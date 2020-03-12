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    Главная / Торги / Поставка спецодежды и СИЗ

    Поставка спецодежды и СИЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 17:0016.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003299Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1 на поставку спецодежды СИЗ г. ОмскСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003299

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка спецодежды и СИЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.03.2020 14:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4657

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    a.batrakov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Батраков Александр Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лот № 1 на поставку спецодежды СИЗ г. Омск

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 17:00 GMT +316.03.2020 17:0016.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003299Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1 на поставку спецодежды СИЗ г. ОмскСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    07.04.2020 14:3007.04.2020 14:3007.04.2020 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003299Подведение итогов не позднее Лот № 1 на поставку спецодежды СИЗ г. ОмскСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.04.202007.04.2020 14:3007.04.2020 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003299Подведение итогов не позднее Лот № 1 на поставку спецодежды СИЗ г. ОмскСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 1 на поставку спецодежды СИЗ г. Омск

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бейсболка"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Белье нательное (размер 88-92, рост 158-164)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Белье нательное (размер 88-92, рост 170-176)"

    Кол-во: 35

    "Позиция 4"

    "Белье нательное (размер 88-92, рост 182-188)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Белье нательное (размер 96-100, рост 158-164)"

    Кол-во: 170

    "Позиция 6"

    "Белье нательное (размер 96-100, рост 170-176)"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 7"

    "Белье нательное (размер 96-100, рост 182-188)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 8"

    "Белье нательное (размер 96-100, рост 194-200)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Белье нательное (размер 104-108, рост 170-176)"

    Кол-во: 1400

    "Позиция 10"

    "Белье нательное (размер 104-108, рост 182-188)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 11"

    "Белье нательное (размер 112-116, рост 158-164)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Белье нательное (размер 112-116, рост 170-176)"

    Кол-во: 480

    "Позиция 13"

    "Белье нательное (размер 112-116, рост 182-188)"

    Кол-во: 600

    "Позиция 14"

    "Белье нательное (размер 120-124, рост 158-164)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 15"

    "Белье нательное (размер 120-124, рост 170-176)"

    Кол-во: 62

    "Позиция 16"

    "Белье нательное (размер 120-124, рост 182-188)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "Белье нательное (размер 128-132, рост 170-176)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Белье нательное (размер 128-132, рост 182-188)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Белье нательное (размер 144-148, рост 170-176)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Белье нательное (размер 144-148, рост 194-200)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Ботинки кожаные с высокими берцами (размер 43)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Ботинки кожаные с высокими берцами (размер 44)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Ботинки кожаные с высокими берцами (размер 45)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Ботинки кожаные с высокими берцами утепленные (размер 43)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 25"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском (размер 37)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 26"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском (размер 38)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 27"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском (размер 39)"

    Кол-во: 90

    "Позиция 28"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском (размер 40)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском (размер 41)"

    Кол-во: 380

    "Позиция 30"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском (размер 42)"

    Кол-во: 400

    "Позиция 31"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском (размер 43)"

    Кол-во: 240

    "Позиция 32"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском (размер 44)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 33"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском (размер 45)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 34"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском (размер 46)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 35"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском утепленные (размер 41)"

    Кол-во: 140

    "Позиция 36"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском утепленные (размер 42)"

    Кол-во: 280

    "Позиция 37"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском утепленные (размер 43)"

    Кол-во: 800

    "Позиция 38"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском утепленные (размер 44)"

    Кол-во: 360

    "Позиция 39"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском утепленные (размер 45)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 40"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском утепленные (размер 46)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 41"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском утепленные (размер 47)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "Валенки (размер 41)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 43"

    "Валенки (размер 42)"

    Кол-во: 800

    "Позиция 44"

    "Валенки (размер 43)"

    Кол-во: 900

    "Позиция 45"

    "Валенки (размер 44)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 46"

    "Валенки (размер 45)"

    Кол-во: 480

    "Позиция 47"

    "Валенки (размер 46)"

    Кол-во: 250

    "Позиция 48"

    "Валенки (размер 47)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 49"

    "Валенки (размер 48)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Валенки (размер 50)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 51"

    "Галоши резиновые (размер 36)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 52"

    "Галоши резиновые (размер 37)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 53"

    "Галоши резиновые (размер 38)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "Галоши резиновые (размер 39)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 55"

    "Галоши резиновые (размер 40)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "Жилет сигнальный 2 класс защиты (оранжевый, размер 96-100)"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 57"

    "Жилет сигнальный 2 класс защиты (оранжевый, размер 104-108)"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 58"

    "Жилет сигнальный 2 класс защиты (оранжевый, размер 112-116)"

    Кол-во: 800

    "Позиция 59"

    "Жилет сигнальный 2 класс защиты (оранжевый, размер 120-124)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 60"

    "Жилет сигнальный 2 класс защиты (оранжевый, размер 128-132)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 61"

    "Жилет сигнальный 2 класс защиты (оранжевый, размер 136-140)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 62"

    "Жилет сигнальный 2 класс защиты (зеленый, размер 96-100)"

    Кол-во: 800

    "Позиция 63"

    "Жилет сигнальный 2 класс защиты (зеленый, размер 104-108)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 64"

    "Жилет сигнальный 2 класс защиты (зеленый, размер 112-116)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 65"

    "Жилет сигнальный 2 класс защиты (зеленый, размер 120-124)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 66"

    "Жилет сигнальный 2 класс защиты (зеленый, размер 128-132)"

    Кол-во: 80

    "Позиция 67"

    "Жилет сигнальный 2 класс защиты (зеленый, размер 136-140)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "Жилет утепленный (размер 96-100)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 69"

    "Жилет утепленный (размер 104-108)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 70"

    "Жилет утепленный (размер 120-124)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Каска защитная СОМЗ -55 Favori с логотипом арт.78217 белая"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 72"

    "Каска защитная СОМЗ -55 Favori с логотипом арт.78214 оранжевая"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 73"

    "Кепка охранника размер 60"

    Кол-во: 60

    "Позиция 74"

    "Колпак хлопчатобумажный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 75"

    "Комбинезон защитный малярный с капюшоном (96-100)"

    Кол-во: 2200

    "Позиция 76"

    "Комбинезон защитный малярный с капюшоном (104-108)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 77"

    "Комбинезон защитный малярный с капюшоном (112-116)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 78"

    "Комбинезон защитный малярный с капюшоном (120-124)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 79"

    "Костюм (куртка+брюки) "Охранник" (размер 96-100,рост 170-176)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 80"

    "Костюм (куртка+брюки) "Охранник" (размер 104-108,рост 170-176)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 81"

    "Костюм (куртка+брюки) "Охранник" (размер 112-116,рост 170-176)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 82"

    "Костюм (куртка+брюки) брезентовый (размер 96-100, рост 170-176)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 83"

    "Костюм (куртка+брюки) брезентовый (размер 96-100, рост 182-188)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 84"

    "Костюм (куртка+брюки) брезентовый (размер 104-108, рост 170-176)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 85"

    "Костюм (куртка+брюки) брезентовый (размер 104-108, рост 182-188)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 86"

    "Костюм (куртка+брюки) брезентовый (размер 120-124, рост 182-188)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 87"

    "Костюм для защиты от ОПЗ и МВ с кислотозащитной пропиткой (куртка+ брюки) (размер 96-100, рост 170-176)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Костюм для защиты от ОПЗ и МВ с кислотозащитной пропиткой (куртка+ брюки) (размер 104-108, рост 170-176)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Костюм ИТР (куртка+брюки) для защиты от ОПЗ и МВ с флисовой подкладкой (размер 88-92, рост 170-176)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 90"

    "Костюм ИТР (куртка+брюки) для защиты от ОПЗ и МВ с флисовой подкладкой (размер 96-100, рост 158-164)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 91"

    "Костюм ИТР (куртка+брюки) для защиты от ОПЗ и МВ с флисовой подкладкой (размер 96-100, рост 170-176)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 92"

    "Костюм ИТР (куртка+брюки) для защиты от ОПЗ и МВ с флисовой подкладкой (размер 96-100, рост 182-188)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 93"

    "Костюм ИТР (куртка+брюки) для защиты от ОПЗ и МВ с флисовой подкладкой (размер 104-108, рост 158-164)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 94"

    "Костюм ИТР (куртка+брюки) для защиты от ОПЗ и МВ с флисовой подкладкой(размер 104-108, рост 170-176)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 95"

    "Костюм ИТР (куртка+брюки) для защиты от ОПЗ и МВ с флисовой подкладкой (размер 104-108, рост 182-188)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 96"

    "Костюм ИТР (куртка+брюки) для защиты от ОПЗ и МВ с флисовой подкладкой (размер 112-116, рост 170-176)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 97"

    "Костюм ИТР (куртка+брюки) для защиты от ОПЗ и МВ с флисовой подкладкой (размер 112-116, рост 182-188)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 98"

    "Костюм ИТР (куртка+брюки) для защиты от ОПЗ и МВ с флисовой подкладкой (размер 120-124, рост 170-176)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 99"

    "Костюм ИТР (куртка+брюки) для защиты от ОПЗ и МВ с флисовой подкладкой (размер 120-124, рост 182-188)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 100"

    "Костюм зимний ИТР для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. 3-ей категории (размер 88-92, рост 170-176)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 101"

    "Костюм зимний ИТР для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. 3-ей категории (размер 96-100, рост 170-176)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 102"

    "Костюм зимний ИТР для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. 3-ей категории (размер 104-108, рост 170-176)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 103"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 88-92, рост 158-164)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 104"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 88-92, рост 170-176)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 105"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 96-100, рост 158-164)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 106"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 96-100, рост 170-176)"

    Кол-во: 250

    "Позиция 107"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 96-100, рост 182-188)"

    Кол-во: 110

    "Позиция 108"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 104-108, рост 158-164)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 109"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 104-108, рост 170-176)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 110"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 104-108, рост 182-188)"

    Кол-во: 290

    "Позиция 111"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 112-116, рост 170-176)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 112"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 112-116, рост 182-188)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 113"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 120-124, рост 158-164)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 114"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 120-124, рост 170-176)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 115"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 120-124, рост 182-188)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 116"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 128-132, рост 170-176)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 117"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 136-140, рост 182-188)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 118"

    "Костюм огнестойкий (куртка+полукомбинезон) для защиты от ОПЗ и МВ (размер 96-100, рост 158-164)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 119"

    "Костюм огнестойкий (куртка+полукомбинезон) для защиты от ОПЗ и МВ (размер 96-100, рост 170-176)"

