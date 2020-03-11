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    Главная / Торги / Оказание услуг по доставке МТР в период навигации на р. Лена в 2020 году по маршрутам: из п. Осетрово – п. Витим; п. Пеледуй и обратно речными судами грузоподъемностью от 200 тн и до 2800 тн, а также услуги по ПРР в п. Витим; п. Пеледуй

    Оказание услуг по доставке МТР в период навигации на р. Лена в 2020 году по маршрутам: из п. Осетрово – п. Витим; п. Пеледуй и обратно речными судами грузоподъемностью от 200 тн и до 2800 тн, а также услуги по ПРР в п. Витим; п. Пеледуй

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 15:0011.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003305Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по доставке МТР в период навигации на р. Лена в 2020 году по маршрутам: из п. Осетрово – п. Витим; п. Пеледуй и обратно речными судами грузоподъемностью от 200 тн и до 2800 тн, а также услуги по ПРР в п. Витим; п. Пеледуй.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003305

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по доставке МТР в период навигации на р. Лена в 2020 году по маршрутам: из п. Осетрово – п. Витим; п. Пеледуй и обратно речными судами грузоподъемностью от 200 тн и до 2800 тн, а также услуги по ПРР в п. Витим; п. Пеледуй

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.03.2020 14:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Протокол_ГП003305.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4395

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    a.dyachkov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дьячков Анатолий Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по доставке МТР в период навигации на р. Лена в 2020 году по маршрутам: из п. Осетрово – п. Витим; п. Пеледуй и обратно речными судами грузоподъемностью от 200 тн и до 2800 тн, а также услуги по ПРР в п. Витим; п. Пеледуй.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 15:00 GMT +311.03.2020 15:0011.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003305Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по доставке МТР в период навигации на р. Лена в 2020 году по маршрутам: из п. Осетрово – п. Витим; п. Пеледуй и обратно речными судами грузоподъемностью от 200 тн и до 2800 тн, а также услуги по ПРР в п. Витим; п. Пеледуй.Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2020 15:0020.03.2020 15:0020.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003305Подведение итогов не позднее Оказание услуг по доставке МТР в период навигации на р. Лена в 2020 году по маршрутам: из п. Осетрово – п. Витим; п. Пеледуй и обратно речными судами грузоподъемностью от 200 тн и до 2800 тн, а также услуги по ПРР в п. Витим; п. Пеледуй.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 15:0020.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003305Подведение итогов не позднее Оказание услуг по доставке МТР в период навигации на р. Лена в 2020 году по маршрутам: из п. Осетрово – п. Витим; п. Пеледуй и обратно речными судами грузоподъемностью от 200 тн и до 2800 тн, а также услуги по ПРР в п. Витим; п. Пеледуй.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по доставке МТР в период навигации на р. Лена в 2020 году по маршрутам: из п. Осетрово – п. Витим; п. Пеледуй и обратно речными судами грузоподъемностью от 200 тн и до 2800 тн, а также услуги по ПРР в п. Витим; п. Пеледуй.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Ориентировочный объем груза для перевозки – 50 000 тн.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно заявки заказчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата услуг может производится путем перечисления аванса (не более 30%) от стоимости фрахта судна в течении 10 (десяти) банковских дней с момента выставления счета. Окончательные расчёт производится в течении 30 банковских дней после подписания акта выполненных работ и предоставления всех необходимых подтверждающих перевозку документов.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    50

    Услуги водного транспорта

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/640499/name/5eb2a2a98b7712.89403843

    06.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стоимость услуг фрахта крупных речных судов по маршруту п. Осетрово (г. Усть-Кут) - п. Витим; п. Пеледуй гп.судна от 801 тн. до 900 тн."

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Стоимость услуг фрахта крупных речных судов по маршруту п. Осетрово (г. Усть-Кут) - п. Витим; п. Пеледуй гп.судна от 901 тн. до 1000 тн."

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Стоимость услуг фрахта крупных речных судов по маршруту п. Осетрово (г. Усть-Кут) - п. Витим; п. Пеледуй гп.судна от 1001 тн. до 1300 тн."

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Стоимость услуг фрахта крупных речных судов по маршруту п. Осетрово (г. Усть-Кут) - п. Витим; п. Пеледуй гп.судна от 1301 тн. до 1500 тн."

