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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП003299
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка спецодежды и СИЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.03.2020 14:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4657
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
a.batrakov@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Батраков Александр Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Лот № 1 на поставку спецодежды СИЗ г. Омск
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 17:00 GMT +316.03.2020 17:0016.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003299Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1 на поставку спецодежды СИЗ г. ОмскСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
07.04.2020 14:3007.04.2020 14:3007.04.2020 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003299Подведение итогов не позднее Лот № 1 на поставку спецодежды СИЗ г. ОмскСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 1 на поставку спецодежды СИЗ г. Омск
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Лот № 2 на поставку спецодежды СИЗ г. Уфа
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 17:00 GMT +316.03.2020 17:0016.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003299Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 2 на поставку спецодежды СИЗ г. УфаСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
07.04.2020 14:3007.04.2020 14:3007.04.2020 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003299Подведение итогов не позднее Лот № 2 на поставку спецодежды СИЗ г. УфаСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 2 на поставку спецодежды СИЗ г. Уфа
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 250
Кол-во: 600
Кол-во: 1500
Кол-во: 2500
Кол-во: 300
Кол-во: 200
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 200
Кол-во: 500
Кол-во: 1500
Кол-во: 2000
Кол-во: 1000
Кол-во: 300
Кол-во: 4
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 600
Кол-во: 1500
Кол-во: 2500
Кол-во: 2500
Кол-во: 800
Кол-во: 300
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 12000
Кол-во: 6000
Кол-во: 6000
Кол-во: 6000
Кол-во: 18
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 400
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 26
Кол-во: 24
Кол-во: 10
Кол-во: 16
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 2
Кол-во: 1
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