    Кол-во: 250

    "Позиция 120"

    "Костюм огнестойкий (куртка+полукомбинезон) для защиты от ОПЗ и МВ (размер 96-100, рост 182-188)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 121"

    "Костюм огнестойкий (куртка+полукомбинезон) для защиты от ОПЗ и МВ (размер 104-108, рост 158-164)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 122"

    "Костюм огнестойкий (куртка+полукомбинезон) для защиты от ОПЗ и МВ (размер 104-108, рост 170-176)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 123"

    "Костюм огнестойкий (куртка+полукомбинезон) для защиты от ОПЗ и МВ (размер 104-108, рост 182-188)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 124"

    "Костюм огнестойкий (куртка+полукомбинезон) для защиты от ОПЗ и МВ (размер 112-116, рост 170-176)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 125"

    "Костюм огнестойкий (куртка+полукомбинезон) для защиты от ОПЗ и МВ (размер 112-116, рост 182-188)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 126"

    "Костюм огнестойкий утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) (размер 88-92, рост 170-176)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 127"

    "Костюм огнестойкий утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) (размер 96-100, рост 158-164)"

    Кол-во: 13

    "Позиция 128"

    "Костюм огнестойкий утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) (размер 96-100, рост 170-176)"

    Кол-во: 290

    "Позиция 129"

    "Костюм огнестойкий утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) (размер 96-100, рост 182-188)"

    Кол-во: 70

    "Позиция 130"

    "Костюм огнестойкий утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) (размер 104-108, рост 170-176)"

    Кол-во: 220

    "Позиция 131"

    "Костюм огнестойкий утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) (размер 104-108, рост 182-188)"

    Кол-во: 250

    "Позиция 132"

    "Костюм огнестойкий утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) (размер 112-116, рост 170-176)"

    Кол-во: 35

    "Позиция 133"

    "Костюм огнестойкий утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) (размер 112-116, рост 182-188)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 134"

    "Костюм поварской (размер 96-100, рост 170-176)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 135"

    "Костюм поварской (размер 96-100, рост 182-188)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 136"

    "Костюм поварской (размер 104-108, рост 170-176)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 137"

    "Костюм поварской (размер 104-108, рост 182-188)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 138"

    "Костюм противоэнцефалитный (размер 88-92, рост 158-164)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 139"

    "Костюм противоэнцефалитный (размер 88-92, рост 170-176)"

    Кол-во: 400

    "Позиция 140"

    "Костюм противоэнцефалитный (размер 96-100, рост 158-164)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 141"

    "Костюм противоэнцефалитный (размер 96-100, рост 170-176)"

    Кол-во: 1700

    "Позиция 142"

    "Костюм противоэнцефалитный (размер 96-100, рост 182-188)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 143"

    "Костюм противоэнцефалитный (размер 104-108, рост 158-164)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 144"

    "Костюм противоэнцефалитный (размер 104-108, рост 170-176)"

    Кол-во: 850

    "Позиция 145"

    "Костюм противоэнцефалитный (размер 104-108, рост 182-188)"

    Кол-во: 1400

    "Позиция 146"

    "Костюм противоэнцефалитный (размер 112-116, рост 170-176)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 147"

    "Костюм противоэнцефалитный (размер 112-116, рост 182-188)"

    Кол-во: 280

    "Позиция 148"

    "Костюм противоэнцефалитный (размер 120-124, рост 170-176)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 149"

    "Костюм противоэнцефалитный (размер 120-124, рост 182-188)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 150"

    "Костюм противоэнцефалитный (размер 128-132, рост 170-176)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 151"

    "Костюм противоэнцефалитный (размер 128-132, рост 182-188)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 152"

    "Костюм противоэнцефалитный (размер 136-140, рост 170-176)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 153"

    "Костюм противоэнцефалитный (размер 136-140, рост 182-188)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 154"

    "Костюм рабочий летний (куртка+полукомбинезон) для защиты от ОПЗ и МВ с водоотталкивающей пропиткой (88-92, рост 158-164)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 155"

    "Костюм рабочий летний (куртка+полукомбинезон) для защиты от ОПЗ и МВ с водоотталкивающей пропиткой (88-92, рост 170-176)"

    Кол-во: 240

    "Позиция 156"

    "Костюм рабочий летний (куртка+полукомбинезон) для защиты от ОПЗ и МВ с водоотталкивающей пропиткой (96-100, рост 158-164)"

    Кол-во: 95

    "Позиция 157"

    "Костюм рабочий летний (куртка+полукомбинезон) для защиты от ОПЗ и МВ с водоотталкивающей пропиткой (96-100, рост 170-176)"

    Кол-во: 1550

    "Позиция 158"

    "Костюм рабочий летний (куртка+полукомбинезон) для защиты от ОПЗ и МВ с водоотталкивающей пропиткой (96-100, рост 182-188)"

    Кол-во: 400

    "Позиция 159"

    "Костюм рабочий летний (куртка+полукомбинезон) для защиты от ОПЗ и МВ с водоотталкивающей пропиткой (104-108, рост 170-176)"

    Кол-во: 900

    "Позиция 160"

    "Костюм рабочий летний (куртка+полукомбинезон) для защиты от ОПЗ и МВ с водоотталкивающей пропиткой (104-108, рост 182-188)"

    Кол-во: 770

    "Позиция 161"

    "Костюм рабочий летний (куртка+полукомбинезон) для защиты от ОПЗ и МВ с водоотталкивающей пропиткой (112-116, рост 170-176)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 162"

    "Костюм рабочий летний (куртка+полукомбинезон) для защиты от ОПЗ и МВ с водоотталкивающей пропиткой (112-116, рост 182-188)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 163"

    "Костюм рабочий летний (куртка+полукомбинезон) для защиты от ОПЗ и МВ с водоотталкивающей пропиткой (120-124, рост 170-176)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 164"

    "Костюм рабочий летний (куртка+полукомбинезон) для защиты от ОПЗ и МВ с водоотталкивающей пропиткой (120-124, рост 182-188)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 165"

    "Костюм рабочий летний (куртка+полукомбинезон) для защиты от ОПЗ и МВ с водоотталкивающей пропиткой (128-132, рост 170-176)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 166"

    "Костюм рабочий летний (куртка+полукомбинезон) для защиты от ОПЗ и МВ с водоотталкивающей пропиткой (128-132, рост 182-188)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 167"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, (размер 88-92, рост 158-164)"

    Кол-во: 68

    "Позиция 168"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, (размер 88-92, рост 170-176)"

    Кол-во: 75

    "Позиция 169"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, (размер 88-92, рост 182-188)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 170"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, (размер 96-100, рост 158-164)"

    Кол-во: 320

    "Позиция 171"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, (размер 96-100, рост 170-176)"

    Кол-во: 1150

    "Позиция 172"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, (размер 96-100, рост 182-188)"

    Кол-во: 235

    "Позиция 173"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, (размер 96-100, рост 194-200)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 174"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, (размер 104-108, рост 158-164)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 175"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, (размер 104-108, рост 170-176)"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 176"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, (размер 104-108, рост 182-188)"

    Кол-во: 740

    "Позиция 177"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, (размер 104-108, рост 194-200)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 178"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, (размер 112-116, рост 158-164)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 179"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, (размер 112-116, рост 170-176)"

    Кол-во: 260

    "Позиция 180"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, (размер 112-116, рост 182-188)"

    Кол-во: 310

    "Позиция 181"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, (размер 120-124, рост 170-176)"

    Кол-во: 21

    "Позиция 182"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, (размер 120-124, рост 182-188)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 183"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, (размер 128-132, рост 158-164)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 184"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, (размер 128-132, рост 170-176)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 185"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, (размер 128-132, рост 182-188)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 186"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, (размер 144-148, рост 170-176)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 187"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, (размер 144-148, рост 194-200)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 188"

    "Костюм летний цельноспилковый для сварщика (куртка+брюки) (размер 88-92, рост 158-164)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 189"

    "Костюм летний цельноспилковый для сварщика (куртка+брюки) (размер 88-92, рост 170-176)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 190"

    "Костюм летний цельноспилковый для сварщика (куртка+брюки) (размер 96-100, рост 158-164)"

    Кол-во: 13

    "Позиция 191"

    "Костюм летний цельноспилковый для сварщика (куртка+брюки) (размер 96-100, рост 170-176)"

    Кол-во: 110

    "Позиция 192"

    "Костюм летний цельноспилковый для сварщика (куртка+брюки) (размер 104-108, рост 170-176)"

    Кол-во: 85

    "Позиция 193"

    "Костюм летний цельноспилковый для сварщика (куртка+брюки) (размер 104-108, рост 182-188)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 194"

    "Костюм зимний цельноспилковый для сварщика (куртка+брюки+съемный утеплитель) (размер 96-100, размер 170-176)"

    Кол-во: 13

    "Позиция 195"

    "Костюм зимний цельноспилковый для сварщика (куртка+брюки+съемный утеплитель) (размер 104-108, размер 170-176)"

    Кол-во: 203

    "Позиция 196"

    "Костюм зимний цельноспилковый для сварщика (куртка+брюки+съемный утеплитель) (размер 104-108, размер 182-188)"

    Кол-во: 140

    "Позиция 197"

    "Костюм зимний цельноспилковый для сварщика (куртка+брюки+съемный утеплитель) (размер 112-116, размер 158-164)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 198"

    "Костюм зимний цельноспилковый для сварщика (куртка+брюки+съемный утеплитель) (размер 112-116, размер 170-176)"

    Кол-во: 65

    "Позиция 199"

    "Костюм зимний цельноспилковый для сварщика (куртка+брюки+съемный утеплитель) (размер 112-116, размер 182-188)"

    Кол-во: 88

    "Позиция 200"

    "Костюм сигнальный (куртка+полукомбинезон) 3кл. защиты с водоотталкивающей пропиткой (размер 88-92, рост 170-176)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 201"

    "Костюм сигнальный (куртка+полукомбинезон) 3кл. защиты с водоотталкивающей пропиткой (размер 88-92, рост 182-188)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 202"

    "Костюм сигнальный (куртка+полукомбинезон) 3кл. защиты с водоотталкивающей пропиткой (размер 96-100, рост 158-164)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 203"

    "Костюм сигнальный (куртка+полукомбинезон) 3кл. защиты с водоотталкивающей пропиткой (размер 96-100, рост 170-176)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 204"

    "Костюм сигнальный (куртка+полукомбинезон) 3кл. защиты с водоотталкивающей пропиткой (размер 96-100, рост 182-188)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 205"

