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    Главная / Торги / Шпиндель LATHE А2-6 для токарного станка SL-30, шпиндель в сборе для станка HS-2

    Шпиндель LATHE А2-6 для токарного станка SL-30, шпиндель в сборе для станка HS-2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 07:0012.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008945991Дата и время окончания срока приема заявок Шпиндель LATHE A2-6 для токарного станка SL-30, шпиндель в сборе для станка HS-2г. Москва, ул. Киевская, д. 19, эт. 3, пом. 1, ком.28Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008945991

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Шпиндель LATHE А2-6 для токарного станка SL-30, шпиндель в сборе для станка HS-2

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    03.03.2020 08:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    6.1_протокол_шпиндель_ЗК_0з.docx

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО УКВЗ

    Юридический адрес

    121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Почтовый адрес

    121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Контактный телефон

    +7 35167 2-56-80

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Kuvaytseva.NV@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    КУВАЙЦЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Киевская, д. 19, эт. 3, пом. 1, ком.28

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Шпиндель LATHE A2-6 для токарного станка SL-30, шпиндель в сборе для станка HS-2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 07:00 GMT +312.03.2020 07:0012.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008945991Дата и время окончания срока приема заявок Шпиндель LATHE A2-6 для токарного станка SL-30, шпиндель в сборе для станка HS-2г. Москва, ул. Киевская, д. 19, эт. 3, пом. 1, ком.28

    Дата и время вскрытия заявок

    12.03.2020 07:0012.03.2020 07:0012.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008945991Дата и время вскрытия заявок Шпиндель LATHE A2-6 для токарного станка SL-30, шпиндель в сборе для станка HS-2г. Москва, ул. Киевская, д. 19, эт. 3, пом. 1, ком.28

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008945991Подведение итогов не позднее Шпиндель LATHE A2-6 для токарного станка SL-30, шпиндель в сборе для станка HS-2г. Москва, ул. Киевская, д. 19, эт. 3, пом. 1, ком.28

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Шпиндель LATHE A2-6 для токарного станка SL-30, шпиндель в сборе для станка HS-2

    Начальная цена

    14 193,02

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Все необходимые сведения приведены в разделе 9 извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Заводская, д.1, стр. 1, пом. 26Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)» Поставка Товара осуществляется в полном объеме в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента подписания Договора и внесения аванса на расчетный счет Поставщика силами и за счет Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УКВЗ
    Все закупки и тендеры АО УКВЗ

    Адрес местонахождения

    121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Классификатор ОКПД2

    28.41.40.000

    Части и принадлежности станков для обработки металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    28.41

    Производство металлообрабатывающего оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/602012/name/5e6f61b54f7141.90888492

    16.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство металлообрабатывающего оборудования"

    Кол-во: 2.00000

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