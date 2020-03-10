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Номер извещения
32008946339
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Произведение подбора, поставки и монтажа холодильного оборудования, выполнение пусконаладочных работ в зоне упаковки колбасного участка цеха переработки ОАО "Птицефабрика "Рефтинская.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
03.03.2020 09:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,
Почтовый адрес
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,
Контактный телефон
+7 34365 3-72-58
Факс
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Адрес электронной почты
tender5@reftp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Галимова Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Рефтинский
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Произведение подбора, поставки и монтажа холодильного оборудования, выполнение пусконаладочных работ в зоне упаковки колбасного участка цеха переработки ОАО "Птицефабрика "Рефтинская"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.03.202010.03.2020 11:3010.03.2020 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946339Подведение итогов не позднее Произведение подбора, поставки и монтажа холодильного оборудования, выполнение пусконаладочных работ в зоне упаковки колбасного участка цеха переработки ОАО "Птицефабрика "Рефтинская"Рефтинский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Произведение подбора, поставки и монтажа холодильного оборудования, выполнение пусконаладочных работ в зоне упаковки колбасного участка цеха переработки ОАО "Птицефабрика "Рефтинская"
Начальная цена
1 805 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 усл/ед
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка Оборудования и монтаж осуществляется транспортом, силами и средствами Поставщика на склад Покупателя (место поставки Оборудования), расположенный по адресу: 624285, Свердловская область, п. Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
Все закупки и тендеры ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
Адрес местонахождения
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,
28.25.13.119
28.25.1
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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