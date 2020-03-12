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    Главная / Торги / Экспертиза кранов

    Экспертиза кранов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 08:0012.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008945811Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза кранов410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008945811

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1363

    Наименование закупки

    Экспертиза кранов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    03.03.2020 08:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация ЗК_1363

    Проект договора

    Протокол_ЗК_1363.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ФГУП НПЦАП-ПО Корпус
    Все закупки и тендеры Филиал ФГУП НПЦАП-ПО Корпус

    Юридический адрес

    117342, Российская Федерация, Москва, ул. Введенского, д.1

    Почтовый адрес

    410019, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Осипова, д.1

    Контактный телефон

    +7 8452 69-31-25

    Факс

    +7 8452 69-28-32

    Адрес электронной почты

    korpus_ouz@npcap.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нахов Сергей Федорович

    Место рассмотрения предложений

    410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Экспертиза кранов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 08:00 GMT +312.03.2020 08:0012.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008945811Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза кранов410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1

    Дата и время вскрытия заявок

    12.03.2020 08:0012.03.2020 08:0012.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008945811Дата и время вскрытия заявок Экспертиза кранов410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.202012.03.2020 16:3012.03.2020 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008945811Подведение итогов не позднее Экспертиза кранов410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Экспертиза кранов

    Начальная цена

    100 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Сведения указаны в закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сведения указаны в закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сведения указаны в закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал ФГУП НПЦАП-ПО Корпус
    Все закупки и тендеры Филиал ФГУП НПЦАП-ПО Корпус

    Адрес местонахождения

    117342, Российская Федерация, Москва, ул. Введенского, д.1

    410019, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Осипова, д.1

    Классификатор ОКПД2

    71.20.13.000

    Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных механических и электрических систем

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/598243/name/5e6a0a987df969.07172851

    12.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация"

    Кол-во: 2.00000

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