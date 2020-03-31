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    Главная / Торги / Поставка в 2020 году «Запасных частей для котла паровой жаротрубный LOOS», для нужд Яйского НПЗ

    Поставка в 2020 году «Запасных частей для котла паровой жаротрубный LOOS», для нужд Яйского НПЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.03.2020 05:0031.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003229Дата и время окончания срока приема заявок Поставка в 2020 году «Запасных частей для котла паровой жаротрубный LOOS», для нужд Яйского НПЗНовокузнецкПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003229

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    0000-0000236

    Наименование закупки

    Поставка в 2020 году «Запасных частей для котла паровой жаротрубный LOOS», для нужд Яйского НПЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.03.2020 09:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос_предложений_236.pdf

    Приложение 4

    Образец спецификации

    Образец договора

    Шильдик_котла_LOOS3.jpg

    Приложение 2

    ВК_лист1.pdf

    ПК_лист1.pdf

    Шильдик_горелки_ВК.JPG

    Шильдик_горелки_ВК2.JPG

    Шильдик_горелки_ПК.JPG

    Шильдик_котла_LOOS.jpg

    Шильдик_котла_LOOS2.jpg

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НЕФТЕХИМСЕРВИС
    Все закупки и тендеры АО НХС

    Юридический адрес

    654007, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк, проспект Пионерский, 58

    Почтовый адрес

    654007, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк, проспект Пионерский, 58

    Контактный телефон

    +7 960 929-93-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    Maksimov.kv@yayanpz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Максимов Константин Не

    Место рассмотрения предложений

    Новокузнецк

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка в 2020 году «Запасных частей для котла паровой жаротрубный LOOS», для нужд Яйского НПЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.03.2020 05:00 GMT +331.03.2020 05:0031.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003229Дата и время окончания срока приема заявок Поставка в 2020 году «Запасных частей для котла паровой жаротрубный LOOS», для нужд Яйского НПЗНовокузнецк

    Дата и время вскрытия заявок

    31.03.2020 05:0031.03.2020 05:0031.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003229Дата и время вскрытия заявок Поставка в 2020 году «Запасных частей для котла паровой жаротрубный LOOS», для нужд Яйского НПЗНовокузнецк

    Подведение итогов не позднее

    19.04.2020 20:0019.04.2020 20:0019.04.2020 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003229Подведение итогов не позднее Поставка в 2020 году «Запасных частей для котла паровой жаротрубный LOOS», для нужд Яйского НПЗНовокузнецк

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    19.04.202019.04.2020 20:0019.04.2020 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003229Подведение итогов не позднее Поставка в 2020 году «Запасных частей для котла паровой жаротрубный LOOS», для нужд Яйского НПЗНовокузнецк

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка в 2020 году «Запасных частей для котла паровой жаротрубный LOOS», для нужд Яйского НПЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НХС
    Все закупки и тендеры АО НХС

    Адрес местонахождения

    654007, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк, проспект Пионерский, 58

    Классификатор ОКПД2

    25.30.1

    Котлы паровые и их части

    Классификатор ОКВЭД2

    25.30.1

    Производство паровых котлов и их частей

    Документация лота

    Образец спецификации

    20.03.2020

    Образец договора

    20.03.2020

    Запрос

    20.03.2020

    Приложение 2

    20.03.2020

    Приложение 4

    20.03.2020

    Техника

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запасных частей для котла паровой жаротрубный LOOS"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    31.01.2020 17:00(GMT+03:00)
    92 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
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