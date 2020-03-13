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Номер извещения
32008946245
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме по отбору организации для оказания услуг по проведению периодических медицинских осмотров (007-ОПБОтиЭ-03-2020).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.03.2020 09:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
Почтовый адрес
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
Контактный телефон
+7 4912 93-76-49
Факс
{}
Адрес электронной почты
okz@ryazanoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Комарова Н. В.
Место рассмотрения предложений
Рязань, ул. Семашко, д.16.
Ключевые слова:
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Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников АО «Газпром газораспределение Рязанская область».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 10:59 GMT +313.03.2020 10:5913.03.2020 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946245Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников АО «Газпром газораспределение Рязанская область».Рязань, ул. Семашко, д.16.
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008946245Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников АО «Газпром газораспределение Рязанская область».Рязань, ул. Семашко, д.16.
Подведение итогов не позднее
17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников АО «Газпром газораспределение Рязанская область».Рязань, ул. Семашко, д.16.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников АО «Газпром газораспределение Рязанская область».
Начальная цена
48 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
86.21.1
86.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 10:59 GMT +313.03.2020 10:5913.03.2020 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946245Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районеРязань, ул. Семашко, д.16.
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008946245Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районеРязань, ул. Семашко, д.16.
Подведение итогов не позднее
17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районеРязань, ул. Семашко, д.16.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.03.202017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районеРязань, ул. Семашко, д.16.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе
Начальная цена
70 700,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
86.21.1
86.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Клепиковского и Тумского участков филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 10:59 GMT +313.03.2020 10:5913.03.2020 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946245Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Клепиковского и Тумского участков филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе.Рязань, ул. Семашко, д.16.
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008946245Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Клепиковского и Тумского участков филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе.Рязань, ул. Семашко, д.16.
Подведение итогов не позднее
17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Клепиковского и Тумского участков филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе.Рязань, ул. Семашко, д.16.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.03.202017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Клепиковского и Тумского участков филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе.Рязань, ул. Семашко, д.16.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Клепиковского и Тумского участков филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе.
Начальная цена
25 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
86.21.1
86.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Шиловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 10:59 GMT +313.03.2020 10:5913.03.2020 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946245Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Шиловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе.Рязань, ул. Семашко, д.16.
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008946245Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Шиловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе.Рязань, ул. Семашко, д.16.
Подведение итогов не позднее
17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Шиловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе.Рязань, ул. Семашко, д.16.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.03.202017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Шиловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе.Рязань, ул. Семашко, д.16.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Шиловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе.
Начальная цена
28 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
86.21.1
86.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Рязанском районе
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 10:59 GMT +313.03.2020 10:5913.03.2020 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946245Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Рязанском районеРязань, ул. Семашко, д.16.
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008946245Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Рязанском районеРязань, ул. Семашко, д.16.
Подведение итогов не позднее
17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Рязанском районеРязань, ул. Семашко, д.16.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.03.202017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Рязанском районеРязань, ул. Семашко, д.16.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Рязанском районе
Начальная цена
166 900,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
86.21.1
86.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 10:59 GMT +313.03.2020 10:5913.03.2020 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946245Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. СасовоРязань, ул. Семашко, д.16.
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008946245Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. СасовоРязань, ул. Семашко, д.16.
Подведение итогов не позднее
17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. СасовоРязань, ул. Семашко, д.16.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.03.202017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. СасовоРязань, ул. Семашко, д.16.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово
Начальная цена
66 172,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
86.21.1
86.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Кадомского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 10:59 GMT +313.03.2020 10:5913.03.2020 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946245Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Кадомского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. СасовоРязань, ул. Семашко, д.16.
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008946245Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Кадомского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. СасовоРязань, ул. Семашко, д.16.
Подведение итогов не позднее
17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Кадомского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. СасовоРязань, ул. Семашко, д.16.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.03.202017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Кадомского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. СасовоРязань, ул. Семашко, д.16.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Кадомского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово
Начальная цена
11 160,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
86.21.1
86.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Шацкого и Чучковского участков филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 10:59 GMT +313.03.2020 10:5913.03.2020 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946245Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Шацкого и Чучковского участков филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово.Рязань, ул. Семашко, д.16.
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008946245Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Шацкого и Чучковского участков филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово.Рязань, ул. Семашко, д.16.
Подведение итогов не позднее
17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Шацкого и Чучковского участков филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово.Рязань, ул. Семашко, д.16.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.03.202017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Шацкого и Чучковского участков филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово.Рязань, ул. Семашко, д.16.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Шацкого и Чучковского участков филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово.
Начальная цена
65 572,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
86.21.1
86.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Путятинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 10:59 GMT +313.03.2020 10:5913.03.2020 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946245Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Путятинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. СасовоРязань, ул. Семашко, д.16.
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008946245Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Путятинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. СасовоРязань, ул. Семашко, д.16.
Подведение итогов не позднее
17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Путятинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. СасовоРязань, ул. Семашко, д.16.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.03.202017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Путятинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. СасовоРязань, ул. Семашко, д.16.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Путятинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово
Начальная цена
9 742,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
86.21.1
86.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Ряжского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 10:59 GMT +313.03.2020 10:5913.03.2020 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946245Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Ряжского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008946245Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Ряжского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.
Подведение итогов не позднее
17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Ряжского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.03.202017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Ряжского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Ряжского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок
Начальная цена
51 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
86.21.1
86.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Александро-Невского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 10:59 GMT +313.03.2020 10:5913.03.2020 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946245Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Александро-Невского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008946245Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Александро-Невского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.
Подведение итогов не позднее
17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Александро-Невского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.03.202017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Александро-Невского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Александро-Невского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок
Начальная цена
31 981,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
86.21.1
86.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 10:59 GMT +313.03.2020 10:5913.03.2020 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946245Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008946245Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.
Подведение итогов не позднее
17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.03.202017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок
Начальная цена
26 198,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
86.21.1
86.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Сараевского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 10:59 GMT +313.03.2020 10:5913.03.2020 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946245Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Сараевского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008946245Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Сараевского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.
Подведение итогов не позднее
17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Сараевского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.03.202017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Сараевского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Сараевского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок
Начальная цена
13 312,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
86.21.1
86.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Ухоловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 10:59 GMT +313.03.2020 10:5913.03.2020 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946245Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Ухоловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008946245Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Ухоловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.
Подведение итогов не позднее
17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Ухоловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.03.202017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Ухоловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Ухоловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок
Начальная цена
6 306,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
86.21.1
86.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Кораблинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 10:59 GMT +313.03.2020 10:5913.03.2020 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946245Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Кораблинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008946245Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Кораблинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.
Подведение итогов не позднее
17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Кораблинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.03.202017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Кораблинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Кораблинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок
Начальная цена
15 325,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
86.21.1
86.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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