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    Главная / Торги / Произведение подбора, поставки и монтажа холодильного оборудования, выполнение пусконаладочных работ в зоне упаковки колбасного участка цеха переработки ОАО "Птицефабрика "Рефтинская.

    Произведение подбора, поставки и монтажа холодильного оборудования, выполнение пусконаладочных работ в зоне упаковки колбасного участка цеха переработки ОАО "Птицефабрика "Рефтинская.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 11:0010.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946339Дата и время окончания срока приема заявок Произведение подбора, поставки и монтажа холодильного оборудования, выполнение пусконаладочных работ в зоне упаковки колбасного участка цеха переработки ОАО "Птицефабрика "Рефтинская"РефтинскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008946339

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Произведение подбора, поставки и монтажа холодильного оборудования, выполнение пусконаладочных работ в зоне упаковки колбасного участка цеха переработки ОАО "Птицефабрика "Рефтинская.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.03.2020 09:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Приложение №1

    Закупочная документация

    Приложение №2

    Проект-договора

    протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
    Все закупки и тендеры ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ

    Юридический адрес

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,

    Почтовый адрес

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,

    Контактный телефон

    +7 34365 3-72-58

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender5@reftp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Галимова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Рефтинский

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Произведение подбора, поставки и монтажа холодильного оборудования, выполнение пусконаладочных работ в зоне упаковки колбасного участка цеха переработки ОАО "Птицефабрика "Рефтинская"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.03.202010.03.2020 11:3010.03.2020 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946339Подведение итогов не позднее Произведение подбора, поставки и монтажа холодильного оборудования, выполнение пусконаладочных работ в зоне упаковки колбасного участка цеха переработки ОАО "Птицефабрика "Рефтинская"Рефтинский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Произведение подбора, поставки и монтажа холодильного оборудования, выполнение пусконаладочных работ в зоне упаковки колбасного участка цеха переработки ОАО "Птицефабрика "Рефтинская"

    Начальная цена

    1 805 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 усл/ед

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка Оборудования и монтаж осуществляется транспортом, силами и средствами Поставщика на склад Покупателя (место поставки Оборудования), расположенный по адресу: 624285, Свердловская область, п. Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - предоплата в размере _30__ % от суммы договора, что составляет ___________ рубля - в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания Договора. - оплата в размере ___20 % от суммы договора, что составляет ___________ рубля - в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления о готовности Исполнителя к проведению монтажных работ. - оплата оставшейся в размере ___50_ % от суммы договора, что составляет ___________ рубля - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. - начало Работ – «01» апреля 2020 года, - окончание Работ – «31» мая 2020 года.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
    Все закупки и тендеры ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ

    Адрес местонахождения

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,

    Классификатор ОКПД2

    28.25.13.119

    Оборудование холодильное прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    28.25.1

    Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/596025/name/5e6861a8b106e5.96257055

    11.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов"

    Кол-во: 1.00000

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