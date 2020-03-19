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Номер извещения
32008946281
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка металлопродукции (марки Р9М4К8)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
03.03.2020 09:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Почтовый адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Контактный телефон
+7 495 602-04-31
Факс
+7 495 602-04-31
Адрес электронной почты
otd57_bz@mmza.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савельева Татьяна Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка металлопродукции (марки Р9М4К8)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.03.2020 10:00 GMT +319.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946281Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопродукции (марки Р9М4К8)Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.03.2020 16:0026.03.2020 16:0026.03.2020 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008946281Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка металлопродукции (марки Р9М4К8)Москва
Дата и время проведения
27.03.2020 14:0027.03.2020 14:0027.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008946281Дата и время проведения Поставка металлопродукции (марки Р9М4К8)Москва
Подведение итогов не позднее
31.03.2020 13:0031.03.2020 13:0031.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946281Подведение итогов не позднее Поставка металлопродукции (марки Р9М4К8)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопродукции (марки Р9М4К8)
Начальная цена
4 296 140,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка металлопродукции (марки Р9М4К8) производится в полном соответствии с требованиями Части II. «Техническая часть» документации об аукционе и Части III. «Проект договора» документации об аукционе, в количестве 1 550 (Одна тысяча пятьсот пятьдесят) килограммов.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ММЗ АВАНГАРД
Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД
Адрес местонахождения
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
24.10.21
24.10
Документация лота
Кол-во: 1550.00000
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