    "Костюм сигнальный (куртка+полукомбинезон) 3кл. защиты с водоотталкивающей пропиткой (размер 104-108, рост 158-164)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 206"

    "Костюм сигнальный (куртка+полукомбинезон) 3кл. защиты с водоотталкивающей пропиткой (размер 104-108, рост 170-176)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 207"

    "Костюм сигнальный (куртка+полукомбинезон) 3кл. защиты с водоотталкивающей пропиткой (размер 104-108, рост 182-188)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 208"

    "Костюм сигнальный (куртка+полукомбинезон) 3кл. защиты с водоотталкивающей пропиткой (размер 112-116, рост 170-176)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 209"

    "Костюм сигнальный (куртка+полукомбинезон) 3кл. защиты с водоотталкивающей пропиткой (размер 112-116, рост 182-188)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 210"

    "Костюм сигнальный утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) 3кл. защиты с водоотталкивающей пропиткой (размер 88-92, рост 170-176)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 211"

    "Костюм сигнальный утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) 3кл. защиты с водоотталкивающей пропиткой (размер 96-100, рост 158-164)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 212"

    "Костюм сигнальный утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) 3кл. защиты с водоотталкивающей пропиткой (размер 96-100, рост 170-176)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 213"

    "Костюм сигнальный утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) 3кл. защиты с водоотталкивающей пропиткой (размер 96-100, рост 182-188)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 214"

    "Костюм сигнальный утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) 3кл. защиты с водоотталкивающей пропиткой (размер 104-108, рост 158-164)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 215"

    "Костюм сигнальный утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) 3кл. защиты с водоотталкивающей пропиткой (размер 104-108, рост 170-176)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 216"

    "Костюм сигнальный утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) 3кл. защиты с водоотталкивающей пропиткой (размер 104-108, рост 182-188)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 217"

    "Костюм сигнальный утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) 3кл. защиты с водоотталкивающей пропиткой (размер 112-116, рост 170-176)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 218"

    "Костюм сигнальный утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) 3кл. защиты с водоотталкивающей пропиткой (размер 112-116, рост 182-188)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 219"

    "Костюм утеплённый (куртка+брюки) "Охранник" (размер 96-100, рост 170-176)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 220"

    "Костюм утеплённый (куртка+брюки) "Охранник" (размер 104-108, рост 170-176)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 221"

    "Костюм утеплённый (куртка+брюки) "Охранник" (размер 112-116, рост 170-176)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 222"

    "Костюм х/б (куртка+брюки) (размер 88-92, рост 158-164)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 223"

    "Костюм х/б (куртка+брюки) (размер 88-92, рост 170-176)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 224"

    "Костюм х/б (куртка+брюки) (размер 88-92, рост 182-188)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 225"

    "Костюм х/б (куртка+брюки) (размер 96-100, рост 158-164)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 226"

    "Костюм х/б (куртка+брюки) (размер 96-100, рост 170-176)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 227"

    "Костюм х/б (куртка+брюки) (размер 96-100, рост 182-188)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 228"

    "Костюм х/б (куртка+брюки) (размер 104-108, рост 170-176)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 229"

    "Костюм х/б (куртка+брюки) (размер 112-116, рост 158-164)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 230"

    "Костюм х/б (куртка+брюки) (размер 112-116, рост 170-176)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 231"

    "Костюм х/б (куртка+брюки) (размер 128-132, рост 158-164)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 232"

    "Косынка"

    Кол-во: 100

    "Позиция 233"

    "Краги пекарские"

    Кол-во: 150

    "Позиция 234"

    "Краги пятипалые спилковые"

    Кол-во: 2560

    "Позиция 235"

    "Краги спилковые утепленные"

    Кол-во: 500

    "Позиция 236"

    "Крем гидрофильного действия (увлажняющий кожу) 100мл"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 237"

    "Крем гидрофобного действия (сушащий кожу) 100мл"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 238"

    "Крем от негативного влияния окружающей среды 100мл"

    Кол-во: 12000

    "Позиция 239"

    "Крем регенерирующий 100мл"

    Кол-во: 12000

    "Позиция 240"

    "Крем-паста очищающий 200мл"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 241"

    "Мыло туалетное 100гр"

    Кол-во: 12000

    "Позиция 242"

    "Наколенники"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 243"

    "Наушники противошумные"

    Кол-во: 400

    "Позиция 244"

    "Очки защитные для газорезчика"

    Кол-во: 50

    "Позиция 245"

    "Очки защитные закрытые"

    Кол-во: 3500

    "Позиция 246"

    "Очки защитные открытые прозрачные"

    Кол-во: 900

    "Позиция 247"

    "Очки защитные открытые со светофильтром"

    Кол-во: 1400

    "Позиция 248"

    "Перчатки резиновые"

    Кол-во: 500

    "Позиция 249"

    "Перчатки резиновые кислотозащитные"

    Кол-во: 10

    "Позиция 250"

    "Перчатки с полимерным покрытием"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 251"

    "Перчатки спилковые комбинированные усиленные"

    Кол-во: 16000

    "Позиция 252"

    "Перчатки спилковые утепленные"

    Кол-во: 12000

    "Позиция 253"

    "Перчатки трикотажные х/б с ПВХ"

    Кол-во: 16000

    "Позиция 254"

    "Перчатки утепленные ИТР"

    Кол-во: 500

    "Позиция 255"

    "Плащ сигнальный непромокаемый (размер 96-100, рост 170-176)"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 256"

    "Плащ сигнальный непромокаемый (размер 96-100, рост 182-188)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 257"

    "Плащ сигнальный непромокаемый (размер 104-108, рост 170-176)"

    Кол-во: 1700

    "Позиция 258"

    "Плащ сигнальный непромокаемый (размер 104-108, рост 182-188)"

    Кол-во: 1400

    "Позиция 259"

    "Плащ сигнальный непромокаемый (размер 112-116, рост 170-176)"

    Кол-во: 400

    "Позиция 260"

    "Плащ сигнальный непромокаемый (размер 128-132, рост 170-176)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 261"

    "Плащ сигнальный непромокаемый (размер 136-140, рост 170-176)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 262"

    "Плащ сигнальный непромокаемый (размер 144-148, рост 194-200)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 263"

    "Подшлемник для сварщика с пелериной"

    Кол-во: 200

    "Позиция 264"

    "Подшлемник для сварщика с пелериной утеплённый"

    Кол-во: 100

    "Позиция 265"

    "Подшлемник с однослойным утеплителем"

    Кол-во: 500

    "Позиция 266"

    "Подшлемник утеплённый"

    Кол-во: 600

    "Позиция 267"

    "Подшлемник-маска трикотажный"

    Кол-во: 800

    "Позиция 268"

    "Страховочная привязь огнеупорная (размер 96-100)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 269"

    "Страховочная привязь огнеупорная (размер 104-108)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 270"

    "Страховочная привязь огнеупорная (размер 112-116)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 271"

    "Приспособление специальное с шипами против скольжения"

    Кол-во: 500

    "Позиция 272"

    "Респиратор"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 273"

    "Респиратор от сварочных дымов"

    Кол-во: 700

    "Позиция 274"

    "Респиратор-полумаска"

    Кол-во: 2800

    "Позиция 275"

    "Рукавицы антивибрационные"

    Кол-во: 200

    "Позиция 276"

    "Рукавицы меховые"

    Кол-во: 2800

    "Позиция 277"

    "Сапоги кожаные с жестким подноском (размер 40)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 278"

    "Сапоги кожаные с жестким подноском (размер 41)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 279"

    "Сапоги кожаные с жестким подноском (размер 42)"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 280"

    "Сапоги кожаные с жестким подноском (размер 43)"

    Кол-во: 1400

    "Позиция 281"

    "Сапоги кожаные с жестким подноском (размер 44)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 282"

    "Сапоги кожаные с жестким подноском (размер 45)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 283"

    "Сапоги кожаные с жестким подноском (размер 46)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 284"

    "Сапоги кожаные с жестким подноском (размер 47)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 285"

    "Сапоги кожаные с жестким подноском (размер 48)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 286"

    "Сапоги кожаные с жестким подноском утепленные (размер 38)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 287"

    "Сапоги кожаные с жестким подноском утепленные (размер 39)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 288"

    "Сапоги кожаные с жестким подноском утепленные (размер 40)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 289"

    "Сапоги кожаные с жестким подноском утепленные (размер 41)"

    Кол-во: 690

    "Позиция 290"

    "Сапоги кожаные с жестким подноском утепленные (размер 42)"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 291"

    "Сапоги кожаные с жестким подноском утепленные (размер 43)"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 292"

    "Сапоги кожаные с жестким подноском утепленные (размер 44)"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 293"

    "Сапоги кожаные с жестким подноском утепленные (размер 45)"

    Кол-во: 600

    "Позиция 294"

    "Сапоги кожаные с жестким подноском утепленные (размер 46)"

    Кол-во: 190

    "Позиция 295"

    "Сапоги кожаные с жестким подноском утепленные (размер 47)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 296"

    "Сапоги резиновые (размер 38)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 297"

    "Сапоги резиновые (размер 39)"

    Кол-во: 65

    "Позиция 298"

    "Сапоги резиновые (размер 40)"

    Кол-во: 460

    "Позиция 299"

    "Сапоги резиновые (размер 41)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 300"

    "Сапоги резиновые (размер 42)"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 301"

    "Сапоги резиновые (размер 43)"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 302"

    "Сапоги резиновые (размер 44)"

    Кол-во: 800

    "Позиция 303"

    "Сапоги резиновые (размер 45)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 304"

    "Сапоги резиновые (размер 46)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 305"

    "Сапоги резиновые (размер 47)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 306"

    "Свитер (размер 96-100, рост 170-176)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 307"

    "Свитер (размер 96-100, рост 182-188)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 308"

    "Свитер (размер 104-108, рост 170-176)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 309"

    "Свитер (размер 112-116, рост 170-176)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 310"

    "Свитер (размер 112-116, рост 182-188)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 311"

    "Свитер (размер 120-124, рост 182-188)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 312"

    "Средство защиты от клещей аэрозоль"

    Кол-во: 11000

    "Позиция 313"

    "Средство защиты от кровососущих насекомых аэрозоль"

    Кол-во: 11000

    "Позиция 314"

    "Средство защиты от кровососущих насекомых крем"

    Кол-во: 11000

    "Позиция 315"

    "Средство после укусов бальзам"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 316"

    "Туфли кожаные с закрытой или фиксированной пяткой (размер 37)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 317"

    "Туфли кожаные с закрытой или фиксированной пяткой (размер 38)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 318"

