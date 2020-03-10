Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

- предоплата в размере _30__ % от суммы договора, что составляет ___________ рубля - в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания Договора. - оплата в размере ___20 % от суммы договора, что составляет ___________ рубля - в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления о готовности Исполнителя к проведению монтажных работ. - оплата оставшейся в размере ___50_ % от суммы договора, что составляет ___________ рубля - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. - начало Работ – «01» апреля 2020 года, - окончание Работ – «31» мая 2020 года.