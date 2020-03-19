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    Главная / Торги / Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет

    Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 07:0019.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008945745Дата и время окончания срока приема заявок Услуги интернетг. Москва, ул. Киевская, д.19, эт.3, пом.1, комн.28Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008945745

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    03.03.2020 07:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_Интернет_ОАЭФ_2з_итоги.docx

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО УКВЗ

    Юридический адрес

    121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Почтовый адрес

    121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Контактный телефон

    +7 35167 2-56-80

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Kuvaytseva.NV@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    КУВАЙЦЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Киевская, д.19, эт.3, пом.1, комн.28

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги интернет

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.03.2020 07:00 GMT +319.03.2020 07:0019.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008945745Дата и время окончания срока приема заявок Услуги интернетг. Москва, ул. Киевская, д.19, эт.3, пом.1, комн.28

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    19.03.2020 10:0019.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008945745Дата окончания срока рассмотрения заявок Услуги интернетг. Москва, ул. Киевская, д.19, эт.3, пом.1, комн.28

    Дата и время проведения

    23.03.2020 10:0023.03.2020 10:0023.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008945745Дата и время проведения Услуги интернетг. Москва, ул. Киевская, д.19, эт.3, пом.1, комн.28

    Подведение итогов не позднее

    23.03.2020 12:0023.03.2020 12:0023.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008945745Подведение итогов не позднее Услуги интернетг. Москва, ул. Киевская, д.19, эт.3, пом.1, комн.28

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.03.202023.03.2020 12:0023.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008945745Подведение итогов не позднее Услуги интернетг. Москва, ул. Киевская, д.19, эт.3, пом.1, комн.28

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги интернет

    Начальная цена

    565 645,84

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Все необходимые сведения приведены в разделе 3 «Требования к продукции (предмету закупки)»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Заводская, д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УКВЗ
    Все закупки и тендеры АО УКВЗ

    Адрес местонахождения

    121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Классификатор ОКПД2

    61.90.10.140

    Услуги по предоставлению телефонной связи и доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет в общественных зданиях

    Классификатор ОКВЭД2

    61.90

    Деятельность в области телекоммуникаций прочая

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/613028/name/5e7c284c6cb731.00264408

    26.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области телекоммуникаций прочая"

    Кол-во: 1.00000

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    Прием заявок:
    15.04.2021 15:30(GMT+03:00)
    320 880
    Лоты:
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    Регион:
    Республика Башкортостан
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