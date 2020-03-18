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Номер извещения
ГП003837
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по проектированию и выполнению работ по застройке выставочного стенда ООО «Мечел-Транс» на выставке «Транс-Россия 2020» (13-15 апреля 2020г.)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.03.2020 12:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Российская Федерация, Московская область, Москва, Красноармейская, д. 1
Почтовый адрес
125167, Российская Федерация, Московская область, Москва, Красноармейская, д. 1
Контактный телефон
+7 351 725-42-54 доб. 78941
Факс
--
Адрес электронной почты
LyudmilaBalkina@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Балкина Людмила Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проектированию и выполнению работ по застройке выставочного стенда ООО «Мечел-Транс» на выставке «Транс-Россия 2020» (13-15 апреля 2020г.)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2020 15:00 GMT +318.03.2020 15:0018.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003837Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проектированию и выполнению работ по застройке выставочного стенда ООО «Мечел-Транс» на выставке «Транс-Россия 2020» (13-15 апреля 2020г.)Москва
Подведение итогов не позднее
15.04.2020 10:0015.04.2020 10:0015.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003837Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проектированию и выполнению работ по застройке выставочного стенда ООО «Мечел-Транс» на выставке «Транс-Россия 2020» (13-15 апреля 2020г.)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
15.04.202015.04.2020 10:0015.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003837Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проектированию и выполнению работ по застройке выставочного стенда ООО «Мечел-Транс» на выставке «Транс-Россия 2020» (13-15 апреля 2020г.)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проектированию и выполнению работ по застройке выставочного стенда ООО «Мечел-Транс» на выставке «Транс-Россия 2020» (13-15 апреля 2020г.)
Начальная цена
450 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Транс
Все закупки и тендеры Мечел-Транс
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Московская область, Москва, Красноармейская, д. 1
90.03.13.000
90.01.10.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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