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    Главная / Торги / Технические газы

    Технические газы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 15:0006.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003247Дата и время окончания срока приема заявок Технические газыМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003247

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Технические газы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.03.2020 10:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    ТехЗадание

    Проект договора

    Форма КП

    ГП003247_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    f.denin@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Денин Федор Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Технические газы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.03.2020 15:00 GMT +306.03.2020 15:0006.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003247Дата и время окончания срока приема заявок Технические газыМосква

    Подведение итогов не позднее

    19.03.2020 10:0019.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003247Подведение итогов не позднее Технические газыМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003247Подведение итогов не позднее Технические газыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Технические газы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    20.11.11.121

    Аргон газообразный

    Классификатор ОКВЭД2

    20.11

    Производство промышленных газов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/779092/name/5fb3b91a2057e0.58636065

    17.11.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Газовая смесь (20% СО2+80%Ar"

    Кол-во: 4000

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