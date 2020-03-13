Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по отбору организации для оказания услуг по проведению периодических медицинских осмотров (007-ОПБОтиЭ-03-2020).

    Запрос предложений в электронной форме по отбору организации для оказания услуг по проведению периодических медицинских осмотров (007-ОПБОтиЭ-03-2020).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 10:5913.03.2020 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946245Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Рязанском районеРязань, ул. Семашко, д.16.Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008946245

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по отбору организации для оказания услуг по проведению периодических медицинских осмотров (007-ОПБОтиЭ-03-2020).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.03.2020 09:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении запроса предложений

    Документация запроса предложений

    Проект договора

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Юридический адрес

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,

    Почтовый адрес

    390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16

    Контактный телефон

    +7 4912 93-76-49

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    okz@ryazanoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Комарова Н. В.

    Место рассмотрения предложений

    Рязань, ул. Семашко, д.16.

    Закупки и тендеры Рязанская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников АО «Газпром газораспределение Рязанская область».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 10:59 GMT +313.03.2020 10:5913.03.2020 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946245Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников АО «Газпром газораспределение Рязанская область».Рязань, ул. Семашко, д.16.

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008946245Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников АО «Газпром газораспределение Рязанская область».Рязань, ул. Семашко, д.16.

    Подведение итогов не позднее

    17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников АО «Газпром газораспределение Рязанская область».Рязань, ул. Семашко, д.16.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников АО «Газпром газораспределение Рязанская область».Рязань, ул. Семашко, д.16.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников АО «Газпром газораспределение Рязанская область».

    Начальная цена

    48 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за оказанные услуги (выполненные работы) в размере 100% осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ/ оказанных услуг на основании выставленного Исполнителем счета.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Адрес местонахождения

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,

    390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16

    Классификатор ОКПД2

    86.21.1

    Услуги в области общей врачебной практики

    Классификатор ОКВЭД2

    86.21

    Общая врачебная практика

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Общая врачебная практика"

    Кол-во:

    Лот 2

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 10:59 GMT +313.03.2020 10:5913.03.2020 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946245Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районеРязань, ул. Семашко, д.16.

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008946245Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районеРязань, ул. Семашко, д.16.

    Подведение итогов не позднее

    17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районеРязань, ул. Семашко, д.16.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районеРязань, ул. Семашко, д.16.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе

    Начальная цена

    70 700,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за оказанные услуги (выполненные работы) в размере 100% осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ/ оказанных услуг на основании выставленного Исполнителем счета.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Адрес местонахождения

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,

    390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16

    Классификатор ОКПД2

    86.21.1

    Услуги в области общей врачебной практики

    Классификатор ОКВЭД2

    86.21

    Общая врачебная практика

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Общая врачебная практика"

    Кол-во:

    Лот 3

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Клепиковского и Тумского участков филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 10:59 GMT +313.03.2020 10:5913.03.2020 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946245Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Клепиковского и Тумского участков филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе.Рязань, ул. Семашко, д.16.

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008946245Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Клепиковского и Тумского участков филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе.Рязань, ул. Семашко, д.16.

    Подведение итогов не позднее

    17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Клепиковского и Тумского участков филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе.Рязань, ул. Семашко, д.16.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Клепиковского и Тумского участков филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе.Рязань, ул. Семашко, д.16.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Клепиковского и Тумского участков филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе.

    Начальная цена

    25 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за оказанные услуги (выполненные работы) в размере 100% осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ/ оказанных услуг на основании выставленного Исполнителем счета.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Адрес местонахождения

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,

    390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16

    Классификатор ОКПД2

    86.21.1

    Услуги в области общей врачебной практики

    Классификатор ОКВЭД2

    86.21

    Общая врачебная практика

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Общая врачебная практика"

    Кол-во:

    Лот 4

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Шиловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 10:59 GMT +313.03.2020 10:5913.03.2020 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946245Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Шиловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе.Рязань, ул. Семашко, д.16.

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008946245Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Шиловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе.Рязань, ул. Семашко, д.16.

    Подведение итогов не позднее

    17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Шиловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе.Рязань, ул. Семашко, д.16.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Шиловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе.Рязань, ул. Семашко, д.16.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Шиловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе.

    Начальная цена

    28 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за оказанные услуги (выполненные работы) в размере 100% осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ/ оказанных услуг на основании выставленного Исполнителем счета.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Адрес местонахождения

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,

    390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16

    Классификатор ОКПД2

    86.21.1

    Услуги в области общей врачебной практики

    Классификатор ОКВЭД2

    86.21

    Общая врачебная практика

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Общая врачебная практика"

    Кол-во:

    Лот 5

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Рязанском районе

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 10:59 GMT +313.03.2020 10:5913.03.2020 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946245Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Рязанском районеРязань, ул. Семашко, д.16.

