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    Главная / Торги / Поставка металлопродукции (марки Р9М4К8)

    Поставка металлопродукции (марки Р9М4К8)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946281Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопродукции (марки Р9М4К8)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008946281

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка металлопродукции (марки Р9М4К8)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    03.03.2020 09:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32008946281-02-081-20.pdf

    Документация

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Московский машиностроительный завод АВАНГАРД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД

    Юридический адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Почтовый адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Контактный телефон

    +7 495 602-04-31

    Факс

    +7 495 602-04-31

    Адрес электронной почты

    otd57_bz@mmza.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савельева Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопродукции (марки Р9М4К8)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.03.2020 10:00 GMT +319.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946281Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопродукции (марки Р9М4К8)Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.03.2020 16:0026.03.2020 16:0026.03.2020 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008946281Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка металлопродукции (марки Р9М4К8)Москва

    Дата и время проведения

    27.03.2020 14:0027.03.2020 14:0027.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008946281Дата и время проведения Поставка металлопродукции (марки Р9М4К8)Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2020 13:0031.03.2020 13:0031.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946281Подведение итогов не позднее Поставка металлопродукции (марки Р9М4К8)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 13:0031.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946281Подведение итогов не позднее Поставка металлопродукции (марки Р9М4К8)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопродукции (марки Р9М4К8)

    Начальная цена

    4 296 140,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка металлопродукции (марки Р9М4К8) производится в полном соответствии с требованиями Части II. «Техническая часть» документации об аукционе и Части III. «Проект договора» документации об аукционе, в количестве 1 550 (Одна тысяча пятьсот пятьдесят) килограммов.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма, сроки и порядок оплаты установлены Частью III «Проект Договора» документации об аукционе. Оплата осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ АВАНГАРД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД

    Адрес местонахождения

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Классификатор ОКПД2

    24.10.21

    Сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из нелегированной стали

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/615773/name/5e7e010165c9a4.59964671

    27.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 1550.00000

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