    "Туфли кожаные с закрытой или фиксированной пяткой (размер 39)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 319"

    "Туфли кожаные с закрытой или фиксированной пяткой (размер 44)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 320"

    "Фартук защитный из полимерных материалов"

    Кол-во: 70

    "Позиция 321"

    "Футболка охранника (размер 96-100, рост 170-176)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 322"

    "Футболка охранника (размер 112-116, рост 182-188)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 323"

    "Футболка-поло (размер 96-100, рост 170-176)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 324"

    "Футболка-поло (размер 96-100, рост 182-188)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 325"

    "Футболка-поло (размер 104-108, рост 182-188)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 326"

    "Футболка-поло (размер 120-124, рост 170-176)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 327"

    "Шапка-ушанка"

    Кол-во: 200

    "Позиция 328"

    "Щиток защитный прозрачный"

    Кол-во: 500

    "Позиция 329"

    "Щиток сварщика защитный с креплением на каску"

    Кол-во: 500

    "Позиция 330"

    "Костюм ИТР (куртка+брюки) для защиты от ОПЗ и МВ (для руководителей и специалистов "Эдванс") 1-ой категории, размер 88-92, рост 170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 331"

    "Костюм ИТР (куртка+брюки) для защиты от ОПЗ и МВ (для руководителей и специалистов "Эдванс") 1-ой категории, размер 96-100, рост 182-188"

    Кол-во: 2

    "Позиция 332"

    "Костюм ИТР (куртка+брюки) для защиты от ОПЗ и МВ (для руководителей и специалистов "Эдванс") 1-ой категории, размер 104-108, рост 170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 333"

    "Костюм ИТР (куртка+брюки) для защиты от ОПЗ и МВ (для руководителей и специалистов "Эдванс") 1-ой категории, размер 104-108, рост 182-188"

    Кол-во: 1

    "Позиция 334"

    "Костюм ИТР (куртка+брюки) для защиты от ОПЗ и МВ (для руководителей и специалистов "Эдванс") 1-ой категории, размер 112-116, рост 170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 335"

    "Костюм ИТР (куртка+брюки) для защиты от ОПЗ и МВ (для руководителей и специалистов "Эдванс") 1-ой категории, размер 112-116, рост 182-188"

    Кол-во: 1

    "Позиция 336"

    "Костюм ИТР (куртка+брюки) для защиты от ОПЗ и МВ (для руководителей и специалистов "Эдванс") 1-ой категории, размер 128-132, рост 194-200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 337"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов "Капитан") 1-ой категории, размер 88-92, рост 158-164"

    Кол-во: 1

    "Позиция 338"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов "Капитан") 1-ой категории, размер 88-92, рост 170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 339"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов "Капитан") 1-ой категории, размер 96-100, рост 170-176"

    Кол-во: 5

    "Позиция 340"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов "Капитан") 1-ой категории, размер 96-100, рост 182-188"

    Кол-во: 3

    "Позиция 341"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов "Капитан") 1-ой категории, размер 104-108, рост 170-176"

    Кол-во: 3

    "Позиция 342"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов "Капитан") 1-ой категории, размер 104-108, рост 182-188"

    Кол-во: 2

    "Позиция 343"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов "Капитан") 1-ой категории, размер 112-116, рост 170-176)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 344"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов "Капитан") 1-ой категории, размер 112-116, рост 182-188)"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Лот № 2 на поставку спецодежды СИЗ г. Уфа

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 17:00 GMT +316.03.2020 17:0016.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003299Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 2 на поставку спецодежды СИЗ г. УфаСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    07.04.2020 14:3007.04.2020 14:3007.04.2020 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003299Подведение итогов не позднее Лот № 2 на поставку спецодежды СИЗ г. УфаСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.04.202007.04.2020 14:3007.04.2020 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003299Подведение итогов не позднее Лот № 2 на поставку спецодежды СИЗ г. УфаСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 2 на поставку спецодежды СИЗ г. Уфа

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бейсболка"

    Кол-во: 9

    "Позиция 2"

    "Белье нательное размер 88-92, рост 158-164"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Белье нательное размер 88-92, рост 170-176"

    Кол-во: 160

    "Позиция 4"

    "Белье нательное размер 88-92, рост 182-188"

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "Белье нательное размер 96-100, рост 158-164"

    Кол-во: 250

    "Позиция 6"

    "Белье нательное размер 96-100, рост 170-176"

    Кол-во: 2300

    "Позиция 7"

    "Белье нательное размер 96-100, рост 182-188"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 8"

    "Белье нательное размер 104-108, рост 158-164"

    Кол-во: 85

    "Позиция 9"

    "Белье нательное размер 104-108, рост 170-176"

    Кол-во: 1250

    "Позиция 10"

    "Белье нательное размер 104-108, рост 182-188"

    Кол-во: 750

    "Позиция 11"

    "Белье нательное размер 104-108, рост 194-200"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Белье нательное размер 112-116, рост 158-164"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Белье нательное размер 112-116, рост 170-176"

    Кол-во: 420

    "Позиция 14"

    "Белье нательное размер 112-116, рост 182-188"

    Кол-во: 300

    "Позиция 15"

    "Белье нательное размер 112-116, рост 194-200"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Белье нательное размер 120-124, рост 158-164"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Белье нательное размер 120-124, рост 170-176"

    Кол-во: 50

    "Позиция 18"

    "Белье нательное размер 120-124, рост 194-200"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Белье нательное размер 128-132, рост 170-176"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Белье нательное размер 144-148, рост 170-176"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Ботинки кожаные с высокими берцами размер 41"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Ботинки кожаные с высокими берцами размер 42"

    Кол-во: 25

    "Позиция 23"

    "Ботинки кожаные с высокими берцами размер 43"

    Кол-во: 25

    "Позиция 24"

    "Ботинки кожаные с высокими берцами размер 44"

    Кол-во: 25

    "Позиция 25"

    "Ботинки кожаные с высокими берцами размер 45"

    Кол-во: 7

    "Позиция 26"

    "Ботинки кожаные с высокими берцами утепленные размер 43"

    Кол-во: 15

    "Позиция 27"

    "Ботинки кожаные с высокими берцами утепленные размер 43"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Ботинки кожаные с высокими берцами утепленные размер 45"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском размер 35"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском размер 36"

    Кол-во: 12

    "Позиция 31"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском размер 38"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском размер 39"

    Кол-во: 30

    "Позиция 33"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском размер 40"

    Кол-во: 150

    "Позиция 34"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском размер 41"

    Кол-во: 320

    "Позиция 35"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском размер 42"

    Кол-во: 360

    "Позиция 36"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском размер 43"

    Кол-во: 270

    "Позиция 37"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском размер 44"

    Кол-во: 220

    "Позиция 38"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском размер 45"

    Кол-во: 70

    "Позиция 39"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском размер 46"

    Кол-во: 15

    "Позиция 40"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском утепленные размер 36"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском утепленные размер 39"

    Кол-во: 25

    "Позиция 42"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском утепленные размер 40"

    Кол-во: 130

    "Позиция 43"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском утепленные размер 41"

    Кол-во: 150

    "Позиция 44"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском утепленные размер 42"

    Кол-во: 260

    "Позиция 45"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском утепленные размер 43"

    Кол-во: 450

    "Позиция 46"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском утепленные размер 44"

    Кол-во: 450

    "Позиция 47"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском утепленные размер 45"

    Кол-во: 300

    "Позиция 48"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском утепленные размер 46"

    Кол-во: 120

    "Позиция 49"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском утепленные размер 47"

    Кол-во: 35

    "Позиция 50"

    "Валенки размер 38"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Валенки размер 39"

    Кол-во: 20

    "Позиция 52"

    "Валенки размер 40"

    Кол-во: 200

    "Позиция 53"

    "Валенки размер 41"

    Кол-во: 700

    "Позиция 54"

    "Валенки размер 42"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 55"

    "Валенки размер 43"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 56"

    "Валенки размер 44"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 57"

    "Валенки размер 45"

    Кол-во: 700

    "Позиция 58"

    "Валенки размер 46"

    Кол-во: 200

    "Позиция 59"

    "Валенки размер 47"

    Кол-во: 50

    "Позиция 60"

    "Валенки размер 48"

    Кол-во: 5

    "Позиция 61"

    "Валенки размер 49"

    Кол-во: 5

    "Позиция 62"

    "Галоши резиновые размер 35"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Галоши резиновые размер 36"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Галоши резиновые размер 37"

    Кол-во: 5

    "Позиция 65"

    "Галоши резиновые размер 38"

    Кол-во: 8

    "Позиция 66"

    "Галоши резиновые размер 39"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Галоши резиновые размер 40"

    Кол-во: 4

    "Позиция 68"

    "Галоши резиновые размер 41"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Галоши резиновые размер 44"

    Кол-во: 4

    "Позиция 70"

    "Жилет сигнальный 2 класс защиты зеленый размер 88-92"

    Кол-во: 100

    "Позиция 71"

    "Жилет сигнальный 2 класс защиты зеленый размер 96-100"

    Кол-во: 200

    "Позиция 72"

    "Жилет сигнальный 2 класс защиты зеленый размер 104-108"

    Кол-во: 200

    "Позиция 73"

    "Жилет сигнальный 2 класс защиты оранжевый размер 80-84"

    Кол-во: 150

    "Позиция 74"

    "Жилет сигнальный 2 класс защиты оранжевый размер 88-92"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 75"

    "Жилет сигнальный 2 класс защиты оранжевый размер 96-100"

    Кол-во: 2300

    "Позиция 76"

    "Жилет сигнальный 2 класс защиты оранжевый размер 104-108"

    Кол-во: 2300

    "Позиция 77"

    "Жилет сигнальный 2 класс защиты оранжевый размер 112-116"

    Кол-во: 500

    "Позиция 78"

    "Жилет сигнальный 2 класс защиты оранжевый размер 120-124"

    Кол-во: 150

    "Позиция 79"

    "Жилет сигнальный 2 класс защиты оранжевый размер 128-132"

    Кол-во: 200

    "Позиция 80"

    "Жилет утепленный размер 96-100 рост 170-176"

    Кол-во: 6

    "Позиция 81"

    "Жилет утепленный размер 104-108 рост 170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Жилет утепленный размер 112-116 рост 182-188"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Каска защитная СОМЗ -55 Favori с логотипом арт.78217 белая"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 84"

    "Каска защитная СОМЗ -55 Favori с логотипом арт.78214 оранжевая"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 85"