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008946245Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Рязанском районеРязань, ул. Семашко, д.16.

    Подведение итогов не позднее

    17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Рязанском районеРязань, ул. Семашко, д.16.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Рязанском районеРязань, ул. Семашко, д.16.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Рязанском районе

    Начальная цена

    166 900,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за оказанные услуги (выполненные работы) в размере 100% осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ/ оказанных услуг на основании выставленного Исполнителем счета.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Адрес местонахождения

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,

    390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16

    Классификатор ОКПД2

    86.21.1

    Услуги в области общей врачебной практики

    Классификатор ОКВЭД2

    86.21

    Общая врачебная практика

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Общая врачебная практика"

    Кол-во:

    Лот 6

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 10:59 GMT +313.03.2020 10:5913.03.2020 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946245Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. СасовоРязань, ул. Семашко, д.16.

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008946245Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. СасовоРязань, ул. Семашко, д.16.

    Подведение итогов не позднее

    17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. СасовоРязань, ул. Семашко, д.16.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. СасовоРязань, ул. Семашко, д.16.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово

    Начальная цена

    66 172,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за оказанные услуги (выполненные работы) в размере 100% осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ/ оказанных услуг на основании выставленного Исполнителем счета.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Адрес местонахождения

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,

    390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16

    Классификатор ОКПД2

    86.21.1

    Услуги в области общей врачебной практики

    Классификатор ОКВЭД2

    86.21

    Общая врачебная практика

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Общая врачебная практика"

    Кол-во:

    Лот 7

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Кадомского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 10:59 GMT +313.03.2020 10:5913.03.2020 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946245Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Кадомского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. СасовоРязань, ул. Семашко, д.16.

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008946245Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Кадомского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. СасовоРязань, ул. Семашко, д.16.

    Подведение итогов не позднее

    17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Кадомского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. СасовоРязань, ул. Семашко, д.16.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Кадомского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. СасовоРязань, ул. Семашко, д.16.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Кадомского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово

    Начальная цена

    11 160,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за оказанные услуги (выполненные работы) в размере 100% осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ/ оказанных услуг на основании выставленного Исполнителем счета.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Адрес местонахождения

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,

    390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16

    Классификатор ОКПД2

    86.21.1

    Услуги в области общей врачебной практики

    Классификатор ОКВЭД2

    86.21

    Общая врачебная практика

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Общая врачебная практика"

    Кол-во:

    Лот 8

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Шацкого и Чучковского участков филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 10:59 GMT +313.03.2020 10:5913.03.2020 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946245Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Шацкого и Чучковского участков филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово.Рязань, ул. Семашко, д.16.

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008946245Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Шацкого и Чучковского участков филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово.Рязань, ул. Семашко, д.16.

    Подведение итогов не позднее

    17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Шацкого и Чучковского участков филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово.Рязань, ул. Семашко, д.16.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Шацкого и Чучковского участков филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово.Рязань, ул. Семашко, д.16.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Шацкого и Чучковского участков филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово.

    Начальная цена

    65 572,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за оказанные услуги (выполненные работы) в размере 100% осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ/ оказанных услуг на основании выставленного Исполнителем счета.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Адрес местонахождения

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,

    390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16

    Классификатор ОКПД2

    86.21.1

    Услуги в области общей врачебной практики

    Классификатор ОКВЭД2

    86.21

    Общая врачебная практика

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Общая врачебная практика"

    Кол-во:

    Лот 9

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Путятинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 10:59 GMT +313.03.2020 10:5913.03.2020 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946245Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Путятинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. СасовоРязань, ул. Семашко, д.16.

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008946245Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Путятинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. СасовоРязань, ул. Семашко, д.16.

    Подведение итогов не позднее

    17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Путятинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. СасовоРязань, ул. Семашко, д.16.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Путятинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. СасовоРязань, ул. Семашко, д.16.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Путятинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово

    Начальная цена

    9 742,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за оказанные услуги (выполненные работы) в размере 100% осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ/ оказанных услуг на основании выставленного Исполнителем счета.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Адрес местонахождения

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,

    390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16

    Классификатор ОКПД2

    86.21.1

    Услуги в области общей врачебной практики

    Классификатор ОКВЭД2

    86.21

    Общая врачебная практика

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Общая врачебная практика"

    Кол-во:

    Лот 10

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Ряжского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 10:59 GMT +313.03.2020 10:5913.03.2020 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946245Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Ряжского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008946245Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Ряжского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.

