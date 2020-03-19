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Номер извещения
32008945745
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
03.03.2020 07:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
Почтовый адрес
121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
Контактный телефон
+7 35167 2-56-80
Факс
--
Адрес электронной почты
Kuvaytseva.NV@khrunichev.ru
Ф.И.О. контактного лица
КУВАЙЦЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Киевская, д.19, эт.3, пом.1, комн.28
Закупки и тендеры
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги интернет
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.03.2020 07:00 GMT +319.03.2020 07:0019.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008945745Дата и время окончания срока приема заявок Услуги интернетг. Москва, ул. Киевская, д.19, эт.3, пом.1, комн.28
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.03.2020 10:0019.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008945745Дата окончания срока рассмотрения заявок Услуги интернетг. Москва, ул. Киевская, д.19, эт.3, пом.1, комн.28
Дата и время проведения
23.03.2020 10:0023.03.2020 10:0023.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008945745Дата и время проведения Услуги интернетг. Москва, ул. Киевская, д.19, эт.3, пом.1, комн.28
Подведение итогов не позднее
23.03.2020 12:0023.03.2020 12:0023.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008945745Подведение итогов не позднее Услуги интернетг. Москва, ул. Киевская, д.19, эт.3, пом.1, комн.28
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги интернет
Начальная цена
565 645,84
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Все необходимые сведения приведены в разделе 3 «Требования к продукции (предмету закупки)»
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Заводская, д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
61.90.10.140
61.90
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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