    "Кепка охранника размер 60"

    Кол-во: 32

    "Позиция 86"

    "Колпак хлопчатобумажный"

    Кол-во: 500

    "Позиция 87"

    "Комбинезон защитный малярный с капюшоном размер 80-84 рост 158-164"

    Кол-во: 20

    "Позиция 88"

    "Комбинезон защитный малярный с капюшоном размер 88-92 рост 158-164"

    Кол-во: 120

    "Позиция 89"

    "Комбинезон защитный малярный с капюшоном размер 88-92 рост 170-176"

    Кол-во: 300

    "Позиция 90"

    "Комбинезон защитный малярный с капюшоном размер 88-92 рост 182-188"

    Кол-во: 60

    "Позиция 91"

    "Комбинезон защитный малярный с капюшоном размер 88-92 рост 194-200"

    Кол-во: 30

    "Позиция 92"

    "Комбинезон защитный малярный с капюшоном размер 96-100 рост 158-164"

    Кол-во: 70

    "Позиция 93"

    "Комбинезон защитный малярный с капюшоном размер 96-100 рост 170-176"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 94"

    "Комбинезон защитный малярный с капюшоном размер 96-100 рост 182-188"

    Кол-во: 400

    "Позиция 95"

    "Комбинезон защитный малярный с капюшоном размер 104-108 рост 158-164"

    Кол-во: 30

    "Позиция 96"

    "Комбинезон защитный малярный с капюшоном размер 104-108 рост 170-176"

    Кол-во: 300

    "Позиция 97"

    "Комбинезон защитный малярный с капюшоном размер 104-108 рост 182-188"

    Кол-во: 400

    "Позиция 98"

    "Комбинезон защитный малярный с капюшоном размер 112-116 рост 170-176"

    Кол-во: 150

    "Позиция 99"

    "Комбинезон защитный малярный с капюшоном размер 112-116 рост 182-188"

    Кол-во: 30

    "Позиция 100"

    "Комбинезон защитный малярный с капюшоном размер 120-124 рост 170-176"

    Кол-во: 30

    "Позиция 101"

    "Костюм (куртка+брюки) "Охранник" размер 88-92 рост 158-164"

    Кол-во: 3

    "Позиция 102"

    "Костюм (куртка+брюки) "Охранник" размер 88-92 рост 170-176"

    Кол-во: 3

    "Позиция 103"

    "Костюм (куртка+брюки) "Охранник" размер 96-100 рост 158-164"

    Кол-во: 6

    "Позиция 104"

    "Костюм (куртка+брюки) "Охранник" размер 96-100 рост 170-176"

    Кол-во: 20

    "Позиция 105"

    "Костюм (куртка+брюки) "Охранник" размер 96-100 рост 182-188"

    Кол-во: 6

    "Позиция 106"

    "Костюм (куртка+брюки) "Охранник" размер 104-108 рост 170-176"

    Кол-во: 20

    "Позиция 107"

    "Костюм (куртка+брюки) "Охранник" размер 104-108 рост 182-188"

    Кол-во: 10

    "Позиция 108"

    "Костюм (куртка+брюки) "Охранник" размер 104-108 рост 194-200"

    Кол-во: 4

    "Позиция 109"

    "Костюм (куртка+брюки) "Охранник" размер 112-116 рост 170-176"

    Кол-во: 10

    "Позиция 110"

    "Костюм (куртка+брюки) "Охранник" размер 112-116 рост 182-188"

    Кол-во: 3

    "Позиция 111"

    "Костюм (куртка+брюки) брезентовый размер 88-92 рост 158-164"

    Кол-во: 4

    "Позиция 112"

    "Костюм (куртка+брюки) брезентовый размер 88-92 рост 170-176"

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "Костюм (куртка+брюки) брезентовый размер 88-92 рост 182-188"

    Кол-во: 2

    "Позиция 114"

    "Костюм (куртка+брюки) брезентовый размер 96-100 рост 170-176"

    Кол-во: 10

    "Позиция 115"

    "Костюм (куртка+брюки) брезентовый размер 96-100 рост 182-188"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "Костюм (куртка+брюки) брезентовый размер 104-108 рост 158-164"

    Кол-во: 2

    "Позиция 117"

    "Костюм (куртка+брюки) брезентовый размер 104-108 рост 170-176"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "Костюм (куртка+полукомбинезон) с кислотозащитной пропиткой рост 96-100 рост 170-176"

    Кол-во: 4

    "Позиция 119"

    "Костюм (куртка+полукомбинезон) с кислотозащитной пропиткой размер 104-108 рост 170-176"

    Кол-во: 4

    "Позиция 120"

    "Костюм (куртка+полукомбинезон) с кислотозащитной пропиткой размер 104-108 рост 182-188"

    Кол-во: 2

    "Позиция 121"

    "Костюм ИТР (куртка+брюки+ флисовая куртка) для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой размер 88-92 рост 158-164"

    Кол-во: 10

    "Позиция 122"

    "Костюм ИТР (куртка+брюки+ флисовая куртка) для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой размер 88-92 рост 170-176"

    Кол-во: 50

    "Позиция 123"

    "Костюм ИТР (куртка+брюки+ флисовая куртка) для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой размер 88-92 рост 182-188"

    Кол-во: 10

    "Позиция 124"

    "Костюм ИТР (куртка+брюки+ флисовая куртка) для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой размер 96-100 рост 158-164"

    Кол-во: 20

    "Позиция 125"

    "Костюм ИТР (куртка+брюки+ флисовая куртка) для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой размер 96-100 рост 170-176"

    Кол-во: 120

    "Позиция 126"

    "Костюм ИТР (куртка+брюки+ флисовая куртка) для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой размер 96-100 рост 182-188"

    Кол-во: 50

    "Позиция 127"

    "Костюм ИТР (куртка+брюки+ флисовая куртка) для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой размер 104-108 рост 170-176"

    Кол-во: 250

    "Позиция 128"

    "Костюм ИТР (куртка+брюки+ флисовая куртка) для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой размер 104-108 рост 182-188"

    Кол-во: 200

    "Позиция 129"

    "Костюм ИТР (куртка+брюки+ флисовая куртка) для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой размер 112-116 рост 170-176"

    Кол-во: 10

    "Позиция 130"

    "Костюм ИТР (куртка+брюки+ флисовая куртка) для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой размер 112-116 рост 182-188"

    Кол-во: 30

    "Позиция 131"

    "Костюм ИТР (куртка+брюки+ флисовая куртка) для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой размер 120-124 рост 194-200"

    Кол-во: 4

    "Позиция 132"

    "Костюм ИТР (куртка+брюки+ флисовая куртка) для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой размер 128-132 рост 194-200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Костюм ИТР (куртка+брюки+ флисовая куртка) для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой размер 136-140 рост 158-164"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Костюм ИТР (куртка+брюки+ флисовая куртка) для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой размер 144-148 рост 182-188"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 80-84, рост 158-164)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 136"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 80-84, рост 170-176)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 137"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 88-92, рост 158-164)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 138"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 88-92, рост 170-176)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 139"

    "Костюм зимний ИТР для защиты от ОПЗ и МВ, 3 категории (размер 88-92, рост 170-176)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 140"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 88-92, рост 182-188)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 141"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 88-92, рост 194-200)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 142"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 96-100, рост 158-164)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 143"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 96-100, рост 170-176)"

    Кол-во: 250

    "Позиция 144"

    "Костюм зимний ИТР для защиты от ОПЗ и МВ, 3 категории (размер 96-100, рост 170-176)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 145"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 96-100, рост 182-188)"

    Кол-во: 120

    "Позиция 146"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 104-108, рост 158-164)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 147"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 104-108, рост 170-176)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 148"

    "Костюм зимний ИТР для защиты от ОПЗ и МВ, 3 категории (размер 104-108, рост 170-176)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 149"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 104-108, рост 182-188)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 150"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 112-116, рост 170-176)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 151"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 112-116, рост 182-188)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 152"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 120-124, рост 170-176)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 153"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 120-124, рост 182-188)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 154"

    "Костюм для защиты от пониженных температур (для руководителей и специалистов, мужской) 2-ой категории (размер 128-132, рост 182-188)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 155"

    "Костюм огнестойкий (куртка+полукомбинезон) (размер 88-92, рост 158-164)"

    Кол-во: 38

    "Позиция 156"

    "Костюм огнестойкий (куртка+полукомбинезон) (размер 88-92, рост 170-176)"

    Кол-во: 65

    "Позиция 157"

    "Костюм огнестойкий (куртка+полукомбинезон) (размер 88-92, рост 182-188)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 158"

    "Костюм огнестойкий (куртка+полукомбинезон) (размер 96-100, рост 158-164)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 159"

    "Костюм огнестойкий (куртка+полукомбинезон) (размер 96-100, рост 170-176)"

    Кол-во: 375

    "Позиция 160"

    "Костюм огнестойкий (куртка+полукомбинезон) (размер 96-100, рост 182-188)"

    Кол-во: 45

    "Позиция 161"

    "Костюм огнестойкий (куртка+полукомбинезон) (размер 96-100, рост 194-200)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 162"

    "Костюм огнестойкий (куртка+полукомбинезон) (размер 104-108, рост 158-164)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 163"

    "Костюм огнестойкий (куртка+полукомбинезон) (размер 104-108, рост 170-176)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 164"

    "Костюм огнестойкий (куртка+полукомбинезон) (размер 104-108, рост 182-188)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 165"

    "Костюм огнестойкий (куртка+полукомбинезон) (размер 128-132, рост 182-188)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 166"

    "Костюм огнестойкий утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) (размер 88-92, рост 158-164)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 167"

    "Костюм огнестойкий утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) (размер 88-92, рост 170-176)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 168"

    "Костюм огнестойкий утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) (размер 88-92, рост 182-188)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 169"

    "Костюм огнестойкий утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) (размер 96-100, рост 158-164)"

    Кол-во: 75

    "Позиция 170"

    "Костюм огнестойкий утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) (размер 96-100, рост 170-176)"

    Кол-во: 450

    "Позиция 171"

    "Костюм огнестойкий утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) (размер 96-100, рост 182-188)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 172"

    "Костюм огнестойкий утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) (размер 104-108, рост 158-164)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 173"

    "Костюм огнестойкий утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) (размер 104-108, рост 170-176)"

    Кол-во: 260

    "Позиция 174"

    "Костюм огнестойкий утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) (размер 104-108, рост 182-188)"

    Кол-во: 160

    "Позиция 175"

