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Номер извещения
32008945921
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Комплект запасных частей для дробемета
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
03.03.2020 08:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
Почтовый адрес
121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
Контактный телефон
+7 35167 2-56-80
Факс
--
Адрес электронной почты
Kuvaytseva.NV@khrunichev.ru
Ф.И.О. контактного лица
КУВАЙЦЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Киевская, д. 19, эт. 3, пом. 1, ком.28
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Комплект запасных частей для дробемета
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 07:00 GMT +312.03.2020 07:0012.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008945921Дата и время окончания срока приема заявок Комплект запасных частей для дробеметаг. Москва, ул. Киевская, д. 19, эт. 3, пом. 1, ком.28
Дата и время вскрытия заявок
12.03.2020 07:0012.03.2020 07:0012.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008945921Дата и время вскрытия заявок Комплект запасных частей для дробеметаг. Москва, ул. Киевская, д. 19, эт. 3, пом. 1, ком.28
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплект запасных частей для дробемета
Начальная цена
413 147,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Все необходимые сведения приведены в разделе 9 извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Заводская, д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
28.91.12.110
28.91
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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