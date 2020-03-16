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    Главная / Торги / Оказание услуг по вырубке деревьев в охранной зоне газопроводов по филиалу ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Уфа.

    Оказание услуг по вырубке деревьев в охранной зоне газопроводов по филиалу ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Уфа.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 07:0016.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008949139Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по вырубке деревьев в охранной зоне газопроводов по филиалу ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Уфа.УфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008949139

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по вырубке деревьев в охранной зоне газопроводов по филиалу ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Уфа.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.03.2020 15:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    протокол_рассмотрения_16-2020-03.pdf

    Извещение

    Техническая документация

    Документация о запросе предложений

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Юридический адрес

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    Почтовый адрес

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Контактный телефон

    +7 347 229-91-91

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    muslimov.d@bashgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муслимов Денис Камильевич

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по вырубке деревьев в охранной зоне газопроводов по филиалу ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Уфа.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 07:00 GMT +316.03.2020 07:0016.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008949139Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по вырубке деревьев в охранной зоне газопроводов по филиалу ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Уфа.Уфа

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 07:0116.03.2020 07:0116.03.2020 07:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008949139Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по вырубке деревьев в охранной зоне газопроводов по филиалу ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Уфа.Уфа

    Подведение итогов не позднее

    18.03.2020 09:0018.03.2020 09:0018.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008949139Подведение итогов не позднее Оказание услуг по вырубке деревьев в охранной зоне газопроводов по филиалу ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Уфа.Уфа

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.03.202018.03.2020 09:0018.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008949139Подведение итогов не позднее Оказание услуг по вырубке деревьев в охранной зоне газопроводов по филиалу ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Уфа.Уфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по вырубке деревьев в охранной зоне газопроводов по филиалу ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Уфа.

    Начальная цена

    1 630 440,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Адрес местонахождения

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    82.99

    Услуги вспомогательные, связанные с предпринимательской деятельностью, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    82.99

    Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/606596/name/5e7322494930e0.79688495

    19.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки"

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    Без обеспечения
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    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
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