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Стоимость услуг фрахта крупных речных судов по маршруту п. Осетрово (г. Усть-Кут) - п. Витим; п. Пеледуй гп.судна от 1501 тн. до 1800 тн."

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Стоимость услуг фрахта крупных речных судов по маршруту п. Осетрово (г. Усть-Кут) - п. Витим; п. Пеледуй гп.судна от 1801 тн. до 2000 тн."

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Стоимость услуг фрахта крупных речных судов по маршруту п. Осетрово (г. Усть-Кут) - п. Витим; п. Пеледуй гп.судна от 2001 тн. до 2500 тн."

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Стоимость услуг фрахта крупных речных судов по маршруту п. Осетрово (г. Усть-Кут) - п. Витим; п. Пеледуй гп.судна от 2501 тн. до 2800 тн."

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Стоимость услуг фрахта крупных речных судов по маршруту п. Витим; п. Пеледуй - п. Осетрово (г. Усть-Кут) гп.судна от 801 тн. до 900 тн."

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Стоимость услуг фрахта крупных речных судов по маршруту п. Витим; п. Пеледуй - п. Осетрово (г. Усть-Кут) гп.судна от 901 тн. до 1000 тн."

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Стоимость услуг фрахта крупных речных судов по маршруту п. Витим; п. Пеледуй - п. Осетрово (г. Усть-Кут) гп.судна от 1001 тн. до 1300 тн."

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Стоимость услуг фрахта крупных речных судов по маршруту п. Витим; п. Пеледуй - п. Осетрово (г. Усть-Кут) гп.судна от 1301 тн. до 1500 тн."

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Стоимость услуг фрахта крупных речных судов по маршруту п. Витим; п. Пеледуй - п. Осетрово (г. Усть-Кут) гп.судна от 1501 тн. до 1800 тн."

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Стоимость услуг фрахта крупных речных судов по маршруту п. Витим; п. Пеледуй - п. Осетрово (г. Усть-Кут) гп.судна от 1801 тн. до 2000 тн."

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Стоимость услуг фрахта крупных речных судов по маршруту п. Витим; п. Пеледуй - п. Осетрово (г. Усть-Кут) гп.судна от 2001 тн. до 2500 тн."

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Стоимость услуг фрахта крупных речных судов по маршруту п. Витим; п. Пеледуй - п. Осетрово (г. Усть-Кут) гп.судна от 2501 тн. до 2800 тн."

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Стоимость услуг по речной перевозке единичных партий грузов на баржах со сборными грузами различных собственников (генеральные грузы) по маршруту п. Осетрово (г. Усть-Кут) - п. Витим; п. Пеледуй"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Стоимость услуг по речной перевозке единичных партий грузов на баржах со сборными грузами различных собственников (техника, вагон-дома) по маршруту п. Осетрово (г. Усть-Кут) - п. Витим; п. Пеледуй"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Стоимость услуг по речной перевозке единичных партий грузов на баржах со сборными грузами различных собственников (20-х фут. груженые контейнер) по маршруту п. Осетрово (г. Усть-Кут) - п. Витим; п. Пеледуй"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Стоимость услуг по речной перевозке единичных партий грузов на баржах со сборными грузами различных собственников (40-х фут. груженые контейнер) по маршруту п. Осетрово (г. Усть-Кут) - п. Витим; п. Пеледуй"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Стоимость услуг по речной перевозке единичных партий грузов на баржах со сборными грузами различных собственников (20-х фут. порожние контейнер) по маршруту п. Осетрово (г. Усть-Кут) - п. Витим; п. Пеледуй"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Стоимость услуг по речной перевозке единичных партий грузов на баржах со сборными грузами различных собственников (40-х фут. порожние контейнер) по маршруту п. Осетрово (г. Усть-Кут) - п. Витим; п. Пеледуй"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Стоимость услуг по речной перевозке единичных партий грузов на баржах со сборными грузами различных собственников (генеральные грузы) по маршруту п. Витим; п. Пеледуй - п. Осетрово (г. Усть-Кут)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Стоимость услуг по речной перевозке единичных партий грузов на баржах со сборными грузами различных собственников (техника, вагон-дома) по маршруту п. Витим; п. Пеледуй - п. Осетрово (г. Усть-Кут)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Стоимость услуг по речной перевозке единичных партий грузов на баржах со сборными грузами различных собственников (20-х фут. груженые контейнер) по маршруту п. Витим; п. Пеледуй - п. Осетрово (г. Усть-Кут)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Стоимость услуг по речной перевозке единичных партий грузов на баржах со сборными грузами различных собственников (40-х фут. груженые контейнер) по маршруту п. Витим; п. Пеледуй - п. Осетрово (г. Усть-Кут)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Стоимость услуг по речной перевозке единичных партий грузов на баржах со сборными грузами различных собственников (20-х фут. порожние контейнер) по маршруту п. Витим; п. Пеледуй - п. Осетрово (г. Усть-Кут)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Стоимость услуг по речной перевозке единичных партий грузов на баржах со сборными грузами различных собственников (40-х фут. порожние контейнер) по маршруту п. Витим; п. Пеледуй - п. Осетрово (г. Усть-Кут)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    " Выгрузка/погрузка груза из/на судно на причал (землю) / автотранспорт в пункте назначения (п. Витим; п. Пеледуй) "

