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    Главная / Торги / Поставка сантехнических материалов на объекты строительства "ЧНГКМ"

    Поставка сантехнических материалов на объекты строительства "ЧНГКМ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003249Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сантехнических материалов на объекты строительства "ЧНГКМ"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003249

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка сантехнических материалов на объекты строительства "ЧНГКМ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.03.2020 11:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол.pdf

    ДЗЦ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4442

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    al.sergeev@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сергеев Алексей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сантехнических материалов на объекты строительства "ЧНГКМ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 10:00 GMT +313.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003249Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сантехнических материалов на объекты строительства "ЧНГКМ"Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2020 13:0020.03.2020 13:0020.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003249Подведение итогов не позднее Поставка сантехнических материалов на объекты строительства "ЧНГКМ"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 13:0020.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003249Подведение итогов не позднее Поставка сантехнических материалов на объекты строительства "ЧНГКМ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сантехнических материалов на объекты строительства "ЧНГКМ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1838 – м, 17969 – шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -силами Покупателя путем самовывоза продукции со склада Поставщика. Упаковка для транспортировки, погрузочные работы и указание габаритов, веса продукции должны быть включены в направленное ТКП. - силами поставщика по адресу: 644036, г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 32; Грузополучатель: ООО «ГАС». В основном предложении указывается стоимость без доставки, в альтернативном - с учетом траспортных расходовРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    28.25.20.190

    Вентиляторы прочие, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш

    23.42.10.190

    Изделия санитарно-технические прочие из керамики

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/615193/name/5e7dd6432953b6.60806543

    27.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба БНТ 100-3950 ГОСТ 31416-2009 хризотилцементная безнапорная с условным проходом 100мм и длиной 3950мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Кран шаровой 11Б27п1 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый латунный ТУ 3712-002-04606952-03"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Лента межфланцевая Mousse 30"

    Кол-во: 909

    "Позиция 4"

    "Скоба вентиляционная ССВ-2 болт М8 для стяжки фланцев"

    Кол-во: 11793

    "Позиция 5"

    "Соединитель американка Ду 50 (2") латунный прямой ВР/ВР 9012 ГОСТ 32585-2013 арт.9012-06 Aquasfera"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Соединитель американка Ду 50 (2") латунный прямой ВР/НР"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Уголок P20/3L"

    Кол-во: 2557

    "Позиция 8"

    "Уголок P30/4"

    Кол-во: 1520

    "Позиция 9"

    "Шина фланцевая Р-20"

    Кол-во: 319

    "Позиция 10"

    "Шина фланцевая Р-30"

    Кол-во: 590

    "Позиция 11"

    "Головка-заглушка ГЗ-50 напорная Ру1,6МПа ТУ.У29.2-30711025-012-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Головка ГМ-50 напорная муфтовая Ру1,6МПа ТУ 4854-023-10661317-2010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Диффузор DVK-S 100 с подводящим патрубком ф100мм белого цвета (RAL 9016)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Зонт круглый ф710 ЗК.00.000-07 серия 5.904-51 вып.1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Кран шаровой BVR-D DN15 РN40 бар латунный муфтовый полнопроходной со спускным элементом код №065В8216 Данфосс"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Кран шаровой BVR-D DN32 РN40 бар латунный муфтовый полнопроходной со спускным элементом код №065В8219 Данфосс"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Кран шаровой BVR-D DN50 РN40 бар латунный муфтовый полнопроходной со спускным элементом код №065В8221 Данфосс"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Отвод 90-200х200 из листовой стали 1,2 ОЦ ГОСТ 14918-80 фланцевый ТУ 4863-004-12444529-2001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Решетка вентиляционная 1WA 200х100 с горизонтальными регулируемыми жалюзи (RAL 9016)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "Скоба вентиляционная ССВ-1 болт М8 для стяжки фланцев"

    Кол-во: 1761

    "Позиция 21"

    "Скотч монтажный алюминиевый 50х50"

    Кол-во: 11

    "Позиция 22"

    "Соединитель американка Ду15 м/р латунный"

    Кол-во: 97

    "Позиция 23"

    "Соединитель американка Ду15 НР/НР латунный"

    Кол-во: 177

    "Позиция 24"

    "Труба медная ДКРНМ 12х1 НД М2 ГОСТ 617-2006"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Труба медная ДКРНМ 9,52х0,8 НД М2 ГОСТ 617-2006"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Диффузор ДПУ-М 250 с подводящим патрубком ф200мм белого цвета RAL 9016 ТУ 4863-022-53261172-2004 Арктос"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Клапан обратный КО-02 Ф400 круглый серия 5.904-41"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Узел прохода УП1-03 Ду400 без клапана, без кольца для сбора конденсата сер.5.904-45"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Воздухоотводчик автоматический Ду15 Ру10 кгс/см2 латунный резьбовой G 1/2" арт. 173913050"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Головка ГЦ-50 цапковая напорная Ру1,6МПа ТУ.У 29.2-30711025-012-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Покрытие трапа решетка ячеистая ЗПТ11110 (245х245х30мм) ячейка 30х30мм ТУ 5131-019-18741122-2011"

    Кол-во: 1

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