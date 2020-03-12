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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку запасных частей к автомобилям марки ГАЗ.

    Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку запасных частей к автомобилям марки ГАЗ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 12:0012.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008945960Дата и время окончания срока приема заявок По настоящему договору Поставщик обязуется поставить в собственность Покупателю части запасные ГАЗ (именуемое в дальнейшем - Товар), указанные в перечне поставляемого товара Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить его на условиях настоящего Договора. Ассортимент и количество товара определяется на основании заявки на каждую партию товара. ЛипецкПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008945960

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку запасных частей к автомобилям марки ГАЗ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.03.2020 08:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация ГАЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК

    Юридический адрес

    398059, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, УЛ М.И. НЕДЕЛИНА, 25,

    Почтовый адрес

    398059

    Контактный телефон

    +7 4742 50-57-44

    Факс

    +7 4742 22-44-36

    Адрес электронной почты

    okz1@oblgas.lipetsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семёнов Андрей Виталиевич

    Место рассмотрения предложений

    Липецк

    Закупки и тендеры Липецкая область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    По настоящему договору Поставщик обязуется поставить в собственность Покупателю части запасные ГАЗ (именуемое в дальнейшем - Товар), указанные в перечне поставляемого товара Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить его на условиях настоящего Договора. Ассортимент и количество товара определяется на основании заявки на каждую партию товара.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 15:0020.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008945960Подведение итогов не позднее По настоящему договору Поставщик обязуется поставить в собственность Покупателю части запасные ГАЗ (именуемое в дальнейшем - Товар), указанные в перечне поставляемого товара Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить его на условиях настоящего Договора. Ассортимент и количество товара определяется на основании заявки на каждую партию товара. Липецк

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    По настоящему договору Поставщик обязуется поставить в собственность Покупателю части запасные ГАЗ (именуемое в дальнейшем - Товар), указанные в перечне поставляемого товара Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить его на условиях настоящего Договора. Ассортимент и количество товара определяется на основании заявки на каждую партию товара.

    Начальная цена

    1 734 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Не определено

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    С момента подписания договора поставки по 30 июня 2020 года. Товар поставляется в срок не более 1 (одного) дня с момента подачи заявки Покупателем на склад Покупателя, расположенный по адресу: Российская Федерация, 398059, Липецкая область, г. Липецк, ул. Поселковая, 1а. Поставка товара осуществляется силами и средствами ПоставщикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка Товара производится без предварительной оплаты. В этом случае оплата полученного Покупателем Товара производится в течение первых 15 календарных дней после получения товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата производится на основании счета, выставленного Поставщиком.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК

    Адрес местонахождения

    398059, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, УЛ М.И. НЕДЕЛИНА, 25,

    398059

    Классификатор ОКПД2

    29.3

    Части и принадлежности для автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    29.3

    Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

    Документация лота

    Документация ГАЗ

    03.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств"

    Кол-во:

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