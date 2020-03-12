Лот № 2 на поставку спецодежды СИЗ г. Уфа

Дата и время окончания срока приема заявок

Лот № 2 на поставку спецодежды СИЗ г. Уфа

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

В соответствии с документацией

В соответствии с документацией Рассчитать логистику >

В соответствии с документацией

ГАС Все закупки и тендеры ГАС

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Бейсболка" Кол-во: 9

"Позиция 2" "Белье нательное размер 88-92, рост 158-164" Кол-во: 100

"Позиция 3" "Белье нательное размер 88-92, рост 170-176" Кол-во: 160

"Позиция 4" "Белье нательное размер 88-92, рост 182-188" Кол-во: 50

"Позиция 5" "Белье нательное размер 96-100, рост 158-164" Кол-во: 250

"Позиция 6" "Белье нательное размер 96-100, рост 170-176" Кол-во: 2300

"Позиция 7" "Белье нательное размер 96-100, рост 182-188" Кол-во: 1500

"Позиция 8" "Белье нательное размер 104-108, рост 158-164" Кол-во: 85

"Позиция 9" "Белье нательное размер 104-108, рост 170-176" Кол-во: 1250

"Позиция 10" "Белье нательное размер 104-108, рост 182-188" Кол-во: 750

"Позиция 11" "Белье нательное размер 104-108, рост 194-200" Кол-во: 10

"Позиция 12" "Белье нательное размер 112-116, рост 158-164" Кол-во: 5

"Позиция 13" "Белье нательное размер 112-116, рост 170-176" Кол-во: 420

"Позиция 14" "Белье нательное размер 112-116, рост 182-188" Кол-во: 300

"Позиция 15" "Белье нательное размер 112-116, рост 194-200" Кол-во: 10

"Позиция 16" "Белье нательное размер 120-124, рост 158-164" Кол-во: 4

"Позиция 17" "Белье нательное размер 120-124, рост 170-176" Кол-во: 50

"Позиция 18" "Белье нательное размер 120-124, рост 194-200" Кол-во: 10

"Позиция 19" "Белье нательное размер 128-132, рост 170-176" Кол-во: 10

"Позиция 20" "Белье нательное размер 144-148, рост 170-176" Кол-во: 5

"Позиция 21" "Ботинки кожаные с высокими берцами размер 41" Кол-во: 5

"Позиция 22" "Ботинки кожаные с высокими берцами размер 42" Кол-во: 25

"Позиция 23" "Ботинки кожаные с высокими берцами размер 43" Кол-во: 25

"Позиция 24" "Ботинки кожаные с высокими берцами размер 44" Кол-во: 25

"Позиция 25" "Ботинки кожаные с высокими берцами размер 45" Кол-во: 7

"Позиция 26" "Ботинки кожаные с высокими берцами утепленные размер 43" Кол-во: 15

"Позиция 27" "Ботинки кожаные с высокими берцами утепленные размер 43" Кол-во: 10

"Позиция 28" "Ботинки кожаные с высокими берцами утепленные размер 45" Кол-во: 5

"Позиция 29" "Ботинки кожаные с жестким подноском размер 35" Кол-во: 10

"Позиция 30" "Ботинки кожаные с жестким подноском размер 36" Кол-во: 12

"Позиция 31" "Ботинки кожаные с жестким подноском размер 38" Кол-во: 10

"Позиция 32" "Ботинки кожаные с жестким подноском размер 39" Кол-во: 30

"Позиция 33" "Ботинки кожаные с жестким подноском размер 40" Кол-во: 150

"Позиция 34" "Ботинки кожаные с жестким подноском размер 41" Кол-во: 320

"Позиция 35" "Ботинки кожаные с жестким подноском размер 42" Кол-во: 360

"Позиция 36" "Ботинки кожаные с жестким подноском размер 43" Кол-во: 270

"Позиция 37" "Ботинки кожаные с жестким подноском размер 44" Кол-во: 220

"Позиция 38" "Ботинки кожаные с жестким подноском размер 45" Кол-во: 70

"Позиция 39" "Ботинки кожаные с жестким подноском размер 46" Кол-во: 15

"Позиция 40" "Ботинки кожаные с жестким подноском утепленные размер 36" Кол-во: 4

"Позиция 41" "Ботинки кожаные с жестким подноском утепленные размер 39" Кол-во: 25

"Позиция 42" "Ботинки кожаные с жестким подноском утепленные размер 40" Кол-во: 130

"Позиция 43" "Ботинки кожаные с жестким подноском утепленные размер 41" Кол-во: 150

"Позиция 44" "Ботинки кожаные с жестким подноском утепленные размер 42" Кол-во: 260

"Позиция 45" "Ботинки кожаные с жестким подноском утепленные размер 43" Кол-во: 450

"Позиция 46" "Ботинки кожаные с жестким подноском утепленные размер 44" Кол-во: 450

"Позиция 47" "Ботинки кожаные с жестким подноском утепленные размер 45" Кол-во: 300

"Позиция 48" "Ботинки кожаные с жестким подноском утепленные размер 46" Кол-во: 120

"Позиция 49" "Ботинки кожаные с жестким подноском утепленные размер 47" Кол-во: 35

"Позиция 50" "Валенки размер 38" Кол-во: 10

"Позиция 51" "Валенки размер 39" Кол-во: 20

"Позиция 52" "Валенки размер 40" Кол-во: 200

"Позиция 53" "Валенки размер 41" Кол-во: 700

"Позиция 54" "Валенки размер 42" Кол-во: 1500

"Позиция 55" "Валенки размер 43" Кол-во: 2000

"Позиция 56" "Валенки размер 44" Кол-во: 1000

"Позиция 57" "Валенки размер 45" Кол-во: 700

"Позиция 58" "Валенки размер 46" Кол-во: 200

"Позиция 59" "Валенки размер 47" Кол-во: 50

"Позиция 60" "Валенки размер 48" Кол-во: 5

"Позиция 61" "Валенки размер 49" Кол-во: 5

"Позиция 62" "Галоши резиновые размер 35" Кол-во: 2

"Позиция 63" "Галоши резиновые размер 36" Кол-во: 2

"Позиция 64" "Галоши резиновые размер 37" Кол-во: 5

"Позиция 65" "Галоши резиновые размер 38" Кол-во: 8

"Позиция 66" "Галоши резиновые размер 39" Кол-во: 2

"Позиция 67" "Галоши резиновые размер 40" Кол-во: 4

"Позиция 68" "Галоши резиновые размер 41" Кол-во: 2

"Позиция 69" "Галоши резиновые размер 44" Кол-во: 4

"Позиция 70" "Жилет сигнальный 2 класс защиты зеленый размер 88-92" Кол-во: 100

"Позиция 71" "Жилет сигнальный 2 класс защиты зеленый размер 96-100" Кол-во: 200

"Позиция 72" "Жилет сигнальный 2 класс защиты зеленый размер 104-108" Кол-во: 200