    Подведение итогов не позднее

    17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Ряжского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Ряжского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Ряжского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок

    Начальная цена

    51 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за оказанные услуги (выполненные работы) в размере 100% осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ/ оказанных услуг на основании выставленного Исполнителем счета.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Адрес местонахождения

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,

    390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16

    Классификатор ОКПД2

    86.21.1

    Услуги в области общей врачебной практики

    Классификатор ОКВЭД2

    86.21

    Общая врачебная практика

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Общая врачебная практика"

    Кол-во:

    Лот 11

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Александро-Невского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 10:59 GMT +313.03.2020 10:5913.03.2020 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946245Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Александро-Невского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008946245Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Александро-Невского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.

    Подведение итогов не позднее

    17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Александро-Невского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Александро-Невского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Александро-Невского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок

    Начальная цена

    31 981,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за оказанные услуги (выполненные работы) в размере 100% осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ/ оказанных услуг на основании выставленного Исполнителем счета.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Адрес местонахождения

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,

    390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16

    Классификатор ОКПД2

    86.21.1

    Услуги в области общей врачебной практики

    Классификатор ОКВЭД2

    86.21

    Общая врачебная практика

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Общая врачебная практика"

    Кол-во:

    Лот 12

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 10:59 GMT +313.03.2020 10:5913.03.2020 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946245Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008946245Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.

    Подведение итогов не позднее

    17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок

    Начальная цена

    26 198,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за оказанные услуги (выполненные работы) в размере 100% осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ/ оказанных услуг на основании выставленного Исполнителем счета.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Адрес местонахождения

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,

    390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16

    Классификатор ОКПД2

    86.21.1

    Услуги в области общей врачебной практики

    Классификатор ОКВЭД2

    86.21

    Общая врачебная практика

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Общая врачебная практика"

    Кол-во:

    Лот 13

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Сараевского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 10:59 GMT +313.03.2020 10:5913.03.2020 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946245Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Сараевского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008946245Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Сараевского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.

    Подведение итогов не позднее

    17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Сараевского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Сараевского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Сараевского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок

    Начальная цена

    13 312,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за оказанные услуги (выполненные работы) в размере 100% осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ/ оказанных услуг на основании выставленного Исполнителем счета.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Адрес местонахождения

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,

    390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16

    Классификатор ОКПД2

    86.21.1

    Услуги в области общей врачебной практики

    Классификатор ОКВЭД2

    86.21

    Общая врачебная практика

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Общая врачебная практика"

    Кол-во:

    Лот 14

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Ухоловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 10:59 GMT +313.03.2020 10:5913.03.2020 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946245Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Ухоловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008946245Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Ухоловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.

    Подведение итогов не позднее

    17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Ухоловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Ухоловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Ухоловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок

    Начальная цена

    6 306,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за оказанные услуги (выполненные работы) в размере 100% осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ/ оказанных услуг на основании выставленного Исполнителем счета.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Адрес местонахождения

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,

    390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16

    Классификатор ОКПД2

    86.21.1

    Услуги в области общей врачебной практики

    Классификатор ОКВЭД2

    86.21

    Общая врачебная практика

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Общая врачебная практика"

    Кол-во:

    Лот 15

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Кораблинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 10:59 GMT +313.03.2020 10:5913.03.2020 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946245Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Кораблинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008946245Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Кораблинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.

    Подведение итогов не позднее

    17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Кораблинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946245Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Кораблинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань, ул. Семашко, д.16.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Кораблинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок

    Начальная цена

    15 325,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за оказанные услуги (выполненные работы) в размере 100% осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ/ оказанных услуг на основании выставленного Исполнителем счета.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Адрес местонахождения

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,

    390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16

    Классификатор ОКПД2

    86.21.1

    Услуги в области общей врачебной практики

    Классификатор ОКВЭД2

    86.21

    Общая врачебная практика

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Общая врачебная практика"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211080352
    Поставка мяса говядины для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка мяса говядины для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593822
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    298 664
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211079637
    Поставка овощей и фруктов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка овощей и фруктов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593821
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    149 447
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211079501
    Поставка бакалеи
    Поставка бакалеи
    593820
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    551 393
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211078860
    Поставка мяса кур
    Поставка мяса кур
    593819
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    245 604
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211078854
    Поставка мяса говядины
    Поставка мяса говядины
    593818
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    485 329
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211074960
    Поставка мяса кур для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка мяса кур для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593817
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    122 802
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211074956
    Поставка молочной продукции для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка молочной продукции для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593816
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    218 584
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Попозиционная № ГП237225
    Бумага рулонная для инженерной машины
    Бумага рулонная для инженерной машины
    593814
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить