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    Главная / Торги / выполнение работ по установке отсутствующего участка ограждения по адресу: г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 54

    выполнение работ по установке отсутствующего участка ограждения по адресу: г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 54

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.03.2020 11:0023.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008948585Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по установке отсутствующего участка ограждения по адресу: г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 54 Москва, Пречистенка, д. 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008948585

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    053/ДКС

    Наименование закупки

    выполнение работ по установке отсутствующего участка ограждения по адресу: г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 54

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме

    Дата публикации

    03.03.2020 14:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание.doc

    Сводка_затрат_со_сметой.xlsx

    1._Пояснительная_записка.pdf

    7._Регламент_обращения_с_отходами.pdf

    3._Архитектурные_решения.pdf

    4._Конструктивные_решения.pdf

    5._Система_электроснабжения.pdf

    6._Проект_организации_строительства.pdf

    Проект_Договора.docx

    2._CПОЗУ.pdf

    Документация_053-ДКС_газпром_-_продление.doc

    протокол_№114-2-2020-ДКС_от_26.03.2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 637-71-06

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабичева Евгения Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва, Пречистенка, д. 20

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по установке отсутствующего участка ограждения по адресу: г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 54

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.03.2020 11:00 GMT +323.03.2020 11:0023.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008948585Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по установке отсутствующего участка ограждения по адресу: г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 54 Москва, Пречистенка, д. 20

    Дата и время вскрытия заявок

    24.03.2020 10:0024.03.2020 10:0024.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008948585Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по установке отсутствующего участка ограждения по адресу: г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 54 Москва, Пречистенка, д. 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.03.202026.03.2020 10:0026.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008948585Подведение итогов не позднее Выполнение работ по установке отсутствующего участка ограждения по адресу: г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 54 Москва, Пречистенка, д. 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по установке отсутствующего участка ограждения по адресу: г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 54

    Начальная цена

    3 459 924,63

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    43.29.12.110

    Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и аналогичных ограждений

    Классификатор ОКВЭД2

    43.29

    Производство прочих строительно-монтажных работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/614181/name/5e7cc21c70e257.37382129

    26.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по установке отсутствующего участка ограждения по адресу: г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 54"

    Кол-во: 1.00000

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    Регион:
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