"Позиция 73" "Жилет сигнальный 2 класс защиты оранжевый размер 80-84" Кол-во: 150

"Позиция 74" "Жилет сигнальный 2 класс защиты оранжевый размер 88-92" Кол-во: 1500

"Позиция 75" "Жилет сигнальный 2 класс защиты оранжевый размер 96-100" Кол-во: 2300

"Позиция 76" "Жилет сигнальный 2 класс защиты оранжевый размер 104-108" Кол-во: 2300

"Позиция 77" "Жилет сигнальный 2 класс защиты оранжевый размер 112-116" Кол-во: 500

"Позиция 78" "Жилет сигнальный 2 класс защиты оранжевый размер 120-124" Кол-во: 150

"Позиция 79" "Жилет сигнальный 2 класс защиты оранжевый размер 128-132" Кол-во: 200

"Позиция 80" "Жилет утепленный размер 96-100 рост 170-176" Кол-во: 6

"Позиция 81" "Жилет утепленный размер 104-108 рост 170-176" Кол-во: 1

"Позиция 82" "Жилет утепленный размер 112-116 рост 182-188" Кол-во: 1

"Позиция 83" "Каска защитная СОМЗ -55 Favori с логотипом арт.78217 белая" Кол-во: 1000

"Позиция 84" "Каска защитная СОМЗ -55 Favori с логотипом арт.78214 оранжевая" Кол-во: 3000

"Позиция 85" "Кепка охранника размер 60" Кол-во: 32

"Позиция 86" "Колпак хлопчатобумажный" Кол-во: 500

"Позиция 87" "Комбинезон защитный малярный с капюшоном размер 80-84 рост 158-164" Кол-во: 20

"Позиция 88" "Комбинезон защитный малярный с капюшоном размер 88-92 рост 158-164" Кол-во: 120

"Позиция 89" "Комбинезон защитный малярный с капюшоном размер 88-92 рост 170-176" Кол-во: 300

"Позиция 90" "Комбинезон защитный малярный с капюшоном размер 88-92 рост 182-188" Кол-во: 60

"Позиция 91" "Комбинезон защитный малярный с капюшоном размер 88-92 рост 194-200" Кол-во: 30

"Позиция 92" "Комбинезон защитный малярный с капюшоном размер 96-100 рост 158-164" Кол-во: 70

"Позиция 93" "Комбинезон защитный малярный с капюшоном размер 96-100 рост 170-176" Кол-во: 1000

"Позиция 94" "Комбинезон защитный малярный с капюшоном размер 96-100 рост 182-188" Кол-во: 400

"Позиция 95" "Комбинезон защитный малярный с капюшоном размер 104-108 рост 158-164" Кол-во: 30

"Позиция 96" "Комбинезон защитный малярный с капюшоном размер 104-108 рост 170-176" Кол-во: 300

"Позиция 97" "Комбинезон защитный малярный с капюшоном размер 104-108 рост 182-188" Кол-во: 400

"Позиция 98" "Комбинезон защитный малярный с капюшоном размер 112-116 рост 170-176" Кол-во: 150

"Позиция 99" "Комбинезон защитный малярный с капюшоном размер 112-116 рост 182-188" Кол-во: 30

"Позиция 100" "Комбинезон защитный малярный с капюшоном размер 120-124 рост 170-176" Кол-во: 30

"Позиция 101" "Костюм (куртка+брюки) "Охранник" размер 88-92 рост 158-164" Кол-во: 3

"Позиция 102" "Костюм (куртка+брюки) "Охранник" размер 88-92 рост 170-176" Кол-во: 3

"Позиция 103" "Костюм (куртка+брюки) "Охранник" размер 96-100 рост 158-164" Кол-во: 6

"Позиция 104" "Костюм (куртка+брюки) "Охранник" размер 96-100 рост 170-176" Кол-во: 20

"Позиция 105" "Костюм (куртка+брюки) "Охранник" размер 96-100 рост 182-188" Кол-во: 6

"Позиция 106" "Костюм (куртка+брюки) "Охранник" размер 104-108 рост 170-176" Кол-во: 20

"Позиция 107" "Костюм (куртка+брюки) "Охранник" размер 104-108 рост 182-188" Кол-во: 10

"Позиция 108" "Костюм (куртка+брюки) "Охранник" размер 104-108 рост 194-200" Кол-во: 4

"Позиция 109" "Костюм (куртка+брюки) "Охранник" размер 112-116 рост 170-176" Кол-во: 10

"Позиция 110" "Костюм (куртка+брюки) "Охранник" размер 112-116 рост 182-188" Кол-во: 3

"Позиция 111" "Костюм (куртка+брюки) брезентовый размер 88-92 рост 158-164" Кол-во: 4

"Позиция 112" "Костюм (куртка+брюки) брезентовый размер 88-92 рост 170-176" Кол-во: 2

"Позиция 113" "Костюм (куртка+брюки) брезентовый размер 88-92 рост 182-188" Кол-во: 2

"Позиция 114" "Костюм (куртка+брюки) брезентовый размер 96-100 рост 170-176" Кол-во: 10

"Позиция 115" "Костюм (куртка+брюки) брезентовый размер 96-100 рост 182-188" Кол-во: 2

"Позиция 116" "Костюм (куртка+брюки) брезентовый размер 104-108 рост 158-164" Кол-во: 2

"Позиция 117" "Костюм (куртка+брюки) брезентовый размер 104-108 рост 170-176" Кол-во: 2

"Позиция 118" "Костюм (куртка+полукомбинезон) с кислотозащитной пропиткой рост 96-100 рост 170-176" Кол-во: 4

"Позиция 119" "Костюм (куртка+полукомбинезон) с кислотозащитной пропиткой размер 104-108 рост 170-176" Кол-во: 4

