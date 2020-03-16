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Номер извещения
32008949139
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по вырубке деревьев в охранной зоне газопроводов по филиалу ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Уфа.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.03.2020 15:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,
Почтовый адрес
450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4
Контактный телефон
+7 347 229-91-91
Факс
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Адрес электронной почты
muslimov.d@bashgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Муслимов Денис Камильевич
Место рассмотрения предложений
Уфа
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Оказание услуг по вырубке деревьев в охранной зоне газопроводов по филиалу ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Уфа.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 07:00 GMT +316.03.2020 07:0016.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008949139Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по вырубке деревьев в охранной зоне газопроводов по филиалу ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Уфа.Уфа
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 07:0116.03.2020 07:0116.03.2020 07:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008949139Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по вырубке деревьев в охранной зоне газопроводов по филиалу ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Уфа.Уфа
Подведение итогов не позднее
18.03.2020 09:0018.03.2020 09:0018.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008949139Подведение итогов не позднее Оказание услуг по вырубке деревьев в охранной зоне газопроводов по филиалу ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Уфа.Уфа
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по вырубке деревьев в охранной зоне газопроводов по филиалу ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Уфа.
Начальная цена
1 630 440,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
Адрес местонахождения
450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,
450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4
82.99
82.99
Документация лота
Кол-во:
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