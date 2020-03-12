Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

С момента подписания договора поставки по 30 июня 2020 года. Товар поставляется в срок не более 1 (одного) дня с момента подачи заявки Покупателем на склад Покупателя, расположенный по адресу: Российская Федерация, 398059, Липецкая область, г. Липецк, ул. Поселковая, 1а. Поставка товара осуществляется силами и средствами ПоставщикаРассчитать логистику >