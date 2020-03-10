Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка дизельного топлива (зимнее) ДТ-З-К5 в марте 2020 года с возможностью дальнейшей поставки до конца 2020 года согласно Технического задания

    Поставка дизельного топлива (зимнее) ДТ-З-К5 в марте 2020 года с возможностью дальнейшей поставки до конца 2020 года согласно Технического задания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 11:0010.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003231Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дизельного топлива (зимнее) ДТ-З-К5 в марте 2020 года с возможностью дальнейшей поставки до конца 2020 года согласно Технического заданияМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003231

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка дизельного топлива (зимнее) ДТ-З-К5 в марте 2020 года с возможностью дальнейшей поставки до конца 2020 года согласно Технического задания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.03.2020 09:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    На_сайт.docx

    Техническое задание

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой»
    Все закупки и тендеры АО «МРТС»

    Юридический адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Почтовый адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Контактный телефон

    +7 499 754-20-21 доб. 130

    Факс

    +7 499 724-20-20

    Адрес электронной почты

    Yushkov_A@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юшков Андрей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка дизельного топлива (зимнее) ДТ-З-К5 в марте 2020 года с возможностью дальнейшей поставки до конца 2020 года согласно Технического задания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 11:00 GMT +310.03.2020 11:0010.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003231Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дизельного топлива (зимнее) ДТ-З-К5 в марте 2020 года с возможностью дальнейшей поставки до конца 2020 года согласно Технического заданияМосква

    Подведение итогов не позднее

    16.03.2020 11:0016.03.2020 11:0016.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003231Подведение итогов не позднее Поставка дизельного топлива (зимнее) ДТ-З-К5 в марте 2020 года с возможностью дальнейшей поставки до конца 2020 года согласно Технического заданияМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.03.202016.03.2020 11:0016.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003231Подведение итогов не позднее Поставка дизельного топлива (зимнее) ДТ-З-К5 в марте 2020 года с возможностью дальнейшей поставки до конца 2020 года согласно Технического заданияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дизельного топлива (зимнее) ДТ-З-К5 в марте 2020 года с возможностью дальнейшей поставки до конца 2020 года согласно Технического задания

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Юшкову Андрею Евгеньевичу, тел.: 8(499)754-20-21 (доб.130) , e-mail: Yushkov_A@mrts.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки - DDP г. Архангельск, ул. Дрейера 12. стр. 1. Поставка ДТ топливозаправщиком и выгрузкой топлива непосредственно в автомашины заказчика. Резервуары для хранения топлива на участке отсутствуют.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Преимуществом будет являться оплата в течение 10 календарных дней после поставки ТМЦ на склад Заказчика. Срок поставки согласно Технического задания.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «МРТС»
    Все закупки и тендеры АО «МРТС»

    Адрес местонахождения

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.325

    Топливо дизельное зимнее экологического класса К5

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/601523/name/5e6f32a24eb800.32405530

    16.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Топливо дизельное ДТ-З-К5"

    Кол-во: 50

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    КУМЗ
    Запрос предложений № ГП225789
    1. Топливо Дизельное Евро-95 зимнее - 30 тонн (заявка на месяц) 2. Бензин АИ-92 - 15 тонн (заявка на месяц)
    1. Топливо Дизельное Евро-95 зимнее - 30 тонн (заявка на месяц) 2. Бензин АИ-92 - 15 тонн...
    592392
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить