" "Стоимость услуг фрахта крупных речных судов по маршруту п. Витим; п. Пеледуй - п. Осетрово (г. Усть-Кут) гп.судна от 1801 тн. до 2000 тн." Кол-во: 1

"Позиция 15" "Стоимость услуг фрахта крупных речных судов по маршруту п. Витим; п. Пеледуй - п. Осетрово (г. Усть-Кут) гп.судна от 2001 тн. до 2500 тн." Кол-во: 1

"Позиция 16" "Стоимость услуг фрахта крупных речных судов по маршруту п. Витим; п. Пеледуй - п. Осетрово (г. Усть-Кут) гп.судна от 2501 тн. до 2800 тн." Кол-во: 1

"Позиция 17" "Стоимость услуг по речной перевозке единичных партий грузов на баржах со сборными грузами различных собственников (генеральные грузы) по маршруту п. Осетрово (г. Усть-Кут) - п. Витим; п. Пеледуй" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Стоимость услуг по речной перевозке единичных партий грузов на баржах со сборными грузами различных собственников (техника, вагон-дома) по маршруту п. Осетрово (г. Усть-Кут) - п. Витим; п. Пеледуй" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Стоимость услуг по речной перевозке единичных партий грузов на баржах со сборными грузами различных собственников (20-х фут. груженые контейнер) по маршруту п. Осетрово (г. Усть-Кут) - п. Витим; п. Пеледуй" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Стоимость услуг по речной перевозке единичных партий грузов на баржах со сборными грузами различных собственников (40-х фут. груженые контейнер) по маршруту п. Осетрово (г. Усть-Кут) - п. Витим; п. Пеледуй" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Стоимость услуг по речной перевозке единичных партий грузов на баржах со сборными грузами различных собственников (20-х фут. порожние контейнер) по маршруту п. Осетрово (г. Усть-Кут) - п. Витим; п. Пеледуй" Кол-во: 1

"Позиция 22" "Стоимость услуг по речной перевозке единичных партий грузов на баржах со сборными грузами различных собственников (40-х фут. порожние контейнер) по маршруту п. Осетрово (г. Усть-Кут) - п. Витим; п. Пеледуй" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Стоимость услуг по речной перевозке единичных партий грузов на баржах со сборными грузами различных собственников (генеральные грузы) по маршруту п. Витим; п. Пеледуй - п. Осетрово (г. Усть-Кут)" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Стоимость услуг по речной перевозке единичных партий грузов на баржах со сборными грузами различных собственников (техника, вагон-дома) по маршруту п. Витим; п. Пеледуй - п. Осетрово (г. Усть-Кут)" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Стоимость услуг по речной перевозке единичных партий грузов на баржах со сборными грузами различных собственников (20-х фут. груженые контейнер) по маршруту п. Витим; п. Пеледуй - п. Осетрово (г. Усть-Кут)" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Стоимость услуг по речной перевозке единичных партий грузов на баржах со сборными грузами различных собственников (40-х фут. груженые контейнер) по маршруту п. Витим; п. Пеледуй - п. Осетрово (г. Усть-Кут)" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Стоимость услуг по речной перевозке единичных партий грузов на баржах со сборными грузами различных собственников (20-х фут. порожние контейнер) по маршруту п. Витим; п. Пеледуй - п. Осетрово (г. Усть-Кут)" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Стоимость услуг по речной перевозке единичных партий грузов на баржах со сборными грузами различных собственников (40-х фут. порожние контейнер) по маршруту п. Витим; п. Пеледуй - п. Осетрово (г. Усть-Кут)" Кол-во: 1

"Позиция 29" " Выгрузка/погрузка груза из/на судно на причал (землю) / автотранспорт в пункте назначения (п. Витим; п. Пеледуй) " Кол-во: 1

"Позиция 30" "Технологическая перевозка от причала до БВХ Исполнителя / от БВХ Исполнителя до причала в пункте назначения (п. Витим; п. Пеледуй) " Кол-во: 1

"Позиция 31" "ПРР на БВХ Исполнителя (выгрузка в штабель / погрузка с штабеля) в пункте назначения (п. Витим; п. Пеледуй) " Кол-во: 1

"Позиция 32" "ПРР на БВХ Исполнителя (погрузка / выгрузка с автотранспорта) в пункте назначения (п. Витим; п. Пеледуй) " Кол-во: 1

"Позиция 33" "Стоимость услуг фрахта мелкосидящих речных судов по маршруту п. Осетрово (г. Усть-Кут) - п. Витим; п. Пеледуй гп. судна до 200 тн." Кол-во: 1

"Позиция 34" "Стоимость услуг фрахта мелкосидящих речных судов по маршруту п. Осетрово (г. Усть-Кут) - п. Витим; п. Пеледуй гп. судна от 201 тн. до 300 тн." Кол-во: 1

"Позиция 35" "Стоимость услуг фрахта мелкосидящих речных судов по маршруту п. Осетрово (г. Усть-Кут) - п. Витим; п. Пеледуй гп. судна от 301 тн. до 400 тн." Кол-во: 1

"Позиция 36" "Стоимость услуг фрахта мелкосидящих речных судов по маршруту п. Осетрово (г. Усть-Кут) - п. Витим; п. Пеледуй гп. судна от 401 тн. до 500 тн." Кол-во: 1

"Позиция 37" "Стоимость услуг фрахта мелкосидящих речных судов по маршруту п. Осетрово (г. Усть-Кут) - п. Витим; п. Пеледуй гп. судна от 501 тн. до 600 тн." Кол-во: 1

"Позиция 38" "Стоимость услуг фрахта мелкосидящих речных судов по маршруту п. Осетрово (г. Усть-Кут) - п. Витим; п. Пеледуй гп. судна от 601 тн. до 700 тн." Кол-во: 1

"Позиция 39" "Стоимость услуг фрахта мелкосидящих речных судов по маршруту п. Осетрово (г. Усть-Кут) - п. Витим; п. Пеледуй гп. судна от 701 тн. до 800 тн." Кол-во: 1

"Позиция 40" "Стоимость услуг фрахта мелкосидящих речных судов по маршруту п. Витим; п. Пеледуй - п. Осетрово (г. Усть-Кут) гп. судна до 200 тн." Кол-во: 1

"Позиция 41" "Стоимость услуг фрахта мелкосидящих речных судов по маршруту п. Витим; п. Пеледуй - п. Осетрово (г. Усть-Кут) гп. судна от 201 тн. до 300 тн." Кол-во: 1

"Позиция 42" "Стоимость услуг фрахта мелкосидящих речных судов по маршруту п. Витим; п. Пеледуй - п. Осетрово (г. Усть-Кут) гп. судна от 301 тн. до 400 тн." Кол-во: 1

"Позиция 43" "Стоимость услуг фрахта мелкосидящих речных судов по маршруту п. Витим; п. Пеледуй - п. Осетрово (г. Усть-Кут) гп. судна от 401 тн. до 500 тн." Кол-во: 1

"Позиция 44" "Стоимость услуг фрахта мелкосидящих речных судов по маршруту п. Витим; п. Пеледуй - п. Осетрово (г. Усть-Кут) гп. судна от 501 тн. до 600 тн." Кол-во: 1

"Позиция 45" "Стоимость услуг фрахта мелкосидящих речных судов по маршруту п. Витим; п. Пеледуй - п. Осетрово (г. Усть-Кут) гп. судна от 601 тн. до 700 тн." Кол-во: 1