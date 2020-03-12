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Номер извещения
32008945991
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Шпиндель LATHE А2-6 для токарного станка SL-30, шпиндель в сборе для станка HS-2
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
03.03.2020 08:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
Почтовый адрес
121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
Контактный телефон
+7 35167 2-56-80
Факс
--
Адрес электронной почты
Kuvaytseva.NV@khrunichev.ru
Ф.И.О. контактного лица
КУВАЙЦЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Киевская, д. 19, эт. 3, пом. 1, ком.28
Закупки и тендеры
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Шпиндель LATHE A2-6 для токарного станка SL-30, шпиндель в сборе для станка HS-2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 07:00 GMT +312.03.2020 07:0012.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008945991Дата и время окончания срока приема заявок Шпиндель LATHE A2-6 для токарного станка SL-30, шпиндель в сборе для станка HS-2г. Москва, ул. Киевская, д. 19, эт. 3, пом. 1, ком.28
Дата и время вскрытия заявок
12.03.2020 07:0012.03.2020 07:0012.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008945991Дата и время вскрытия заявок Шпиндель LATHE A2-6 для токарного станка SL-30, шпиндель в сборе для станка HS-2г. Москва, ул. Киевская, д. 19, эт. 3, пом. 1, ком.28
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Шпиндель LATHE A2-6 для токарного станка SL-30, шпиндель в сборе для станка HS-2
Начальная цена
14 193,02
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Все необходимые сведения приведены в разделе 9 извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Заводская, д.1, стр. 1, пом. 26Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
28.41.40.000
28.41
Документация лота
Кол-во: 2.00000
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