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Номер извещения
ГП003225
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услугу 90510 «Услуги по проведению медицинских осмотров/медицинских услуг», организация работы фельдшерского медицинского пункта на опорной базе промысла Северо-Вайского, Средне-Вайского лицензионных участков ООО «Газпромнефть-Хантос».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
03.03.2020 09:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, Ленина, 56
Почтовый адрес
628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, Ленина, 56
Контактный телефон
+7 3467 92-51-64
Адрес электронной почты
UOZ@hantos.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Скоробогатова Алена Владимировна
Место рассмотрения заявок
Ханты-Мансийск
Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
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Фельдшерские пункты на месторождениях общества
Дата и время окончания срока приема заявок
20.03.2020 12:30 GMT +320.03.2020 12:3020.03.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003225Дата и время окончания срока приема заявок Фельдшерские пункты на месторождениях обществаХанты-Мансийск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Фельдшерские пункты на месторождениях общества
Официальный сайт, на котором размещена документация
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