"Позиция 120" "Костюм (куртка+полукомбинезон) с кислотозащитной пропиткой размер 104-108 рост 182-188" Кол-во: 2

"Позиция 121" "Костюм ИТР (куртка+брюки+ флисовая куртка) для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой размер 88-92 рост 158-164" Кол-во: 10

"Позиция 122" "Костюм ИТР (куртка+брюки+ флисовая куртка) для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой размер 88-92 рост 170-176" Кол-во: 50

"Позиция 123" "Костюм ИТР (куртка+брюки+ флисовая куртка) для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой размер 88-92 рост 182-188" Кол-во: 10

"Позиция 124" "Костюм ИТР (куртка+брюки+ флисовая куртка) для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой размер 96-100 рост 158-164" Кол-во: 20

"Позиция 125" "Костюм ИТР (куртка+брюки+ флисовая куртка) для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой размер 96-100 рост 170-176" Кол-во: 120

"Позиция 126" "Костюм ИТР (куртка+брюки+ флисовая куртка) для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой размер 96-100 рост 182-188" Кол-во: 50

"Позиция 127" "Костюм ИТР (куртка+брюки+ флисовая куртка) для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой размер 104-108 рост 170-176" Кол-во: 250

"Позиция 128" "Костюм ИТР (куртка+брюки+ флисовая куртка) для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой размер 104-108 рост 182-188" Кол-во: 200

"Позиция 129" "Костюм ИТР (куртка+брюки+ флисовая куртка) для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой размер 112-116 рост 170-176" Кол-во: 10

"Позиция 130" "Костюм ИТР (куртка+брюки+ флисовая куртка) для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой размер 112-116 рост 182-188" Кол-во: 30

"Позиция 131" "Костюм ИТР (куртка+брюки+ флисовая куртка) для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой размер 120-124 рост 194-200" Кол-во: 4

"Позиция 132" "Костюм ИТР (куртка+брюки+ флисовая куртка) для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой размер 128-132 рост 194-200" Кол-во: 1

"Позиция 133" "Костюм ИТР (куртка+брюки+ флисовая куртка) для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой размер 136-140 рост 158-164" Кол-во: 1

"Позиция 134" "Костюм ИТР (куртка+брюки+ флисовая куртка) для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой размер 144-148 рост 182-188" Кол-во: 1

"Позиция 135" "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 80-84, рост 158-164)" Кол-во: 6

"Позиция 136" "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 80-84, рост 170-176)" Кол-во: 4

"Позиция 137" "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 88-92, рост 158-164)" Кол-во: 50

"Позиция 138" "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 88-92, рост 170-176)" Кол-во: 50

"Позиция 139" "Костюм зимний ИТР для защиты от ОПЗ и МВ, 3 категории (размер 88-92, рост 170-176)" Кол-во: 18

"Позиция 140" "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 88-92, рост 182-188)" Кол-во: 5

"Позиция 141" "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 88-92, рост 194-200)" Кол-во: 2

"Позиция 142" "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 96-100, рост 158-164)" Кол-во: 40

"Позиция 143" "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 96-100, рост 170-176)" Кол-во: 250

"Позиция 144" "Костюм зимний ИТР для защиты от ОПЗ и МВ, 3 категории (размер 96-100, рост 170-176)" Кол-во: 100

"Позиция 145" "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 96-100, рост 182-188)" Кол-во: 120

"Позиция 146" "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 104-108, рост 158-164)" Кол-во: 20

"Позиция 147" "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 104-108, рост 170-176)" Кол-во: 150

"Позиция 148" "Костюм зимний ИТР для защиты от ОПЗ и МВ, 3 категории (размер 104-108, рост 170-176)" Кол-во: 100

"Позиция 149" "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 104-108, рост 182-188)" Кол-во: 200

"Позиция 150" "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 112-116, рост 170-176)" Кол-во: 10

"Позиция 151" "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 112-116, рост 182-188)" Кол-во: 10

"Позиция 152" "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 120-124, рост 170-176)" Кол-во: 10

"Позиция 153" "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 120-124, рост 182-188)" Кол-во: 10

"Позиция 154" "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 128-132, рост 182-188)" Кол-во: 2

"Позиция 155" "Костюм огнестойкий (куртка+полукомбинезон) (размер 88-92, рост 158-164)" Кол-во: 38

"Позиция 156" "Костюм огнестойкий (куртка+полукомбинезон) (размер 88-92, рост 170-176)" Кол-во: 65

"Позиция 157" "Костюм огнестойкий (куртка+полукомбинезон) (размер 88-92, рост 182-188)" Кол-во: 10

"Позиция 158" "Костюм огнестойкий (куртка+полукомбинезон) (размер 96-100, рост 158-164)" Кол-во: 40

"Позиция 159" "Костюм огнестойкий (куртка+полукомбинезон) (размер 96-100, рост 170-176)" Кол-во: 375

"Позиция 160" "Костюм огнестойкий (куртка+полукомбинезон) (размер 96-100, рост 182-188)" Кол-во: 45

"Позиция 161" "Костюм огнестойкий (куртка+полукомбинезон) (размер 96-100, рост 194-200)" Кол-во: 20

"Позиция 162" "Костюм огнестойкий (куртка+полукомбинезон) (размер 104-108, рост 158-164)" Кол-во: 10

"Позиция 163" "Костюм огнестойкий (куртка+полукомбинезон) (размер 104-108, рост 170-176)" Кол-во: 100

"Позиция 164" "Костюм огнестойкий (куртка+полукомбинезон) (размер 104-108, рост 182-188)" Кол-во: 100

"Позиция 165" "Костюм огнестойкий (куртка+полукомбинезон) (размер 128-132, рост 182-188)" Кол-во: 3

"Позиция 166" "Костюм огнестойкий утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) (размер 88-92, рост 158-164)" Кол-во: 20

"Позиция 167" "Костюм огнестойкий утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) (размер 88-92, рост 170-176)" Кол-во: 20

"Позиция 168" "Костюм огнестойкий утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) (размер 88-92, рост 182-188)" Кол-во: 4

"Позиция 169" "Костюм огнестойкий утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) (размер 96-100, рост 158-164)" Кол-во: 75

"Позиция 170" "Костюм огнестойкий утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) (размер 96-100, рост 170-176)" Кол-во: 450

"Позиция 171" "Костюм огнестойкий утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) (размер 96-100, рост 182-188)" Кол-во: 60

