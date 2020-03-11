Смола полиэфирная ПН-1 в комплекте с Бутаноксом М-50 и Ускорителем УНК-2

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)» Требования к продукции, в том числе к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика, приведены в разд. 9.