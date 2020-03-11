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Номер извещения
ГП003305
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по доставке МТР в период навигации на р. Лена в 2020 году по маршрутам: из п. Осетрово – п. Витим; п. Пеледуй и обратно речными судами грузоподъемностью от 200 тн и до 2800 тн, а также услуги по ПРР в п. Витим; п. Пеледуй
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.03.2020 14:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4395
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
a.dyachkov@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дьячков Анатолий Олегович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Оказание услуг по доставке МТР в период навигации на р. Лена в 2020 году по маршрутам: из п. Осетрово – п. Витим; п. Пеледуй и обратно речными судами грузоподъемностью от 200 тн и до 2800 тн, а также услуги по ПРР в п. Витим; п. Пеледуй.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 15:00 GMT +311.03.2020 15:0011.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003305Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по доставке МТР в период навигации на р. Лена в 2020 году по маршрутам: из п. Осетрово – п. Витим; п. Пеледуй и обратно речными судами грузоподъемностью от 200 тн и до 2800 тн, а также услуги по ПРР в п. Витим; п. Пеледуй.Москва
Подведение итогов не позднее
20.03.2020 15:0020.03.2020 15:0020.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003305Подведение итогов не позднее Оказание услуг по доставке МТР в период навигации на р. Лена в 2020 году по маршрутам: из п. Осетрово – п. Витим; п. Пеледуй и обратно речными судами грузоподъемностью от 200 тн и до 2800 тн, а также услуги по ПРР в п. Витим; п. Пеледуй.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.03.202020.03.2020 15:0020.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003305Подведение итогов не позднее Оказание услуг по доставке МТР в период навигации на р. Лена в 2020 году по маршрутам: из п. Осетрово – п. Витим; п. Пеледуй и обратно речными судами грузоподъемностью от 200 тн и до 2800 тн, а также услуги по ПРР в п. Витим; п. Пеледуй.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по доставке МТР в период навигации на р. Лена в 2020 году по маршрутам: из п. Осетрово – п. Витим; п. Пеледуй и обратно речными судами грузоподъемностью от 200 тн и до 2800 тн, а также услуги по ПРР в п. Витим; п. Пеледуй.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Ориентировочный объем груза для перевозки – 50 000 тн.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно заявки заказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
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Документация лота
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