"Позиция 172" "Костюм огнестойкий утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) (размер 104-108, рост 158-164)" Кол-во: 10

"Позиция 173" "Костюм огнестойкий утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) (размер 104-108, рост 170-176)" Кол-во: 260

"Позиция 174" "Костюм огнестойкий утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) (размер 104-108, рост 182-188)" Кол-во: 160

"Позиция 175" "Костюм огнестойкий утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) (размер 104-108, рост 194-200)" Кол-во: 2

"Позиция 176" "Костюм огнестойкий утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) (размер 112-116, рост 158-164)" Кол-во: 2

"Позиция 177" "Костюм огнестойкий утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) (размер 112-116, рост 170-176)" Кол-во: 65

"Позиция 178" "Костюм огнестойкий утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) (размер 112-116, рост 182-188)" Кол-во: 40

"Позиция 179" "Костюм огнестойкий утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) (размер 112-116, рост 194-200)" Кол-во: 10

"Позиция 180" "Костюм огнестойкий утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) (размер 120-124, рост 170-176)" Кол-во: 2

"Позиция 181" "Костюм огнестойкий утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) (размер 120-124, рост 182-188)" Кол-во: 6

"Позиция 182" "Костюм огнестойкий утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) (размер 136-140, рост 182-188)" Кол-во: 2

"Позиция 183" "Костюм пекаря (размер 88-92, рост 182-188)" Кол-во: 10

"Позиция 184" "Костюм пекаря (размер 96-100, рост 158-164)" Кол-во: 10

"Позиция 185" "Костюм пекаря (размер 112-116, рост 170-176)" Кол-во: 10

"Позиция 186" "Костюм пекаря (размер 112-116, рост 182-188)" Кол-во: 10

"Позиция 187" "Костюм пекаря (размер 120-124, рост 158-164)" Кол-во: 10

"Позиция 188" "Костюм поварской (размер 80-84,рост 158-164)" Кол-во: 10

"Позиция 189" "Костюм поварской (размер 80-84,рост 158-164)" Кол-во: 10

"Позиция 190" "Костюм поварской (размер 88-92,рост 170-176)" Кол-во: 10

"Позиция 191" "Костюм поварской (размер 96-100,рост 158-164)" Кол-во: 10

"Позиция 192" "Костюм поварской (размер 104-108,рост 146-152)" Кол-во: 5

"Позиция 193" "Костюм поварской (размер 104-108,рост 158-164)" Кол-во: 5

"Позиция 194" "Костюм поварской (размер 112-116,рост 158-164)" Кол-во: 5

"Позиция 195" "Костюм противоэнцефалитный (размер 80-84 рост 158-164)" Кол-во: 50

"Позиция 196" "Костюм противоэнцефалитный (размер 80-84 рост 170-176)" Кол-во: 20

"Позиция 197" "Костюм противоэнцефалитный (размер 88-92 рост 158-164)" Кол-во: 200

"Позиция 198" "Костюм противоэнцефалитный (размер 88-92 рост 170-176)" Кол-во: 300

"Позиция 199" "Костюм противоэнцефалитный (размер 88-92 рост 182-188)" Кол-во: 100

"Позиция 200" "Костюм противоэнцефалитный (размер 88-92 рост 194-200)" Кол-во: 70

"Позиция 201" "Костюм противоэнцефалитный (размер 96-100 рост 158-164)" Кол-во: 200

"Позиция 202" "Костюм противоэнцефалитный (размер 96-100 рост 170-176)" Кол-во: 2000

"Позиция 203" "Костюм противоэнцефалитный (размер 96-100 рост 182-188)" Кол-во: 500

"Позиция 204" "Костюм противоэнцефалитный (размер 104-108 рост 158-164)" Кол-во: 100

"Позиция 205" "Костюм противоэнцефалитный (размер 104-108 рост 170-176)" Кол-во: 1000

"Позиция 206" "Костюм противоэнцефалитный (размер 104-108 рост 182-188)" Кол-во: 500

"Позиция 207" "Костюм противоэнцефалитный (размер 104-108 рост 194-200)" Кол-во: 20

"Позиция 208" "Костюм противоэнцефалитный (размер 112-116 рост 158-164)" Кол-во: 10

"Позиция 209" "Костюм противоэнцефалитный (размер 112-116 рост 170-176)" Кол-во: 100

"Позиция 210" "Костюм противоэнцефалитный (размер 112-116 рост 182-188)" Кол-во: 250

"Позиция 211" "Костюм противоэнцефалитный (размер 120-124 рост 158-164)" Кол-во: 4

"Позиция 212" "Костюм противоэнцефалитный (размер 120-124 рост 170-176)" Кол-во: 15

"Позиция 213" "Костюм противоэнцефалитный (размер 120-124 рост 182-188)" Кол-во: 15

"Позиция 214" "Костюм противоэнцефалитный (размер 120-124 рост 194-200)" Кол-во: 100

"Позиция 215" "Костюм противоэнцефалитный (размер 128-132 рост 170-176)" Кол-во: 100

"Позиция 216" "Костюм противоэнцефалитный (размер 128-132 рост 182-188)" Кол-во: 130

"Позиция 217" "Костюм для защиты от ОПЗ и МВ с ВО, рабочий, размер 80-84, рост 158-164" Кол-во: 15

"Позиция 218" "Костюм для защиты от ОПЗ и МВ с ВО, рабочий, размер 80-84, рост 170-176" Кол-во: 15

"Позиция 219" "Костюм для защиты от ОПЗ и МВ с ВО, рабочий, размер 88-92, рост 158-164" Кол-во: 120

"Позиция 220" "Костюм для защиты от ОПЗ и МВ с ВО, рабочий, размер 88-92, рост 170-176" Кол-во: 220

"Позиция 221" "Костюм для защиты от ОПЗ и МВ с ВО, рабочий, размер 88-92, рост 182-188" Кол-во: 100

"Позиция 222" "Костюм для защиты от ОПЗ и МВ с ВО, рабочий, размер 88-92, рост 194-200" Кол-во: 4

"Позиция 223" "Костюм для защиты от ОПЗ и МВ с ВО, рабочий, размер 96-100, рост 158-164" Кол-во: 170

"Позиция 224" "Костюм для защиты от ОПЗ и МВ с ВО, рабочий, размер 96-100, рост 170-176" Кол-во: 1500