    "Костюм огнестойкий утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) (размер 104-108, рост 194-200)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 176"

    "Костюм огнестойкий утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) (размер 112-116, рост 158-164)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 177"

    "Костюм огнестойкий утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) (размер 112-116, рост 170-176)"

    Кол-во: 65

    "Позиция 178"

    "Костюм огнестойкий утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) (размер 112-116, рост 182-188)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 179"

    "Костюм огнестойкий утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) (размер 112-116, рост 194-200)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 180"

    "Костюм огнестойкий утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) (размер 120-124, рост 170-176)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 181"

    "Костюм огнестойкий утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) (размер 120-124, рост 182-188)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 182"

    "Костюм огнестойкий утеплённый (куртка+полукомбинезон+жилет) (размер 136-140, рост 182-188)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 183"

    "Костюм пекаря (размер 88-92, рост 182-188)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 184"

    "Костюм пекаря (размер 96-100, рост 158-164)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 185"

    "Костюм пекаря (размер 112-116, рост 170-176)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 186"

    "Костюм пекаря (размер 112-116, рост 182-188)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 187"

    "Костюм пекаря (размер 120-124, рост 158-164)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 188"

    "Костюм поварской (размер 80-84,рост 158-164)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 189"

    "Костюм поварской (размер 80-84,рост 158-164)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 190"

    "Костюм поварской (размер 88-92,рост 170-176)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 191"

    "Костюм поварской (размер 96-100,рост 158-164)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 192"

    "Костюм поварской (размер 104-108,рост 146-152)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 193"

    "Костюм поварской (размер 104-108,рост 158-164)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 194"

    "Костюм поварской (размер 112-116,рост 158-164)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 195"

    "Костюм противоэнцефалитный (размер 80-84 рост 158-164)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 196"

    "Костюм противоэнцефалитный (размер 80-84 рост 170-176)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 197"

    "Костюм противоэнцефалитный (размер 88-92 рост 158-164)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 198"

    "Костюм противоэнцефалитный (размер 88-92 рост 170-176)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 199"

    "Костюм противоэнцефалитный (размер 88-92 рост 182-188)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 200"

    "Костюм противоэнцефалитный (размер 88-92 рост 194-200)"

    Кол-во: 70

    "Позиция 201"

    "Костюм противоэнцефалитный (размер 96-100 рост 158-164)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 202"

    "Костюм противоэнцефалитный (размер 96-100 рост 170-176)"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 203"

    "Костюм противоэнцефалитный (размер 96-100 рост 182-188)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 204"

    "Костюм противоэнцефалитный (размер 104-108 рост 158-164)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 205"

    "Костюм противоэнцефалитный (размер 104-108 рост 170-176)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 206"

    "Костюм противоэнцефалитный (размер 104-108 рост 182-188)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 207"

    "Костюм противоэнцефалитный (размер 104-108 рост 194-200)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 208"

    "Костюм противоэнцефалитный (размер 112-116 рост 158-164)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 209"

    "Костюм противоэнцефалитный (размер 112-116 рост 170-176)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 210"

    "Костюм противоэнцефалитный (размер 112-116 рост 182-188)"

    Кол-во: 250

    "Позиция 211"

    "Костюм противоэнцефалитный (размер 120-124 рост 158-164)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 212"

    "Костюм противоэнцефалитный (размер 120-124 рост 170-176)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 213"

    "Костюм противоэнцефалитный (размер 120-124 рост 182-188)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 214"

    "Костюм противоэнцефалитный (размер 120-124 рост 194-200)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 215"

    "Костюм противоэнцефалитный (размер 128-132 рост 170-176)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 216"

    "Костюм противоэнцефалитный (размер 128-132 рост 182-188)"

    Кол-во: 130

    "Позиция 217"

    "Костюм для защиты от ОПЗ и МВ с ВО, рабочий, размер 80-84, рост 158-164"

    Кол-во: 15

    "Позиция 218"

    "Костюм для защиты от ОПЗ и МВ с ВО, рабочий, размер 80-84, рост 170-176"

    Кол-во: 15

    "Позиция 219"

    "Костюм для защиты от ОПЗ и МВ с ВО, рабочий, размер 88-92, рост 158-164"

    Кол-во: 120

    "Позиция 220"

    "Костюм для защиты от ОПЗ и МВ с ВО, рабочий, размер 88-92, рост 170-176"

    Кол-во: 220

    "Позиция 221"

    "Костюм для защиты от ОПЗ и МВ с ВО, рабочий, размер 88-92, рост 182-188"

    Кол-во: 100

    "Позиция 222"

    "Костюм для защиты от ОПЗ и МВ с ВО, рабочий, размер 88-92, рост 194-200"

    Кол-во: 4

    "Позиция 223"

    "Костюм для защиты от ОПЗ и МВ с ВО, рабочий, размер 96-100, рост 158-164"

    Кол-во: 170

    "Позиция 224"

    "Костюм для защиты от ОПЗ и МВ с ВО, рабочий, размер 96-100, рост 170-176"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 225"

    "Костюм для защиты от ОПЗ и МВ с ВО, рабочий, размер 96-100, рост 182-188"

    Кол-во: 500

    "Позиция 226"

    "Костюм для защиты от ОПЗ и МВ с ВО, рабочий, размер 104-108, рост 158-164"

    Кол-во: 45

    "Позиция 227"

    "Костюм для защиты от ОПЗ и МВ с ВО, рабочий, размер 104-108, рост 170-176"

    Кол-во: 550

    "Позиция 228"

    "Костюм для защиты от ОПЗ и МВ с ВО, рабочий, размер 104-108, рост 182-188"

    Кол-во: 500

    "Позиция 229"

    "Костюм для защиты от ОПЗ и МВ с ВО, рабочий, размер 112-116, рост 170-176"

    Кол-во: 100

    "Позиция 230"

    "Костюм для защиты от ОПЗ и МВ с ВО, рабочий, размер 112-116, рост 182-188"

    Кол-во: 120

    "Позиция 231"

    "Костюм для защиты от ОПЗ и МВ с ВО, рабочий, размер 120-124, рост 170-176"

    Кол-во: 25

    "Позиция 232"

    "Костюм для защиты от ОПЗ и МВ с ВО, рабочий, размер 120-124, рост 182-188"

    Кол-во: 25

    "Позиция 233"

    "Костюм для защиты от ОПЗ и МВ с ВО, рабочий, размер 120-124, рост 194-200"

    Кол-во: 6

    "Позиция 234"

    "Костюм для защиты от ОПЗ и МВ с ВО, рабочий, размер 128-132, рост 170-176"

    Кол-во: 4

    "Позиция 235"

    "Костюм для защиты от ОПЗ и МВ с ВО, рабочий, размер 128-132, рост 182-188"

    Кол-во: 4

    "Позиция 236"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 80-84 рост 158-164"

    Кол-во: 10

    "Позиция 237"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 80-84 рост 170-176"

    Кол-во: 10

    "Позиция 238"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 88-96 рост 158-164"

    Кол-во: 80

    "Позиция 239"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 88-96 рост 170-176"

    Кол-во: 50

    "Позиция 240"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 88-96 рост 182-188"

    Кол-во: 20

    "Позиция 241"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 96-100 рост 158-164"

    Кол-во: 250

    "Позиция 242"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 96-100 рост 170-176"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 243"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 96-100 рост 182-188"

    Кол-во: 250

    "Позиция 244"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 96-100 рост 194-200"

    Кол-во: 4

    "Позиция 245"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 104-108 рост 158-164"

    Кол-во: 70

    "Позиция 246"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 104-108 рост 170-176"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 247"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 104-108 рост 182-188"

    Кол-во: 500

    "Позиция 248"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 104-108 рост 194-200"

    Кол-во: 22

    "Позиция 249"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 112-116 рост 158-164"

    Кол-во: 15

    "Позиция 250"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 112-116 рост 170-176"

    Кол-во: 200

    "Позиция 251"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 112-116 рост 182-188"

    Кол-во: 200

    "Позиция 252"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 112-116 рост 194-200"

    Кол-во: 30

    "Позиция 253"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 120-124 рост 170-176"

    Кол-во: 20

    "Позиция 254"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 120-124 рост 182-188"

    Кол-во: 20

    "Позиция 255"

    "Костюм зимний для защиты от пониженных температур и ОПЗ и МВ, рабочий 2 категории, размер 120-124 рост 194-200"

    Кол-во: 20

    "Позиция 256"

    "Костюм летний цельноспилковый для сварщика (куртка+брюки) размер 88-92 рост 158-164"

    Кол-во: 10

    "Позиция 257"

    "Костюм летний цельноспилковый для сварщика (куртка+брюки) размер 88-92 рост 170-176"

    Кол-во: 10

    "Позиция 258"

    "Костюм летний цельноспилковый для сварщика (куртка+брюки) размер 96-100 рост 158-164"

    Кол-во: 12

    "Позиция 259"

    "Костюм летний цельноспилковый для сварщика (куртка+брюки) размер 96-100 рост 170-176"

    Кол-во: 100

    "Позиция 260"

    "Костюм летний цельноспилковый для сварщика (куртка+брюки) размер 96-100 рост 182-188"

    Кол-во: 20

    "Позиция 261"

    "Костюм летний цельноспилковый для сварщика (куртка+брюки) размер 104-108, рост 158-164"

    Кол-во: 4

    "Позиция 262"

    "Костюм зимний цельноспилковый для сварщика (куртка+брюки+съемный утеплитель) размер 88-92, рост 158-164"

    Кол-во: 7

    "Позиция 263"

    "Костюм зимний цельноспилковый для сварщика (куртка+брюки+съемный утеплитель) размер 88-92, рост 170-176"

    Кол-во: 5

    "Позиция 264"

    "Костюм зимний цельноспилковый для сварщика (куртка+брюки+съемный утеплитель) размер 96-100, рост 158-164"

    Кол-во: 40

    "Позиция 265"

    "Костюм зимний цельноспилковый для сварщика (куртка+брюки+съемный утеплитель) размер 96-100, рост 170-176"

    Кол-во: 160

    "Позиция 266"

    "Костюм зимний цельноспилковый для сварщика (куртка+брюки+съемный утеплитель) размер 104-108, рост 158-164"

    Кол-во: 12

    "Позиция 267"

    "Костюм зимний цельноспилковый для сварщика (куртка+брюки+съемный утеплитель) размер 104-108, рост 170-176"

    Кол-во: 160

    "Позиция 268"

    "Костюм зимний цельноспилковый для сварщика (куртка+брюки+съемный утеплитель) размер 104-108, рост 182-188"