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Технологическая перевозка от причала до БВХ Исполнителя / от БВХ Исполнителя до причала в пункте назначения (п. Витим; п. Пеледуй) "

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "ПРР на БВХ Исполнителя (выгрузка в штабель / погрузка с штабеля) в пункте назначения (п. Витим; п. Пеледуй) "

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "ПРР на БВХ Исполнителя (погрузка / выгрузка с автотранспорта) в пункте назначения (п. Витим; п. Пеледуй) "

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Стоимость услуг фрахта мелкосидящих речных судов по маршруту п. Осетрово (г. Усть-Кут) - п. Витим; п. Пеледуй гп. судна до 200 тн."

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Стоимость услуг фрахта мелкосидящих речных судов по маршруту п. Осетрово (г. Усть-Кут) - п. Витим; п. Пеледуй гп. судна от 201 тн. до 300 тн."

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Стоимость услуг фрахта мелкосидящих речных судов по маршруту п. Осетрово (г. Усть-Кут) - п. Витим; п. Пеледуй гп. судна от 301 тн. до 400 тн."

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Стоимость услуг фрахта мелкосидящих речных судов по маршруту п. Осетрово (г. Усть-Кут) - п. Витим; п. Пеледуй гп. судна от 401 тн. до 500 тн."

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Стоимость услуг фрахта мелкосидящих речных судов по маршруту п. Осетрово (г. Усть-Кут) - п. Витим; п. Пеледуй гп. судна от 501 тн. до 600 тн."

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Стоимость услуг фрахта мелкосидящих речных судов по маршруту п. Осетрово (г. Усть-Кут) - п. Витим; п. Пеледуй гп. судна от 601 тн. до 700 тн."

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Стоимость услуг фрахта мелкосидящих речных судов по маршруту п. Осетрово (г. Усть-Кут) - п. Витим; п. Пеледуй гп. судна от 701 тн. до 800 тн."

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Стоимость услуг фрахта мелкосидящих речных судов по маршруту п. Витим; п. Пеледуй - п. Осетрово (г. Усть-Кут) гп. судна до 200 тн."

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Стоимость услуг фрахта мелкосидящих речных судов по маршруту п. Витим; п. Пеледуй - п. Осетрово (г. Усть-Кут) гп. судна от 201 тн. до 300 тн."

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Стоимость услуг фрахта мелкосидящих речных судов по маршруту п. Витим; п. Пеледуй - п. Осетрово (г. Усть-Кут) гп. судна от 301 тн. до 400 тн."

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Стоимость услуг фрахта мелкосидящих речных судов по маршруту п. Витим; п. Пеледуй - п. Осетрово (г. Усть-Кут) гп. судна от 401 тн. до 500 тн."

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Стоимость услуг фрахта мелкосидящих речных судов по маршруту п. Витим; п. Пеледуй - п. Осетрово (г. Усть-Кут) гп. судна от 501 тн. до 600 тн."

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Стоимость услуг фрахта мелкосидящих речных судов по маршруту п. Витим; п. Пеледуй - п. Осетрово (г. Усть-Кут) гп. судна от 601 тн. до 700 тн."

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Стоимость услуг фрахта мелкосидящих речных судов по маршруту п. Витим; п. Пеледуй - п. Осетрово (г. Усть-Кут) гп. судна от 701 тн. до 800 тн."

    Кол-во: 1

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