"Позиция 225" "Костюм для защиты от ОПЗ и МВ с ВО, рабочий, размер 96-100, рост 182-188" Кол-во: 500

"Позиция 226" "Костюм для защиты от ОПЗ и МВ с ВО, рабочий, размер 104-108, рост 158-164" Кол-во: 45

"Позиция 227" "Костюм для защиты от ОПЗ и МВ с ВО, рабочий, размер 104-108, рост 170-176" Кол-во: 550

"Позиция 228" "Костюм для защиты от ОПЗ и МВ с ВО, рабочий, размер 104-108, рост 182-188" Кол-во: 500

"Позиция 229" "Костюм для защиты от ОПЗ и МВ с ВО, рабочий, размер 112-116, рост 170-176" Кол-во: 100

"Позиция 230" "Костюм для защиты от ОПЗ и МВ с ВО, рабочий, размер 112-116, рост 182-188" Кол-во: 120

"Позиция 231" "Костюм для защиты от ОПЗ и МВ с ВО, рабочий, размер 120-124, рост 170-176" Кол-во: 25

"Позиция 232" "Костюм для защиты от ОПЗ и МВ с ВО, рабочий, размер 120-124, рост 182-188" Кол-во: 25

"Позиция 233" "Костюм для защиты от ОПЗ и МВ с ВО, рабочий, размер 120-124, рост 194-200" Кол-во: 6

"Позиция 234" "Костюм для защиты от ОПЗ и МВ с ВО, рабочий, размер 128-132, рост 170-176" Кол-во: 4

"Позиция 235" "Костюм для защиты от ОПЗ и МВ с ВО, рабочий, размер 128-132, рост 182-188" Кол-во: 4

"Позиция 236" "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 80-84 рост 158-164" Кол-во: 10

"Позиция 237" "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 80-84 рост 170-176" Кол-во: 10

"Позиция 238" "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 88-96 рост 158-164" Кол-во: 80

"Позиция 239" "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 88-96 рост 170-176" Кол-во: 50

"Позиция 240" "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 88-96 рост 182-188" Кол-во: 20

"Позиция 241" "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 96-100 рост 158-164" Кол-во: 250

"Позиция 242" "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 96-100 рост 170-176" Кол-во: 1200

"Позиция 243" "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 96-100 рост 182-188" Кол-во: 250

"Позиция 244" "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 96-100 рост 194-200" Кол-во: 4

"Позиция 245" "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 104-108 рост 158-164" Кол-во: 70

"Позиция 246" "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 104-108 рост 170-176" Кол-во: 1000

"Позиция 247" "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 104-108 рост 182-188" Кол-во: 500

"Позиция 248" "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 104-108 рост 194-200" Кол-во: 22

"Позиция 249" "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 112-116 рост 158-164" Кол-во: 15

"Позиция 250" "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 112-116 рост 170-176" Кол-во: 200

"Позиция 251" "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 112-116 рост 182-188" Кол-во: 200

"Позиция 252" "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 112-116 рост 194-200" Кол-во: 30

"Позиция 253" "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 120-124 рост 170-176" Кол-во: 20

"Позиция 254" "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 120-124 рост 182-188" Кол-во: 20

"Позиция 255" "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 120-124 рост 194-200" Кол-во: 20

"Позиция 256" "Костюм летний цельноспилковый для сварщика (куртка+брюки) размер 88-92 рост 158-164" Кол-во: 10

"Позиция 257" "Костюм летний цельноспилковый для сварщика (куртка+брюки) размер 88-92 рост 170-176" Кол-во: 10

"Позиция 258" "Костюм летний цельноспилковый для сварщика (куртка+брюки) размер 96-100 рост 158-164" Кол-во: 12

"Позиция 259" "Костюм летний цельноспилковый для сварщика (куртка+брюки) размер 96-100 рост 170-176" Кол-во: 100

"Позиция 260" "Костюм летний цельноспилковый для сварщика (куртка+брюки) размер 96-100 рост 182-188" Кол-во: 20

"Позиция 261" "Костюм летний цельноспилковый для сварщика (куртка+брюки) размер 104-108, рост 158-164" Кол-во: 4

"Позиция 262" "Костюм зимний цельноспилковый для сварщика (куртка+брюки+съемный утеплитель) размер 88-92, рост 158-164" Кол-во: 7

"Позиция 263" "Костюм зимний цельноспилковый для сварщика (куртка+брюки+съемный утеплитель) размер 88-92, рост 170-176" Кол-во: 5

"Позиция 264" "Костюм зимний цельноспилковый для сварщика (куртка+брюки+съемный утеплитель) размер 96-100, рост 158-164" Кол-во: 40

"Позиция 265" "Костюм зимний цельноспилковый для сварщика (куртка+брюки+съемный утеплитель) размер 96-100, рост 170-176" Кол-во: 160

"Позиция 266" "Костюм зимний цельноспилковый для сварщика (куртка+брюки+съемный утеплитель) размер 104-108, рост 158-164" Кол-во: 12

"Позиция 267" "Костюм зимний цельноспилковый для сварщика (куртка+брюки+съемный утеплитель) размер 104-108, рост 170-176" Кол-во: 160

"Позиция 268" "Костюм зимний цельноспилковый для сварщика (куртка+брюки+съемный утеплитель) размер 104-108, рост 182-188" Кол-во: 50

"Позиция 269" "Костюм зимний цельноспилковый для сварщика (куртка+брюки+съемный утеплитель) размер 112-116, рост 170-176" Кол-во: 40

"Позиция 270" "Костюм зимний цельноспилковый для сварщика (куртка+брюки+съемный утеплитель) размер 112-116, рост 182-188" Кол-во: 20

"Позиция 271" "Костюм зимний цельноспилковый для сварщика (куртка+брюки+съемный утеплитель) размер 120-124, рост 182-188" Кол-во: 4

"Позиция 272" "Костюм сигнальный для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой(куртка +полукомбинезон) 3 класс защиты рабочий, размер 80-84, рост 158-164" Кол-во: 4

"Позиция 273" "Костюм сигнальный для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой(куртка +полукомбинезон) 3 класс защиты рабочий, размер 88-92, рост 158-164" Кол-во: 20

"Позиция 274" "Костюм сигнальный для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой(куртка +полукомбинезон) 3 класс защиты рабочий, размер 88-92, рост 170-176" Кол-во: 40