    Кол-во: 50

    "Позиция 269"

    "Костюм зимний цельноспилковый для сварщика (куртка+брюки+съемный утеплитель) размер 112-116, рост 170-176"

    Кол-во: 40

    "Позиция 270"

    "Костюм зимний цельноспилковый для сварщика (куртка+брюки+съемный утеплитель) размер 112-116, рост 182-188"

    Кол-во: 20

    "Позиция 271"

    "Костюм зимний цельноспилковый для сварщика (куртка+брюки+съемный утеплитель) размер 120-124, рост 182-188"

    Кол-во: 4

    "Позиция 272"

    "Костюм сигнальный для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой(куртка +полукомбинезон) 3 класс защиты рабочий, размер 80-84, рост 158-164"

    Кол-во: 4

    "Позиция 273"

    "Костюм сигнальный для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой(куртка +полукомбинезон) 3 класс защиты рабочий, размер 88-92, рост 158-164"

    Кол-во: 20

    "Позиция 274"

    "Костюм сигнальный для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой(куртка +полукомбинезон) 3 класс защиты рабочий, размер 88-92, рост 170-176"

    Кол-во: 40

    "Позиция 275"

    "Костюм сигнальный для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой(куртка +полукомбинезон) 3 класс защиты рабочий, размер 88-92, рост 182-188"

    Кол-во: 20

    "Позиция 276"

    "Костюм сигнальный для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой(куртка +полукомбинезон) 3 класс защиты рабочий, размер 96-100, рост 158-164"

    Кол-во: 10

    "Позиция 277"

    "Костюм сигнальный для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой(куртка +полукомбинезон) 3 класс защиты рабочий, размер 96-100, рост 170-176"

    Кол-во: 40

    "Позиция 278"

    "Костюм сигнальный для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой(куртка +полукомбинезон) 3 класс защиты рабочий, размер 96-100, рост 182-188"

    Кол-во: 40

    "Позиция 279"

    "Костюм сигнальный для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой(куртка +полукомбинезон) 3 класс защиты рабочий, размер 96-100, рост 194-200"

    Кол-во: 10

    "Позиция 280"

    "Костюм сигнальный для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой(куртка +полукомбинезон) 3 класс защиты рабочий, размер 104-108, рост 158-164"

    Кол-во: 20

    "Позиция 281"

    "Костюм сигнальный для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой(куртка +полукомбинезон) 3 класс защиты рабочий, размер 104-108, рост 170-176"

    Кол-во: 40

    "Позиция 282"

    "Костюм утепленный сигнальный для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой(куртка +полукомбинезон) 3 класс защиты рабочий, размер 80-84, рост 158-164"

    Кол-во: 4

    "Позиция 283"

    "Костюм утепленный сигнальный для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой(куртка +полукомбинезон) 3 класс защиты рабочий, размер 88-92, рост 158-164"

    Кол-во: 4

    "Позиция 284"

    "Костюм утепленный сигнальный для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой(куртка +полукомбинезон) 3 класс защиты рабочий, размер 88-92, рост 170-176"

    Кол-во: 100

    "Позиция 285"

    "Костюм утепленный сигнальный для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой(куртка +полукомбинезон) 3 класс защиты рабочий, размер 96-100, рост 170-176"

    Кол-во: 120

    "Позиция 286"

    "Костюм утепленный сигнальный для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой(куртка +полукомбинезон) 3 класс защиты рабочий, размер 96-100, рост 182-188"

    Кол-во: 100

    "Позиция 287"

    "Костюм утепленный сигнальный для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой(куртка +полукомбинезон) 3 класс защиты рабочий, размер 104-108, рост 170-176"

    Кол-во: 100

    "Позиция 288"

    "Костюм утепленный сигнальный для защиты от ОПЗ и МВ с ВО пропиткой(куртка +полукомбинезон) 3 класс защиты рабочий, размер 112-116, рост 170-176"

    Кол-во: 20

    "Позиция 289"

    "Костюм утепленный Охранник (куртка+брюки) размер 88-92 рост 170-176"

    Кол-во: 2

    "Позиция 290"

    "Костюм утепленный Охранник (куртка+брюки) размер 96-100 рост 158-164"

    Кол-во: 10

    "Позиция 291"

    "Костюм утепленный Охранник (куртка+брюки) размер 104-108 рост 158-164"

    Кол-во: 5

    "Позиция 292"

    "Костюм утепленный Охранник (куртка+брюки) размер 104-108 рост 170-176"

    Кол-во: 10

    "Позиция 293"

    "Костюм утепленный Охранник (куртка+брюки) размер 112-116 рост 170-176"

    Кол-во: 5

    "Позиция 294"

    "Костюм утепленный Охранник (куртка+брюки) размер 112-116 рост 182-188"

    Кол-во: 5

    "Позиция 295"

    "Костюм утепленный Охранник (куртка+брюки) размер 112-116 рост 194-200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 296"

    "Костюм утепленный Охранник (куртка+брюки) размер 120-124 рост 182-188"

    Кол-во: 1

    "Позиция 297"

    "Костюм х/б (куртка+брюки) размер 80-84 рост 158-164"

    Кол-во: 20

    "Позиция 298"

    "Костюм х/б (куртка+брюки) размер 80-84 рост 170-176"

    Кол-во: 20

    "Позиция 299"

    "Костюм х/б (куртка+брюки) размер 88-92 рост 158-164"

    Кол-во: 50

    "Позиция 300"

    "Костюм х/б (куртка+брюки) размер 88-92 рост 170-176"

    Кол-во: 10

    "Позиция 301"

    "Костюм х/б (куртка+брюки) размер 88-92 рост 182-188"

    Кол-во: 10

    "Позиция 302"

    "Костюм х/б (куртка+брюки) размер 96-100 рост 158-164"

    Кол-во: 100

    "Позиция 303"

    "Костюм х/б (куртка+брюки) размер 96-100 рост 170-176"

    Кол-во: 5

    "Позиция 304"

    "Костюм х/б (куртка+брюки) размер 96-100 рост 182-188"

    Кол-во: 10

    "Позиция 305"

    "Костюм х/б (куртка+брюки) размер 96-100 рост 194-200"

    Кол-во: 10

    "Позиция 306"

    "Костюм х/б (куртка+брюки) размер 104-108 рост 158-164"

    Кол-во: 20

    "Позиция 307"

    "Костюм х/б (куртка+брюки) размер 104-108 рост 170-176"

    Кол-во: 40

    "Позиция 308"

    "Костюм х/б (куртка+брюки) размер 104-108 рост 182-188"

    Кол-во: 10

    "Позиция 309"

    "Костюм х/б (куртка+брюки) размер 112-116 рост 158-164"

    Кол-во: 10

    "Позиция 310"

    "Костюм х/б (куртка+брюки) размер 120-124 рост 170-176"

    Кол-во: 10

    "Позиция 311"

    "Краги пекарские"

    Кол-во: 150

    "Позиция 312"

    "Краги пятипалые спилковые"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 313"

    "Крем гидрофильного действия (увлажняющий кожу) 100мл"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 314"

    "Крем гидрофобного действия (сушащий кожу ) 100 мл"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 315"

    "Крем от негативного влияния окружающей среды 100мл (УФ излучения +от мороза ) 2в1"

    Кол-во: 12000

    "Позиция 316"

    "Крем регенерирующий 100 мл"

    Кол-во: 12000

    "Позиция 317"

    "Крем-паста очищающий 200 мл"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 318"

    "Мыло туалетное 100 гр"

    Кол-во: 12000

    "Позиция 319"

    "Наколенники"

    Кол-во: 2800

    "Позиция 320"

    "Наушники противошумные"

    Кол-во: 500

    "Позиция 321"

    "Очки защитные для газорезчика"

    Кол-во: 100

    "Позиция 322"

    "Очки защитные закрытые"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 323"

    "Очки защитные открытые прозрачные"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 324"

    "Очки защитные открытые со светофильтром"

    Кол-во: 3900

    "Позиция 325"

    "Перчатки резиновые"

    Кол-во: 300

    "Позиция 326"

    "Перчатки с полимерным покрытием"

    Кол-во: 8000

    "Позиция 327"

    "Перчатки спилковые комбинированные усиленные"

    Кол-во: 16000

    "Позиция 328"

    "Перчатки спилковые утепленные"

    Кол-во: 12000

    "Позиция 329"

    "Перчатки трикотажные х/б с ПВХ"

    Кол-во: 16000

    "Позиция 330"

    "Перчатки утепленные ИТР"

    Кол-во: 500

    "Позиция 331"

    "Плащ сигнальный для защиты от воды с СВ полосой размер 80-84 рост 158-164"

    Кол-во: 30

    "Позиция 332"

    "Плащ сигнальный для защиты от воды с СВ полосой размер 80-84 рост 170-176"

    Кол-во: 20

    "Позиция 333"

    "Плащ сигнальный для защиты от воды с СВ полосой размер 88-92 рост 158-164"

    Кол-во: 300

    "Позиция 334"

    "Плащ сигнальный для защиты от воды с СВ полосой размер 88-92 рост 170-176"

    Кол-во: 300

    "Позиция 335"

    "Плащ сигнальный для защиты от воды с СВ полосой размер 88-92 рост 182-188"

    Кол-во: 50

    "Позиция 336"

    "Плащ сигнальный для защиты от воды с СВ полосой размер 88-92 рост 194-200"

    Кол-во: 4

    "Позиция 337"

    "Плащ сигнальный для защиты от воды с СВ полосой размер 96-100 рост 158-164"

    Кол-во: 300

    "Позиция 338"

    "Плащ сигнальный для защиты от воды с СВ полосой размер 96-100 рост 170-176"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 339"

    "Плащ сигнальный для защиты от воды с СВ полосой размер 96-100 рост 182-188"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 340"

    "Плащ сигнальный для защиты от воды с СВ полосой размер 96-100 рост 194-200"

    Кол-во: 50

    "Позиция 341"

    "Плащ сигнальный для защиты от воды с СВ полосой размер 104-108 рост 158-164"

    Кол-во: 100

    "Позиция 342"

    "Плащ сигнальный для защиты от воды с СВ полосой размер 104-108 рост 170-176"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 343"

    "Плащ сигнальный для защиты от воды с СВ полосой размер 104-108 рост 182-188"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 344"

    "Плащ сигнальный для защиты от воды с СВ полосой размер 104-108 рост 194-200"

    Кол-во: 100

    "Позиция 345"

    "Плащ сигнальный для защиты от воды с СВ полосой размер 112-116 рост 158-164"

