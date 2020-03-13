Поставка сантехнических материалов на объекты строительства "ЧНГКМ"

Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

-силами Покупателя путем самовывоза продукции со склада Поставщика. Упаковка для транспортировки, погрузочные работы и указание габаритов, веса продукции должны быть включены в направленное ТКП. - силами поставщика по адресу: 644036, г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 32; Грузополучатель: ООО «ГАС». В основном предложении указывается стоимость без доставки, в альтернативном - с учетом траспортных расходовРассчитать логистику >