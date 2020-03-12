Шпиндель LATHE А2-6 для токарного станка SL-30, шпиндель в сборе для станка HS-2

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)» Поставка Товара осуществляется в полном объеме в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента подписания Договора и внесения аванса на расчетный счет Поставщика силами и за счет Поставщика.