"Позиция 275" "Костюм сигнальный для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой(куртка +полукомбинезон) 3 класс защиты рабочий, размер 88-92, рост 182-188" Кол-во: 20

"Позиция 276" "Костюм сигнальный для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой(куртка +полукомбинезон) 3 класс защиты рабочий, размер 96-100, рост 158-164" Кол-во: 10

"Позиция 277" "Костюм сигнальный для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой(куртка +полукомбинезон) 3 класс защиты рабочий, размер 96-100, рост 170-176" Кол-во: 40

"Позиция 278" "Костюм сигнальный для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой(куртка +полукомбинезон) 3 класс защиты рабочий, размер 96-100, рост 182-188" Кол-во: 40

"Позиция 279" "Костюм сигнальный для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой(куртка +полукомбинезон) 3 класс защиты рабочий, размер 96-100, рост 194-200" Кол-во: 10

"Позиция 280" "Костюм сигнальный для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой(куртка +полукомбинезон) 3 класс защиты рабочий, размер 104-108, рост 158-164" Кол-во: 20

"Позиция 281" "Костюм сигнальный для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой(куртка +полукомбинезон) 3 класс защиты рабочий, размер 104-108, рост 170-176" Кол-во: 40

"Позиция 282" "Костюм утепленный сигнальный для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой(куртка +полукомбинезон) 3 класс защиты рабочий, размер 80-84, рост 158-164" Кол-во: 4

"Позиция 283" "Костюм утепленный сигнальный для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой(куртка +полукомбинезон) 3 класс защиты рабочий, размер 88-92, рост 158-164" Кол-во: 4

"Позиция 284" "Костюм утепленный сигнальный для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой(куртка +полукомбинезон) 3 класс защиты рабочий, размер 88-92, рост 170-176" Кол-во: 100

"Позиция 285" "Костюм утепленный сигнальный для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой(куртка +полукомбинезон) 3 класс защиты рабочий, размер 96-100, рост 170-176" Кол-во: 120

"Позиция 286" "Костюм утепленный сигнальный для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой(куртка +полукомбинезон) 3 класс защиты рабочий, размер 96-100, рост 182-188" Кол-во: 100

"Позиция 287" "Костюм утепленный сигнальный для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой(куртка +полукомбинезон) 3 класс защиты рабочий, размер 104-108, рост 170-176" Кол-во: 100

"Позиция 288" "Костюм утепленный сигнальный для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой(куртка +полукомбинезон) 3 класс защиты рабочий, размер 112-116, рост 170-176" Кол-во: 20

"Позиция 289" "Костюм утепленный Охранник (куртка+брюки) размер 88-92 рост 170-176" Кол-во: 2

"Позиция 290" "Костюм утепленный Охранник (куртка+брюки) размер 96-100 рост 158-164" Кол-во: 10

"Позиция 291" "Костюм утепленный Охранник (куртка+брюки) размер 104-108 рост 158-164" Кол-во: 5

"Позиция 292" "Костюм утепленный Охранник (куртка+брюки) размер 104-108 рост 170-176" Кол-во: 10

"Позиция 293" "Костюм утепленный Охранник (куртка+брюки) размер 112-116 рост 170-176" Кол-во: 5

"Позиция 294" "Костюм утепленный Охранник (куртка+брюки) размер 112-116 рост 182-188" Кол-во: 5

"Позиция 295" "Костюм утепленный Охранник (куртка+брюки) размер 112-116 рост 194-200" Кол-во: 1

"Позиция 296" "Костюм утепленный Охранник (куртка+брюки) размер 120-124 рост 182-188" Кол-во: 1

"Позиция 297" "Костюм х/б (куртка+брюки) размер 80-84 рост 158-164" Кол-во: 20

"Позиция 298" "Костюм х/б (куртка+брюки) размер 80-84 рост 170-176" Кол-во: 20

"Позиция 299" "Костюм х/б (куртка+брюки) размер 88-92 рост 158-164" Кол-во: 50

"Позиция 300" "Костюм х/б (куртка+брюки) размер 88-92 рост 170-176" Кол-во: 10

"Позиция 301" "Костюм х/б (куртка+брюки) размер 88-92 рост 182-188" Кол-во: 10

"Позиция 302" "Костюм х/б (куртка+брюки) размер 96-100 рост 158-164" Кол-во: 100

"Позиция 303" "Костюм х/б (куртка+брюки) размер 96-100 рост 170-176" Кол-во: 5

"Позиция 304" "Костюм х/б (куртка+брюки) размер 96-100 рост 182-188" Кол-во: 10

"Позиция 305" "Костюм х/б (куртка+брюки) размер 96-100 рост 194-200" Кол-во: 10

"Позиция 306" "Костюм х/б (куртка+брюки) размер 104-108 рост 158-164" Кол-во: 20

"Позиция 307" "Костюм х/б (куртка+брюки) размер 104-108 рост 170-176" Кол-во: 40

"Позиция 308" "Костюм х/б (куртка+брюки) размер 104-108 рост 182-188" Кол-во: 10

"Позиция 309" "Костюм х/б (куртка+брюки) размер 112-116 рост 158-164" Кол-во: 10

"Позиция 310" "Костюм х/б (куртка+брюки) размер 120-124 рост 170-176" Кол-во: 10

"Позиция 311" "Краги пекарские" Кол-во: 150

"Позиция 312" "Краги пятипалые спилковые" Кол-во: 1500

"Позиция 313" "Крем гидрофильного действия (увлажняющий кожу) 100мл" Кол-во: 5000

"Позиция 314" "Крем гидрофобного действия (сушащий кожу ) 100 мл" Кол-во: 2000

"Позиция 315" "Крем от негативного влияния окружающей среды 100мл (УФ излучения +от мороза ) 2в1" Кол-во: 12000

