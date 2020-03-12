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    Главная / Торги / Комплект запасных частей для дробемета

    Комплект запасных частей для дробемета

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 07:0012.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008945921Дата и время окончания срока приема заявок Комплект запасных частей для дробеметаг. Москва, ул. Киевская, д. 19, эт. 3, пом. 1, ком.28Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008945921

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Комплект запасных частей для дробемета

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    03.03.2020 08:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    7.1_протокол_запчасти_для_дробемета_ЗК_0з.docx

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО УКВЗ

    Юридический адрес

    121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Почтовый адрес

    121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Контактный телефон

    +7 35167 2-56-80

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Kuvaytseva.NV@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    КУВАЙЦЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Киевская, д. 19, эт. 3, пом. 1, ком.28

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Комплект запасных частей для дробемета

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 07:00 GMT +312.03.2020 07:0012.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008945921Дата и время окончания срока приема заявок Комплект запасных частей для дробеметаг. Москва, ул. Киевская, д. 19, эт. 3, пом. 1, ком.28

    Дата и время вскрытия заявок

    12.03.2020 07:0012.03.2020 07:0012.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008945921Дата и время вскрытия заявок Комплект запасных частей для дробеметаг. Москва, ул. Киевская, д. 19, эт. 3, пом. 1, ком.28

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008945921Подведение итогов не позднее Комплект запасных частей для дробеметаг. Москва, ул. Киевская, д. 19, эт. 3, пом. 1, ком.28

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплект запасных частей для дробемета

    Начальная цена

    413 147,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Все необходимые сведения приведены в разделе 9 извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Заводская, д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)» Поставка Товара осуществляется в полном объеме в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания договора и внесения аванса на расчетный счет Поставщика силами и за счет Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УКВЗ
    Все закупки и тендеры АО УКВЗ

    Адрес местонахождения

    121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Классификатор ОКПД2

    28.91.12.110

    Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    28.91

    Производство машин и оборудования для металлургии

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/602015/name/5e6f62368353e3.77527915

    16.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство машин и оборудования для металлургии"

    Кол-во: 1.00000

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