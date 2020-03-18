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Номер извещения
32008945798
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства Mercedes-Benz для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2020-2021 годах. (СКС-1775)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
03.03.2020 08:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Почтовый адрес
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Контактный телефон
+7 846 334-76-23
Факс
+7 846 336-89-05
Адрес электронной почты
zakupki@samcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бирюков Владимир Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Самара
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по ТО и ремонту ТС Mercedes-Benz
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2020 10:00 GMT +318.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008945798Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по ТО и ремонту ТС Mercedes-BenzСамара
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2020 10:00GMT +318.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008945798Дата и время вскрытия заявок Услуги по ТО и ремонту ТС Mercedes-BenzСамара
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.03.202027.03.2020 16:0027.03.2020 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008945798Дата окончания срока рассмотрения заявок Услуги по ТО и ремонту ТС Mercedes-BenzСамара
Подведение итогов не позднее
10.04.2020 16:0010.04.2020 16:0010.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008945798Подведение итогов не позднее Услуги по ТО и ремонту ТС Mercedes-BenzСамара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по ТО и ремонту ТС Mercedes-Benz
Начальная цена
144 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями КД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. СамараРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
45.20
45.20
Документация лота
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