    Кол-во: 5

    "Позиция 346"

    "Плащ сигнальный для защиты от воды с СВ полосой размер 112-116 рост 170-176"

    Кол-во: 200

    "Позиция 347"

    "Плащ сигнальный для защиты от воды с СВ полосой размер 112-116 рост 182-188"

    Кол-во: 200

    "Позиция 348"

    "Плащ сигнальный для защиты от воды с СВ полосой размер 112-116 рост 194-200"

    Кол-во: 200

    "Позиция 349"

    "Плащ сигнальный для защиты от воды с СВ полосой размер 120-164 рост 158-164"

    Кол-во: 10

    "Позиция 350"

    "Плащ сигнальный для защиты от воды с СВ полосой размер 128-132 рост 170-176"

    Кол-во: 10

    "Позиция 351"

    "Плащ сигнальный для защиты от воды с СВ полосой размер 128-132 рост 170-176"

    Кол-во: 10

    "Позиция 352"

    "Подшлемник для сварщика с пелериной утепленный"

    Кол-во: 250

    "Позиция 353"

    "Подшлемник с однослойным утеплителем"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 354"

    "Подшлемник утепленный"

    Кол-во: 1300

    "Позиция 355"

    "Подшлемник-маска трикотажный"

    Кол-во: 3500

    "Позиция 356"

    "Привязь страховочная"

    Кол-во: 18

    "Позиция 357"

    "Приспособление специальное с шипами против скольжения"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 358"

    "Респиратор У2К"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 359"

    "Респиратор от сварочных дымов"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 360"

    "Респиратор-полумаска фильтрующая"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 361"

    "Рукавицы меховые"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 362"

    "Сапоги кожаные с жестким подноском размер 36"

    Кол-во: 10

    "Позиция 363"

    "Сапоги кожаные с жестким подноском размер 37"

    Кол-во: 30

    "Позиция 364"

    "Сапоги кожаные с жестким подноском размер 38"

    Кол-во: 30

    "Позиция 365"

    "Сапоги кожаные с жестким подноском размер 39"

    Кол-во: 30

    "Позиция 366"

    "Сапоги кожаные с жестким подноском размер 40"

    Кол-во: 250

    "Позиция 367"

    "Сапоги кожаные с жестким подноском размер 41"

    Кол-во: 600

    "Позиция 368"

    "Сапоги кожаные с жестким подноском размер 42"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 369"

    "Сапоги кожаные с жестким подноском размер 43"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 370"

    "Сапоги кожаные с жестким подноском размер 44"

    Кол-во: 300

    "Позиция 371"

    "Сапоги кожаные с жестким подноском размер 45"

    Кол-во: 200

    "Позиция 372"

    "Сапоги кожаные с жестким подноском размер 46"

    Кол-во: 50

    "Позиция 373"

    "Сапоги кожаные с жестким подноском утепленные размер 38"

    Кол-во: 10

    "Позиция 374"

    "Сапоги кожаные с жестким подноском утепленные размер 39"

    Кол-во: 50

    "Позиция 375"

    "Сапоги кожаные с жестким подноском утепленные размер 40"

    Кол-во: 200

    "Позиция 376"

    "Сапоги кожаные с жестким подноском утепленные размер 41"

    Кол-во: 500

    "Позиция 377"

    "Сапоги кожаные с жестким подноском утепленные размер 42"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 378"

    "Сапоги кожаные с жестким подноском утепленные размер 43"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 379"

    "Сапоги кожаные с жестким подноском утепленные размер 44"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 380"

    "Сапоги кожаные с жестким подноском утепленные размер 45"

    Кол-во: 300

    "Позиция 381"

    "Сапоги кожаные с жестким подноском утепленные размер 48"

    Кол-во: 4

    "Позиция 382"

    "Сапоги резиновые размер 37"

    Кол-во: 50

    "Позиция 383"

    "Сапоги резиновые размер 38"

    Кол-во: 100

    "Позиция 384"

    "Сапоги резиновые размер 39"

    Кол-во: 100

    "Позиция 385"

    "Сапоги резиновые размер 40"

    Кол-во: 600

    "Позиция 386"

    "Сапоги резиновые размер 41"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 387"

    "Сапоги резиновые размер 42"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 388"

    "Сапоги резиновые размер 43"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 389"

    "Сапоги резиновые размер 44"

    Кол-во: 800

    "Позиция 390"

    "Сапоги резиновые размер 45"

    Кол-во: 300

    "Позиция 391"

    "Сапоги резиновые размер 46"

    Кол-во: 200

    "Позиция 392"

    "Сапоги резиновые размер 47"

    Кол-во: 200

    "Позиция 393"

    "Сапоги резиновые размер 48"

    Кол-во: 2

    "Позиция 394"

    "Свитер размер 96-100 рост 158-164"

    Кол-во: 5

    "Позиция 395"

    "Свитер размер 96-100 рост 170-176"

    Кол-во: 5

    "Позиция 396"

    "Свитер размер 96-100 рост 182-188"

    Кол-во: 5

    "Позиция 397"

    "Свитер размер 104-108 рост 182-188"

    Кол-во: 10

    "Позиция 398"

    "Свитер размер 112-116 рост 170-176"

    Кол-во: 10

    "Позиция 399"

    "Свитер размер 112-116 рост 182-188"

    Кол-во: 10

    "Позиция 400"

    "Свитер размер 112-116 рост 194-200"

    Кол-во: 5

    "Позиция 401"

    "Средство защиты от клещей аэрозоль"

    Кол-во: 12000

    "Позиция 402"

    "Средство защиты от кровососущих насекомых аэрозоль"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 403"

    "Средство защиты от кровососущих насекомых крем"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 404"

    "Средство после укусов бальзам"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 405"

    "Строп страховочный"

    Кол-во: 18

    "Позиция 406"

    "Туфли кожаные с закрытой или фиксированной пяткой женские размер 36"

    Кол-во: 20

    "Позиция 407"

    "Туфли кожаные с закрытой или фиксированной пяткой женские размер 37"

    Кол-во: 40

    "Позиция 408"

    "Туфли кожаные с закрытой или фиксированной пяткой женские размер 38"

    Кол-во: 40

    "Позиция 409"

    "Туфли кожаные с закрытой или фиксированной пяткой женские размер 39"

    Кол-во: 20

    "Позиция 410"

    "Туфли кожаные с закрытой или фиксированной пяткой женские размер 40"

    Кол-во: 15

    "Позиция 411"

    "Туфли кожаные с закрытой или фиксированной пяткой женские размер 41"

    Кол-во: 10

    "Позиция 412"

    "Туфли кожаные с закрытой или фиксированной пяткой мужские размер 41"

    Кол-во: 10

    "Позиция 413"

    "Туфли кожаные с закрытой или фиксированной пяткой мужские размер 42"

    Кол-во: 15

    "Позиция 414"

    "Туфли кожаные с закрытой или фиксированной пяткой мужские размер 43"

    Кол-во: 10

    "Позиция 415"

    "Туфли кожаные с закрытой или фиксированной пяткой мужские размер 44"

    Кол-во: 10

    "Позиция 416"

    "Туфли кожаные с закрытой или фиксированной пяткой мужские размер 45"

    Кол-во: 10

    "Позиция 417"

    "Туфли кожаные с закрытой или фиксированной пяткой мужские размер 46"

    Кол-во: 2

    "Позиция 418"

    "Туфли кожаные с закрытой или фиксированной пяткой мужские размер 48"

    Кол-во: 1

    "Позиция 419"

    "Фартук защитный из полимерных материалов"

    Кол-во: 400

    "Позиция 420"

    "Футболка охранника размер 88-92 рост 158-164"

    Кол-во: 3

    "Позиция 421"

    "Футболка охранника размер 96-100 рост 158-164"

    Кол-во: 10

    "Позиция 422"

    "Футболка охранника размер 96-100 рост 182-188"

    Кол-во: 10

    "Позиция 423"

    "Футболка охранника размер 104-108 рост 170-176"

    Кол-во: 26

    "Позиция 424"

    "Футболка охранника размер 104-108 рост 182-188"

    Кол-во: 24

    "Позиция 425"

    "Футболка охранника размер 112-116 рост 170-176"

    Кол-во: 10

    "Позиция 426"

    "Футболка охранника размер 112-116 рост 182-188"

    Кол-во: 16

    "Позиция 427"

    "Футболка охранника размер 112-116 рост 194-200"

    Кол-во: 10

    "Позиция 428"

    "Футболка-поло размер 88-92 рост 170-176"

    Кол-во: 2

    "Позиция 429"

    "Футболка-поло размер 96-100 рост 170-176"

    Кол-во: 6

    "Позиция 430"

    "Футболка-поло размер 104-108 рост 170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 431"

    "Футболка-поло размер 112-116 рост 182-188"

    Кол-во: 1

    "Позиция 432"

    "Халат х/б размер 80-84 рост 158-164"

    Кол-во: 10

    "Позиция 433"

    "Халат х/б размер 88-92 рост 158-164"

    Кол-во: 3

    "Позиция 434"

    "Халат х/б размер 88-92 рост 170-176"

    Кол-во: 6

    "Позиция 435"

    "Халат х/б размер 96-100 рост 158-164"

    Кол-во: 6

    "Позиция 436"

    "Халат х/б размер 96-100 рост 182-188"

    Кол-во: 3

    "Позиция 437"

    "Халат х/б размер 104-108 рост 158-164"

    Кол-во: 5

    "Позиция 438"

    "Халат х/б размер 104-108 рост 170-176"

    Кол-во: 3

    "Позиция 439"

    "Халат х/б размер 104-108 рост 194-200"

    Кол-во: 3

    "Позиция 440"

    "Халат х/б белый размер 96-100 рост 182-188"

    Кол-во: 4

    "Позиция 441"

    "Халат х/б белый размер 104-108 рост 182-188"

    Кол-во: 4

    "Позиция 442"

    "Халат х/б белый размер 128-132 рост 194-200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 443"

    "Халат х/б белый размер 136-140 рост 170-176"

    Кол-во: 2

    "Позиция 444"

    "Шапка-ушанка размер 58"

    Кол-во: 250

    "Позиция 445"

    "Шапка-ушанка размер 60"

    Кол-во: 250

    "Позиция 446"

    "Костюм для защиты от пониженных температур. 1-ой категории (Капитан) (размер 52-54,рост 170-176)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 447"

    "Костюм для защиты от ОП и МВ,летний ИТР. 1 категории (Эдванс)(размер 52-54,рост 170-176)"

    Кол-во: 1

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