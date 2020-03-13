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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку металлопроката

    Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку металлопроката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 17:0013.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946224Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопрокатаНижегородская обл., г. Кстово, шоссе Центральное, д. 9, корп. 7Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008946224

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку металлопроката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    03.03.2020 09:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    протокол_итогов_16.03.2020.pdf

    Приложение № 1 Проект договора

    Извещение

    Приложение № 2 Требования к продукции

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТОР-НОРСИ
    Все закупки и тендеры ЭКОИН - НОРСИ

    Юридический адрес

    607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7

    Почтовый адрес

    607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, а/я 46, а/я 46

    Контактный телефон

    +7 83145 5-34-09

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ekoin@nnos.lukoil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шакиров Олег Нилович

    Место рассмотрения предложений

    Нижегородская обл., г. Кстово, шоссе Центральное, д. 9, корп. 7

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопроката

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 17:00 GMT +313.03.2020 17:0013.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946224Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопрокатаНижегородская обл., г. Кстово, шоссе Центральное, д. 9, корп. 7

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 17:0013.03.2020 17:0013.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008946224Дата и время вскрытия заявок Поставка металлопрокатаНижегородская обл., г. Кстово, шоссе Центральное, д. 9, корп. 7

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 17:0017.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946224Подведение итогов не позднее Поставка металлопрокатаНижегородская обл., г. Кстово, шоссе Центральное, д. 9, корп. 7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката

    Начальная цена

    12 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ и проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ и проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭКОИН - НОРСИ
    Все закупки и тендеры ЭКОИН - НОРСИ

    Адрес местонахождения

    607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7

    607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, а/я 46, а/я 46

    Классификатор ОКПД2

    24.10

    Железо, чугун, сталь и ферросплавы

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/603530/name/5e70a655495667.90694745

    17.03.2020

    1

    03.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во:

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