"Позиция 316" "Крем регенерирующий 100 мл" Кол-во: 12000

"Позиция 317" "Крем-паста очищающий 200 мл" Кол-во: 5000

"Позиция 318" "Мыло туалетное 100 гр" Кол-во: 12000

"Позиция 319" "Наколенники" Кол-во: 2800

"Позиция 320" "Наушники противошумные" Кол-во: 500

"Позиция 321" "Очки защитные для газорезчика" Кол-во: 100

"Позиция 322" "Очки защитные закрытые" Кол-во: 5000

"Позиция 323" "Очки защитные открытые прозрачные" Кол-во: 4000

"Позиция 324" "Очки защитные открытые со светофильтром" Кол-во: 3900

"Позиция 325" "Перчатки резиновые" Кол-во: 300

"Позиция 326" "Перчатки с полимерным покрытием" Кол-во: 8000

"Позиция 327" "Перчатки спилковые комбинированные усиленные" Кол-во: 16000

"Позиция 328" "Перчатки спилковые утепленные" Кол-во: 12000

"Позиция 329" "Перчатки трикотажные х/б с ПВХ" Кол-во: 16000

"Позиция 330" "Перчатки утепленные ИТР" Кол-во: 500

"Позиция 331" "Плащ сигнальный для защиты от воды с СВ полосой размер 80-84 рост 158-164" Кол-во: 30

"Позиция 332" "Плащ сигнальный для защиты от воды с СВ полосой размер 80-84 рост 170-176" Кол-во: 20

"Позиция 333" "Плащ сигнальный для защиты от воды с СВ полосой размер 88-92 рост 158-164" Кол-во: 300

"Позиция 334" "Плащ сигнальный для защиты от воды с СВ полосой размер 88-92 рост 170-176" Кол-во: 300

"Позиция 335" "Плащ сигнальный для защиты от воды с СВ полосой размер 88-92 рост 182-188" Кол-во: 50

"Позиция 336" "Плащ сигнальный для защиты от воды с СВ полосой размер 88-92 рост 194-200" Кол-во: 4

"Позиция 337" "Плащ сигнальный для защиты от воды с СВ полосой размер 96-100 рост 158-164" Кол-во: 300

"Позиция 338" "Плащ сигнальный для защиты от воды с СВ полосой размер 96-100 рост 170-176" Кол-во: 2500

"Позиция 339" "Плащ сигнальный для защиты от воды с СВ полосой размер 96-100 рост 182-188" Кол-во: 1000

"Позиция 340" "Плащ сигнальный для защиты от воды с СВ полосой размер 96-100 рост 194-200" Кол-во: 50

"Позиция 341" "Плащ сигнальный для защиты от воды с СВ полосой размер 104-108 рост 158-164" Кол-во: 100

"Позиция 342" "Плащ сигнальный для защиты от воды с СВ полосой размер 104-108 рост 170-176" Кол-во: 2000

"Позиция 343" "Плащ сигнальный для защиты от воды с СВ полосой размер 104-108 рост 182-188" Кол-во: 1200

"Позиция 344" "Плащ сигнальный для защиты от воды с СВ полосой размер 104-108 рост 194-200" Кол-во: 100

"Позиция 345" "Плащ сигнальный для защиты от воды с СВ полосой размер 112-116 рост 158-164" Кол-во: 5

"Позиция 346" "Плащ сигнальный для защиты от воды с СВ полосой размер 112-116 рост 170-176" Кол-во: 200

"Позиция 347" "Плащ сигнальный для защиты от воды с СВ полосой размер 112-116 рост 182-188" Кол-во: 200

"Позиция 348" "Плащ сигнальный для защиты от воды с СВ полосой размер 112-116 рост 194-200" Кол-во: 200

"Позиция 349" "Плащ сигнальный для защиты от воды с СВ полосой размер 120-164 рост 158-164" Кол-во: 10

"Позиция 350" "Плащ сигнальный для защиты от воды с СВ полосой размер 128-132 рост 170-176" Кол-во: 10

"Позиция 351" "Плащ сигнальный для защиты от воды с СВ полосой размер 128-132 рост 170-176" Кол-во: 10

"Позиция 352" "Подшлемник для сварщика с пелериной утепленный" Кол-во: 250

"Позиция 353" "Подшлемник с однослойным утеплителем" Кол-во: 2000

"Позиция 354" "Подшлемник утепленный" Кол-во: 1300

"Позиция 355" "Подшлемник-маска трикотажный" Кол-во: 3500

"Позиция 356" "Привязь страховочная" Кол-во: 18

"Позиция 357" "Приспособление специальное с шипами против скольжения" Кол-во: 2500

"Позиция 358" "Респиратор У2К" Кол-во: 2000

"Позиция 359" "Респиратор от сварочных дымов" Кол-во: 1000

"Позиция 360" "Респиратор-полумаска фильтрующая" Кол-во: 1000

"Позиция 361" "Рукавицы меховые" Кол-во: 4000

"Позиция 362" "Сапоги кожаные с жестким подноском размер 36" Кол-во: 10

"Позиция 363" "Сапоги кожаные с жестким подноском размер 37" Кол-во: 30

"Позиция 364" "Сапоги кожаные с жестким подноском размер 38" Кол-во: 30

"Позиция 365" "Сапоги кожаные с жестким подноском размер 39" Кол-во: 30

"Позиция 366" "Сапоги кожаные с жестким подноском размер 40" Кол-во: 250

"Позиция 367" "Сапоги кожаные с жестким подноском размер 41" Кол-во: 600

"Позиция 368" "Сапоги кожаные с жестким подноском размер 42" Кол-во: 1500

"Позиция 369" "Сапоги кожаные с жестким подноском размер 43" Кол-во: 2500

"Позиция 370" "Сапоги кожаные с жестким подноском размер 44" Кол-во: 300

"Позиция 371" "Сапоги кожаные с жестким подноском размер 45" Кол-во: 200

"Позиция 372" "Сапоги кожаные с жестким подноском размер 46" Кол-во: 50

"Позиция 373" "Сапоги кожаные с жестким подноском утепленные размер 38" Кол-во: 10

"Позиция 374" "Сапоги кожаные с жестким подноском утепленные размер 39" Кол-во: 50

"Позиция 375" "Сапоги кожаные с жестким подноском утепленные размер 40" Кол-во: 200

"Позиция 376" "Сапоги кожаные с жестким подноском утепленные размер 41" Кол-во: 500

"Позиция 377" "Сапоги кожаные с жестким подноском утепленные размер 42" Кол-во: 1500

"Позиция 378" "Сапоги кожаные с жестким подноском утепленные размер 43" Кол-во: 2000

"Позиция 379" "Сапоги кожаные с жестким подноском утепленные размер 44" Кол-во: 1000

"Позиция 380" "Сапоги кожаные с жестким подноском утепленные размер 45" Кол-во: 300

"Позиция 381" "Сапоги кожаные с жестким подноском утепленные размер 48" Кол-во: 4

"Позиция 382" "Сапоги резиновые размер 37" Кол-во: 50

"Позиция 383" "Сапоги резиновые размер 38" Кол-во: 100

"Позиция 384" "Сапоги резиновые размер 39" Кол-во: 100

"Позиция 385" "Сапоги резиновые размер 40" Кол-во: 600

"Позиция 386" "Сапоги резиновые размер 41" Кол-во: 1500

"Позиция 387" "Сапоги резиновые размер 42" Кол-во: 2500

"Позиция 388" "Сапоги резиновые размер 43" Кол-во: 2500

"Позиция 389" "Сапоги резиновые размер 44" Кол-во: 800

"Позиция 390" "Сапоги резиновые размер 45" Кол-во: 300

"Позиция 391" "Сапоги резиновые размер 46" Кол-во: 200

"Позиция 392" "Сапоги резиновые размер 47" Кол-во: 200

"Позиция 393" "Сапоги резиновые размер 48" Кол-во: 2

"Позиция 394" "Свитер размер 96-100 рост 158-164" Кол-во: 5

"Позиция 395" "Свитер размер 96-100 рост 170-176" Кол-во: 5

"Позиция 396" "Свитер размер 96-100 рост 182-188" Кол-во: 5

"Позиция 397" "Свитер размер 104-108 рост 182-188" Кол-во: 10

"Позиция 398" "Свитер размер 112-116 рост 170-176" Кол-во: 10

"Позиция 399" "Свитер размер 112-116 рост 182-188" Кол-во: 10

"Позиция 400" "Свитер размер 112-116 рост 194-200" Кол-во: 5

"Позиция 401" "Средство защиты от клещей аэрозоль" Кол-во: 12000

"Позиция 402" "Средство защиты от кровососущих насекомых аэрозоль" Кол-во: 6000

"Позиция 403" "Средство защиты от кровососущих насекомых крем" Кол-во: 6000

"Позиция 404" "Средство после укусов бальзам" Кол-во: 6000

"Позиция 405" "Строп страховочный" Кол-во: 18

"Позиция 406" "Туфли кожаные с закрытой или фиксированной пяткой женские размер 36" Кол-во: 20

"Позиция 407" "Туфли кожаные с закрытой или фиксированной пяткой женские размер 37" Кол-во: 40

"Позиция 408" "Туфли кожаные с закрытой или фиксированной пяткой женские размер 38" Кол-во: 40

"Позиция 409" "Туфли кожаные с закрытой или фиксированной пяткой женские размер 39" Кол-во: 20

"Позиция 410" "Туфли кожаные с закрытой или фиксированной пяткой женские размер 40" Кол-во: 15

"Позиция 411" "Туфли кожаные с закрытой или фиксированной пяткой женские размер 41" Кол-во: 10

"Позиция 412" "Туфли кожаные с закрытой или фиксированной пяткой мужские размер 41" Кол-во: 10

"Позиция 413" "Туфли кожаные с закрытой или фиксированной пяткой мужские размер 42" Кол-во: 15

"Позиция 414" "Туфли кожаные с закрытой или фиксированной пяткой мужские размер 43" Кол-во: 10

"Позиция 415" "Туфли кожаные с закрытой или фиксированной пяткой мужские размер 44" Кол-во: 10

"Позиция 416" "Туфли кожаные с закрытой или фиксированной пяткой мужские размер 45" Кол-во: 10

"Позиция 417" "Туфли кожаные с закрытой или фиксированной пяткой мужские размер 46" Кол-во: 2

"Позиция 418" "Туфли кожаные с закрытой или фиксированной пяткой мужские размер 48" Кол-во: 1

"Позиция 419" "Фартук защитный из полимерных материалов" Кол-во: 400

"Позиция 420" "Футболка охранника размер 88-92 рост 158-164" Кол-во: 3

"Позиция 421" "Футболка охранника размер 96-100 рост 158-164" Кол-во: 10

"Позиция 422" "Футболка охранника размер 96-100 рост 182-188" Кол-во: 10

"Позиция 423" "Футболка охранника размер 104-108 рост 170-176" Кол-во: 26

"Позиция 424" "Футболка охранника размер 104-108 рост 182-188" Кол-во: 24

"Позиция 425" "Футболка охранника размер 112-116 рост 170-176" Кол-во: 10

"Позиция 426" "Футболка охранника размер 112-116 рост 182-188" Кол-во: 16

"Позиция 427" "Футболка охранника размер 112-116 рост 194-200" Кол-во: 10

"Позиция 428" "Футболка-поло размер 88-92 рост 170-176" Кол-во: 2

"Позиция 429" "Футболка-поло размер 96-100 рост 170-176" Кол-во: 6

"Позиция 430" "Футболка-поло размер 104-108 рост 170-176" Кол-во: 1

"Позиция 431" "Футболка-поло размер 112-116 рост 182-188" Кол-во: 1

"Позиция 432" "Халат х/б размер 80-84 рост 158-164" Кол-во: 10

"Позиция 433" "Халат х/б размер 88-92 рост 158-164" Кол-во: 3

"Позиция 434" "Халат х/б размер 88-92 рост 170-176" Кол-во: 6

"Позиция 435" "Халат х/б размер 96-100 рост 158-164" Кол-во: 6

"Позиция 436" "Халат х/б размер 96-100 рост 182-188" Кол-во: 3

"Позиция 437" "Халат х/б размер 104-108 рост 158-164" Кол-во: 5

"Позиция 438" "Халат х/б размер 104-108 рост 170-176" Кол-во: 3

"Позиция 439" "Халат х/б размер 104-108 рост 194-200" Кол-во: 3

"Позиция 440" "Халат х/б белый размер 96-100 рост 182-188" Кол-во: 4

"Позиция 441" "Халат х/б белый размер 104-108 рост 182-188" Кол-во: 4

"Позиция 442" "Халат х/б белый размер 128-132 рост 194-200" Кол-во: 2

"Позиция 443" "Халат х/б белый размер 136-140 рост 170-176" Кол-во: 2

"Позиция 444" "Шапка-ушанка размер 58" Кол-во: 250

"Позиция 445" "Шапка-ушанка размер 60" Кол-во: 250

"Позиция 446" "Костюм для защиты от пониженных температур. 1-ой категории (Капитан) (размер 52-54,рост 170-176)" Кол-во: 2