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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП003247
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Технические газы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.03.2020 10:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
f.denin@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Денин Федор Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Технические газы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.03.2020 15:00 GMT +306.03.2020 15:0006.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003247Дата и время окончания срока приема заявок Технические газыМосква
Подведение итогов не позднее
19.03.2020 10:0019.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003247Подведение итогов не позднее Технические газыМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Технические газы
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
20.11.11.121
20.11
Документация лота
Кол-во: 4000
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