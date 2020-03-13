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Номер извещения
ГП003249
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка сантехнических материалов на объекты строительства "ЧНГКМ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.03.2020 11:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4442
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
al.sergeev@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сергеев Алексей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сантехнических материалов на объекты строительства "ЧНГКМ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 10:00 GMT +313.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003249Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сантехнических материалов на объекты строительства "ЧНГКМ"Москва
Подведение итогов не позднее
20.03.2020 13:0020.03.2020 13:0020.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003249Подведение итогов не позднее Поставка сантехнических материалов на объекты строительства "ЧНГКМ"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сантехнических материалов на объекты строительства "ЧНГКМ"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1838 – м, 17969 – шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
-силами Покупателя путем самовывоза продукции со склада Поставщика. Упаковка для транспортировки, погрузочные работы и указание габаритов, веса продукции должны быть включены в направленное ТКП. - силами поставщика по адресу: 644036, г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 32; Грузополучатель: ООО «ГАС». В основном предложении указывается стоимость без доставки, в альтернативном - с учетом траспортных расходовРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
28.25.20.190
23.42.10.190
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 909
Кол-во: 11793
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2557
Кол-во: 1520
Кол-во: 319
Кол-во: 590
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 1761
Кол-во: 11
Кол-во: 97
Кол-во: 177
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 1
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