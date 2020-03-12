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Номер извещения
32008945960
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку запасных частей к автомобилям марки ГАЗ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
03.03.2020 08:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
398059, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, УЛ М.И. НЕДЕЛИНА, 25,
Почтовый адрес
398059
Контактный телефон
+7 4742 50-57-44
Факс
+7 4742 22-44-36
Адрес электронной почты
okz1@oblgas.lipetsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семёнов Андрей Виталиевич
Место рассмотрения предложений
Липецк
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
По настоящему договору Поставщик обязуется поставить в собственность Покупателю части запасные ГАЗ (именуемое в дальнейшем - Товар), указанные в перечне поставляемого товара Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить его на условиях настоящего Договора. Ассортимент и количество товара определяется на основании заявки на каждую партию товара.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.03.202020.03.2020 15:0020.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008945960Подведение итогов не позднее По настоящему договору Поставщик обязуется поставить в собственность Покупателю части запасные ГАЗ (именуемое в дальнейшем - Товар), указанные в перечне поставляемого товара Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить его на условиях настоящего Договора. Ассортимент и количество товара определяется на основании заявки на каждую партию товара. Липецк
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
По настоящему договору Поставщик обязуется поставить в собственность Покупателю части запасные ГАЗ (именуемое в дальнейшем - Товар), указанные в перечне поставляемого товара Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить его на условиях настоящего Договора. Ассортимент и количество товара определяется на основании заявки на каждую партию товара.
Начальная цена
1 734 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Не определено
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
С момента подписания договора поставки по 30 июня 2020 года. Товар поставляется в срок не более 1 (одного) дня с момента подачи заявки Покупателем на склад Покупателя, расположенный по адресу: Российская Федерация, 398059, Липецкая область, г. Липецк, ул. Поселковая, 1а. Поставка товара осуществляется силами и средствами ПоставщикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК
Адрес местонахождения
398059, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, УЛ М.И. НЕДЕЛИНА, 25,
398059
29.3
29.3
Документация лота
Кол-во:
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