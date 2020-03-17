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Номер извещения
ГП003275
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по выправке и рихтовке ж.д. путей ст.Новая
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
03.03.2020 12:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ,
Почтовый адрес
620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ
Контактный телефон
+7 343 336-67-97
Факс
+7 343 336-67-80
Адрес электронной почты
E.Polyakova@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Полякова Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по выправке и рихтовке ж.д. путей станция Новая
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 11:30 GMT +317.03.2020 11:3017.03.2020 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003275Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по выправке и рихтовке ж.д. путей станция НоваяЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2020 11:3018.03.2020 11:3018.03.2020 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003275Дата и время вскрытия заявок Услуги по выправке и рихтовке ж.д. путей станция НоваяЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по выправке и рихтовке ж.д. путей станция Новая
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3,7 км
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, Площадь 1-й Пятилетки, станция НоваяРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ,
620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ
30.20.31.114
Документация лота
Кол-во: 4
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