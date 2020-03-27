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    Главная / Торги / Проведение многолотового открытого запроса (ценовых) котировок на право поставки средств индивидуальной защиты для нужд ООО «Трансойл-сервис» Лот № 1, Лот № 2 (СПЕЦОДЕЖДА)

    Проведение многолотового открытого запроса (ценовых) котировок на право поставки средств индивидуальной защиты для нужд ООО «Трансойл-сервис» Лот № 1, Лот № 2 (СПЕЦОДЕЖДА)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2020 17:0027.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003240Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Обособленного подразделения Кириши ПТОЛ, ПРС ООО «Трансойл-сервис».Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003240

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение многолотового открытого запроса (ценовых) котировок на право поставки средств индивидуальной защиты для нужд ООО «Трансойл-сервис» Лот № 1, Лот № 2 (СПЕЦОДЕЖДА)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.03.2020 10:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    договор

    Закупочная_документация_открытый_запрос_цен_итог.docx

    ГП003264_лот_1_на_ЭТП.rtf

    ГП003264__лот2_на_ЭТП.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСОЙЛ-СЕРВИС
    Все закупки и тендеры ТРАНСОЙЛ-СЕРВИС

    Юридический адрес

    197046, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 18 литер «А»

    Почтовый адрес

    197046, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 18 литер «А»

    Контактный телефон

    +7 812 332-22-00

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    maculevich.aa@transoil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Мацулевич Антон Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Обособленного подразделения Крымск ООО «Трансойл-сервис».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.03.2020 17:00 GMT +327.03.2020 17:0027.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003240Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Обособленного подразделения Крымск ООО «Трансойл-сервис».Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    27.03.2020 17:0027.03.2020 17:0027.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003240Дата и время вскрытия заявок Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Обособленного подразделения Крымск ООО «Трансойл-сервис».Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 17:0030.04.2020 17:0030.04.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003240Подведение итогов не позднее Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Обособленного подразделения Крымск ООО «Трансойл-сервис».Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 17:0030.04.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003240Подведение итогов не позднее Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Обособленного подразделения Крымск ООО «Трансойл-сервис».Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Обособленного подразделения Крымск ООО «Трансойл-сервис».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с условиями закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСОЙЛ-СЕРВИС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТРАНСОЙЛ-СЕРВИС
    Все закупки и тендеры ТРАНСОЙЛ-СЕРВИС

    Адрес местонахождения

    197046, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 18 литер «А»

    Классификатор ОКПД2

    14.12.11.110

    Комплекты мужские производственные и профессиональные

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12.1

    Производство спецодежды, кроме изготовленных по индивидуальному заказу

    Документация лота

    лот 1

    27.04.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/651742/name/5ecb8d4846f759.60913243

    25.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплекты рабочей одежды"

    Кол-во:

    Лот 2

    Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Обособленного подразделения Кириши ПТОЛ, ПРС ООО «Трансойл-сервис».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.03.2020 17:00 GMT +327.03.2020 17:0027.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003240Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Обособленного подразделения Кириши ПТОЛ, ПРС ООО «Трансойл-сервис».Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    27.03.2020 17:0027.03.2020 17:0027.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003240Дата и время вскрытия заявок Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Обособленного подразделения Кириши ПТОЛ, ПРС ООО «Трансойл-сервис».Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    24.04.2020 17:0024.04.2020 17:0024.04.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003240Подведение итогов не позднее Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Обособленного подразделения Кириши ПТОЛ, ПРС ООО «Трансойл-сервис».Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.04.202024.04.2020 17:0024.04.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003240Подведение итогов не позднее Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Обособленного подразделения Кириши ПТОЛ, ПРС ООО «Трансойл-сервис».Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Обособленного подразделения Кириши ПТОЛ, ПРС ООО «Трансойл-сервис».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с условиями закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСОЙЛ-СЕРВИС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТРАНСОЙЛ-СЕРВИС
    Все закупки и тендеры ТРАНСОЙЛ-СЕРВИС

    Адрес местонахождения

    197046, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 18 литер «А»

    Классификатор ОКПД2

    14.12.11.110

    Комплекты мужские производственные и профессиональные

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12.2

    Пошив производственной одежды по индивидуальному заказу населения

    Документация лота

    лот 2

    27.04.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/651755/name/5ecb8e80136399.60204349

    25.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплекты рабочей одежды"

    Кол-во:

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