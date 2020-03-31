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    Главная / Торги / Поставка в 2020 году «Комплекты средств защиты до 1000В, бесконечный канат Н019RF2», для нужд Яйского НПЗ

    Поставка в 2020 году «Комплекты средств защиты до 1000В, бесконечный канат Н019RF2», для нужд Яйского НПЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.03.2020 05:0031.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003227Дата и время окончания срока приема заявок Поставка в 2020 году «Комплекты средств защиты до 1000В, бесконечный канат Н019RF2», для нужд Яйского НПЗНовокузнецкПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003227

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    0000-000163

    Наименование закупки

    Поставка в 2020 году «Комплекты средств защиты до 1000В, бесконечный канат Н019RF2», для нужд Яйского НПЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.03.2020 09:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос предложений

    Приложение 2

    Приложение 4

    Образец спецификации

    Образец договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НЕФТЕХИМСЕРВИС
    Все закупки и тендеры АО НХС

    Юридический адрес

    654007, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк, проспект Пионерский, 58

    Почтовый адрес

    654007, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк, проспект Пионерский, 58

    Контактный телефон

    +7 960 929-93-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    Maksimov.kv@yayanpz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Максимов Константин Не

    Место рассмотрения предложений

    Новокузнецк

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка в 2020 году «Комплекты средств защиты до 1000В, бесконечный канат Н019RF2», для нужд Яйского НПЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.03.2020 05:00 GMT +331.03.2020 05:0031.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003227Дата и время окончания срока приема заявок Поставка в 2020 году «Комплекты средств защиты до 1000В, бесконечный канат Н019RF2», для нужд Яйского НПЗНовокузнецк

    Дата и время вскрытия заявок

    31.03.2020 05:0031.03.2020 05:0031.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003227Дата и время вскрытия заявок Поставка в 2020 году «Комплекты средств защиты до 1000В, бесконечный канат Н019RF2», для нужд Яйского НПЗНовокузнецк

    Подведение итогов не позднее

    14.04.2020 20:0014.04.2020 20:0014.04.2020 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003227Подведение итогов не позднее Поставка в 2020 году «Комплекты средств защиты до 1000В, бесконечный канат Н019RF2», для нужд Яйского НПЗНовокузнецк

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    14.04.202014.04.2020 20:0014.04.2020 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003227Подведение итогов не позднее Поставка в 2020 году «Комплекты средств защиты до 1000В, бесконечный канат Н019RF2», для нужд Яйского НПЗНовокузнецк

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка в 2020 году «Комплекты средств защиты до 1000В, бесконечный канат Н019RF2», для нужд Яйского НПЗ

    Начальная цена

    118 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НХС
    Все закупки и тендеры АО НХС

    Адрес местонахождения

    654007, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк, проспект Пионерский, 58

    Классификатор ОКПД2

    32.99.11

    Уборы головные защитные и средства защиты прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение 2

    20.03.2020

    Запрос предложений

    20.03.2020

    Приложение 4

    20.03.2020

    Образец договора

    20.03.2020

    Обрпазец спецификации

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бесконечный канат с двумя блоками Н019RF2 (грузоподъёмность до 100кг высота подъёма 100м) в комплекте с транспортным мешком Н036 RF "

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Комплект средств защиты в сумке для электроустановок до 1000В (КСЗ-1)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Комплект средств защиты до 1000 В со стендом (СС-1)"

    Кол-во: 3

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