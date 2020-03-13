АО "РУСАЛ Ачинск" реализует Запорную арматуру ДУ 500 и 600 мм по 4 шт.Продажа на конкурсной основе, по 100 % предоплате. По всем вопросам обращаться по тел.3-45-94 или по электронной почте Yuliya.Mitina@rusal.com